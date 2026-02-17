Mỹ: Gần 1 tỷ USD tiền trợ cấp thất nghiệp thời COVID-19 có nguy cơ bị gian lận

Ngày 16/2, Văn phòng Tổng Thanh tra thuộc Bộ Lao động Mỹ cho biết gần 1 tỷ USD tiền trợ cấp thất nghiệp thời đại dịch COVID-19 hiện vẫn chưa được sử dụng và có nguy cơ bị gian lận.

Báo cáo cho thấy khoảng 720 triệu USD đang nằm trên các thẻ ghi nợ trả trước, trong khi 192 triệu USD khác đã được chuyển về các cơ quan quản lý tài sản vô thừa nhận của các tiểu bang.

Tổng Thanh tra Anthony D’Esposito tuyên bố: “Nếu không có hành động nhanh chóng, người đóng thuế Mỹ có nguy cơ mất gần một tỷ USD tiền trợ cấp bị gian lận."

Ông nhấn mạnh rằng đây là tiền thuế của dân và cần được thu hồi, đồng thời kêu gọi Bộ Lao động phối hợp với các tiểu bang để thu hồi các khoản tiền này.

Theo báo cáo, một tài khoản thẻ ghi nợ riêng lẻ có số dư khoảng 76.000 USD. Cuộc điều tra đã xem xét khoảng 6,5 triệu thẻ ghi nợ được sử dụng để chi trả trợ cấp trong thời kỳ đại dịch.

Đến nay, các cuộc điều tra đã dẫn đến 1.800 bản án kết tội, 2.300 người bị truy tố và 2,2 tỷ USD được thu hồi.

Báo cáo trên được công bố trong bối cảnh nhiều chương trình cứu trợ thời đại dịch COVID-19 tại Mỹ tiếp tục bị phát hiện có dấu hiệu gian lận, với ước tính hàng trăm tỷ USD có thể đã bị chi sai mục đích trên toàn quốc./.

