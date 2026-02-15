Gala 'Cặp lá yêu thương 2026': Nhìn lại hành trình một thập kỷ gieo mầm xanh

Năm 2026 đánh dấu hành trình 10 năm hình thành và phát triển của Chương trình “Cặp lá yêu thương” với mục tiêu trao cơ hội học tập đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Ra đời từ năm 2015, “Cặp lá yêu thương” được xây dựng với sứ mệnh "Trao cơ hội đi học – Cho cơ hội đổi đời" thông qua việc hỗ trợ dài hạn cho các "lá chưa lành" dưới nhiều hình thức: Học bổng, nâng cấp điều kiện học tập, cơ sở vật chất và kết nối nguồn lực xã hội.

Sau 10 năm triển khai, Chương trình đã tạo ra những tác động thực tiễn, giúp nhiều em nhỏ tiếp tục đến trường, ổn định cuộc sống và từng bước trưởng thành bằng con đường giáo dục.

Các nghệ sỹ và khách mời tham dự chương trình. (Ảnh: VTV)

Tính đến nay, Chương trình đã thực hiện hơn 100 chuyến đi đến 34 tỉnh thành trên cả nước, hỗ trợ trực tiếp 6.109 hoàn cảnh với tổng số tiền đóng góp lên đến hơn 175 tỷ đồng, trong đó hơn 125 tỷ đồng đã được chuyển trực tiếp đến các em "lá chưa lành."

Gala “Cặp lá yêu thương 2026” với chủ đề “Thập kỷ gieo mầm xanh” phát sóng trực tiếp vào 20h10 ngày 14/2 trên kênh VTV1 là dịp để nhìn lại những dấu mốc quan trọng, tri ân các đơn vị đồng hành và tiếp thêm động lực để Chương trình bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong khuôn khổ sự kiện, hành trình 10 năm đã được tái hiện qua những câu chuyện người thật việc thật và các tiết mục nghệ thuật, phản ánh rõ nét giá trị nhân văn và tác động xã hội mà “Cặp lá yêu thương” mang lại.

Ngoài chươnh trình nghệ thuật, không gian sự kiện còn có các hoạt động tương tác như xin chữ ông đồ, nặn tò he, gửi lời chúc, xin quẻ đầu năm cũng được tổ chức, góp phần tạo nên không gian Tết đậm đà văn hóa Việt. (Ảnh: VTV)

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sỹ, diễn viên, ca sỹ khách mời: Tùng Dương, Nghệ sỹ Ưu tú Cao Nguyệt Hằng, Tú Oanh, Dương Hoàng Yến, Đen Vâu, Hoàng Bách, Kiều Anh, PiaLinh...

Thông qua “Gala Cặp lá yêu thương 2026 – Thập kỷ gieo mầm xanh,” Chương trình khẳng định định hướng lấy giáo dục làm trọng tâm, tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sự chung tay của cộng đồng trong việc đóng góp cho an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

“Cặp lá yêu thương” được triển khai bởi Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số – Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Chính sách Xã hội và phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam./.

