Canada tuyên bố việc trông chờ vào sự bảo vệ của Mỹ không còn khả thi

Ngày 17/2, Thủ tướng Mark Carney đã công bố kế hoạch đầu tư quốc phòng trị giá hàng tỷ USD nhằm tăng cường năng lực quân sự của Canada và giảm sự phụ thuộc vào Mỹ.



Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Canada cho rằng Ottawa đã không làm đủ để tự bảo vệ mình trong một thế giới ngày càng nguy hiểm và việc tiếp tục trông chờ vào sự bảo vệ của Mỹ không còn khả thi.

Ông nhấn mạnh: “Canada đã phụ thuộc quá nhiều vào vị trí địa lý và vào người khác để bảo vệ mình. Điều đó tạo ra những lỗ hổng mà chúng ta không còn đủ khả năng chấp nhận và những sự lệ thuộc mà chúng ta không thể duy trì.”



Thủ tướng Carney cũng đề cập tới bài phát biểu tuần trước của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Hội nghị An ninh Munich, cho rằng quan điểm của Washington phản ánh khoảng cách ngày càng lớn giữa các giá trị của Mỹ và Canada.

Theo ông Carney, việc quan hệ an ninh với Mỹ ngày càng mong manh không có nghĩa Canada sẽ hành động đơn phương. Chính phủ Canada đã thúc đẩy quan hệ quân sự chặt chẽ hơn với Liên minh châu Âu và chính thức tham gia chương trình Hành động An ninh vì châu Âu (SAFE) tại Hội nghị Munich - trở thành quốc gia ngoài châu Âu duy nhất tham gia cơ chế tài chính quốc phòng này của EU.

Thủ tướng Canada cũng bày tỏ kỳ vọng mở rộng xuất khẩu quốc phòng sang châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc, với mục tiêu “đủ mạnh để trở thành đối tác được lựa chọn."

Ngoài ra, ông Carney cũng tái khẳng định sự cần thiết phải bảo vệ chủ quyền của Canada tại Bắc Cực - khu vực đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới về khoáng sản quan trọng khi băng tan do biến đổi khí hậu.



Theo Văn phòng Thủ tướng Canada, chiến lược mới tương đương khoản đầu tư “hơn 500 tỷ đô la Canada” (CAD - 366 tỷ USD) nhằm củng cố an ninh, thịnh vượng kinh tế và chủ quyền của đất nước.

Trong đó, khoảng 180 tỷ CAD sẽ dành cho mua sắm quốc phòng và 290 tỷ CAD cho hạ tầng liên quan đến quốc phòng và an ninh./.

