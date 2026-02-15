Văn hóa

Gala 'Cặp lá yêu thương 2026': Nhìn lại hành trình một thập kỷ gieo mầm xanh

Chương trình “Cặp lá yêu thương” kết nối những doanh nghiệp, nhà hảo tâm với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn (lá chưa lành) nhằm hỗ trợ các em theo đuổi trọn vẹn cơ hội học tập.

Minh Thu
Gala “Cặp lá yêu thương 2026” có chủ đề “Thập kỷ gieo mầm xanh.” (Ảnh: VTV)
Gala “Cặp lá yêu thương 2026” có chủ đề “Thập kỷ gieo mầm xanh.” (Ảnh: VTV)

Năm 2026 đánh dấu hành trình 10 năm hình thành và phát triển của Chương trình “Cặp lá yêu thương” với mục tiêu trao cơ hội học tập đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Ra đời từ năm 2015, “Cặp lá yêu thương” được xây dựng với sứ mệnh "Trao cơ hội đi học – Cho cơ hội đổi đời" thông qua việc hỗ trợ dài hạn cho các "lá chưa lành" dưới nhiều hình thức: Học bổng, nâng cấp điều kiện học tập, cơ sở vật chất và kết nối nguồn lực xã hội.

Sau 10 năm triển khai, Chương trình đã tạo ra những tác động thực tiễn, giúp nhiều em nhỏ tiếp tục đến trường, ổn định cuộc sống và từng bước trưởng thành bằng con đường giáo dục.

hson7633.jpg
Các nghệ sỹ và khách mời tham dự chương trình. (Ảnh: VTV)

Tính đến nay, Chương trình đã thực hiện hơn 100 chuyến đi đến 34 tỉnh thành trên cả nước, hỗ trợ trực tiếp 6.109 hoàn cảnh với tổng số tiền đóng góp lên đến hơn 175 tỷ đồng, trong đó hơn 125 tỷ đồng đã được chuyển trực tiếp đến các em "lá chưa lành."

Gala “Cặp lá yêu thương 2026” với chủ đề “Thập kỷ gieo mầm xanh” phát sóng trực tiếp vào 20h10 ngày 14/2 trên kênh VTV1 là dịp để nhìn lại những dấu mốc quan trọng, tri ân các đơn vị đồng hành và tiếp thêm động lực để Chương trình bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong khuôn khổ sự kiện, hành trình 10 năm đã được tái hiện qua những câu chuyện người thật việc thật và các tiết mục nghệ thuật, phản ánh rõ nét giá trị nhân văn và tác động xã hội mà “Cặp lá yêu thương” mang lại.

hson7691.jpg
Ngoài chươnh trình nghệ thuật, không gian sự kiện còn có các hoạt động tương tác như xin chữ ông đồ, nặn tò he, gửi lời chúc, xin quẻ đầu năm cũng được tổ chức, góp phần tạo nên không gian Tết đậm đà văn hóa Việt. (Ảnh: VTV)

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sỹ, diễn viên, ca sỹ khách mời: Tùng Dương, Nghệ sỹ Ưu tú Cao Nguyệt Hằng, Tú Oanh, Dương Hoàng Yến, Đen Vâu, Hoàng Bách, Kiều Anh, PiaLinh...

Thông qua “Gala Cặp lá yêu thương 2026 – Thập kỷ gieo mầm xanh,” Chương trình khẳng định định hướng lấy giáo dục làm trọng tâm, tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sự chung tay của cộng đồng trong việc đóng góp cho an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

“Cặp lá yêu thương” được triển khai bởi Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số – Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Chính sách Xã hội và phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam./.

(Vietnam+)
#Hành trình 10 năm của chương trình Cặp lá yêu thương #Hỗ trợ trẻ em khó khăn qua giáo dục #Gala kỷ niệm Thập kỷ gieo mầm xanh #Tác động xã hội của chương trình từ thiện #Vai trò của cộng đồng trong phát triển bền vững #Các hoạt động từ thiện và hỗ trợ học tập #Ý nghĩa nhân văn của chương trình #Hành trình hỗ trợ hơn 6.000 em nhỏ #Sự kiện truyền hình trực tiếp VTV1 #Đóng góp của nghệ sĩ và cộng đồng TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cầu nối thế hệ trẻ với tinh hoa văn hóa truyền thống

Cầu nối thế hệ trẻ với tinh hoa văn hóa truyền thống

Việc đa dạng hóa hình thức, nội dung giáo dục về chủ đề Tết Việt cũng giúp thế hệ trẻ có thêm cơ hội được hiểu biết, khám phá để từ đó có ý thức gìn giữ, phát huy tốt hơn giá trị truyền thống dân tộc.