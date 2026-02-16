Mỹ thử nghiệm triển khai điện hạt nhân cơ động cho quân đội

Theo tờ Wall Street Journal, quân đội Mỹ lần đầu tiên thực hiện vận chuyển một lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ bằng đường hàng không, trong khuôn khổ nỗ lực triển khai các giải pháp năng lượng hạt nhân phục vụ nhu cầu trong nước theo định hướng của Tổng thống Donald Trump.



Ngày 15/2, ba máy bay vận tải C-17 đã vận chuyển các bộ phận của lò phản ứng hạt nhân chưa nạp nhiên liệu Ward 250 của hãng Valar Atomics từ Căn cứ Dự bị Không quân March, bang California, đến Căn cứ Không quân Hill, bang Utah.



Giới quan sát cho rằng các hệ thống lò phản ứng siêu nhỏ thế hệ mới có khả năng cung cấp sản lượng điện nhiều megawatt với chi phí hợp lý và mức độ an toàn cao, qua đó góp phần giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nhiên liệu truyền thống, bảo đảm nguồn điện ổn định và có thể triển khai linh hoạt tại các địa điểm xa xôi.



Trong tuyên bố, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ phụ trách mua sắm và duy trì năng lực Michael Duffey cho biết chuyến bay này “đưa Mỹ tiến gần hơn tới khả năng triển khai năng lượng hạt nhân vào thời điểm và địa điểm cần thiết nhất”, qua đó bảo đảm các điều kiện, phương tiện phục vụ nhiệm vụ của lực lượng Mỹ./

