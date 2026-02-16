Hà Nội: Nhộn nhịp ở làng hoa Tây Tựu những ngày Giáp Tết

Từ làng hoa Tây Tựu, sắc Xuân theo chân người dân về với các chợ hoa truyền thống; những ngày này, chợ hoa không chỉ là nơi mua bán, mà còn là nơi người Hà Nội cảm nhận rõ nhất nhịp đập Tết.

Những ngày giáp Tết, ở làng hoa Tây Tựu, mùa Xuân dường như đã ghé đến sớm hơn.

Trên những cánh đồng rực rỡ sắc màu, người nông dân tất bật thu hoạch những bông hoa đẹp nhất, căng tràn sức sống nhất, mang hương sắc Tết vào từng góc phố Hà Nội.

Với người trồng hoa, những ngày cuối năm là quãng thời gian bận rộn nhất. Mỗi bông hoa nở đúng độ không chỉ là thành quả của sự cần mẫn vun trồng, mà còn gửi gắm mong ước về một mùa xuân đủ đầy, ấm no cho mọi nhà.

Hương thơm của các loài hoa cùng sắc hồng đào, sắc vàng mai, sắc xanh của quất cảnh… tạo nên một bức tranh xuân vừa truyền thống, vừa rực rỡ, lan tỏa vị Tết khắp không gian./.