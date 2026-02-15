Nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa Tết Việt ở Lâm Đồng "hút" khách nước ngoài

Tết Nguyên đán không chỉ là dịp lễ truyền thống quan trọng của người Việt Nam mà đối với ngành Du lịch Lâm Đồng, đây còn là thời điểm “vàng” để thu hút du khách, nhất là du khách quốc tế.

Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, các hoạt động trải nghiệm Tết Việt được tổ chức rộn ràng, phong phú, đặc sắc góp phần tạo điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong mùa du lịch quốc tế ngay từ những ngày đầu năm mới.

Cảm nhận sâu sắc văn hóa Tết Việt

Hơn chục năm qua, “Lễ hội bánh chưng” tại The Cliff Resort & Residences, ở phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng được tổ chức đều đặn, trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc.

Sự kiện thu hút hàng trăm du khách quốc tế đang du lịch, nghỉ dưỡng tại khu vực Phan Thiết, Mũi Né và vùng lân cận tham gia.

Lễ hội tái hiện phong tục gói bánh chưng - biểu tượng ẩm thực gắn liền với truyền thống, văn hóa của dân tộc; đồng thời tạo không gian để du khách trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu ý nghĩa văn hóa sâu sắc của ngày Tết Việt. Qua từng năm, chương trình được đổi mới nhưng vẫn giữ trọn phong vị những ngày Tết miền biển.

Theo đại diện The Cliff Resort & Residencses, năm nay, Lễ hội bánh chưng tiếp tục tạo dấu ấn mới khi mở rộng quy mô với hơn 200 du khách quốc tế tham gia gói bánh chưng bằng lá dong.

Bên cạnh đó, du khách còn được trải nghiệm mặc áo dài truyền thống, viết thư pháp, nặn tò he, thưởng thức ẩm thực Tết… Cách tổ chức sinh động giúp du khách trực tiếp trải nghiệm của không khí Tết Việt, góp phần tạo nên một sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo của điểm đến Mũi Né mỗi độ Xuân về.

Tham gia lễ hội, anh Antije, du khách đến từ Đức đi từ ngạc nhiên đến thích thú. “Lần đầu được tận tay gói bánh chưng - món ăn biểu tượng của người Việt Nam trong ngày Tết truyền thống là một trải nghiệm rất thú vị. Không khí ở đây thật náo nhiệt, vui tươi. Nhìn cách các bạn trang trí không gian đón Xuân ngập tràn sắc màu, chúng tôi thêm hiểu hơn ý nghĩa các nghi lễ truyền thống của mỗi vùng đất,” anh Antije chia sẻ.

Tại Pandanus Resort, phường Mũi Né, chuỗi hoạt động Tết Nguyên đán cũng được tổ chức thường niên, trở thành điểm thu hút du khách quốc tế với nét đặc trưng của Tết miền biển.

Lưu lại khoảnh khắc khi lần đầu tiên được gói chiếc bánh chưng lá dong của Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Năm nay, chuỗi sự kiện Xuân an nhiên - Tết đoàn viên được mở màn bằng chương trình “Hội làng khai Xuân” với những hoạt động văn hóa đặc sắc và các trò chơi dân gian như: Nhảy sạp, bầu cua, nặn tò he, gieo quẻ đầu năm, xin chữ, thưởng thức bánh mứt truyền thống.

Ngoài ra, tại đây còn tổ chức “Dạ tiệc khai Xuân” với các món ăn đặc trưng ngày Tết cùng chương trình biểu diễn nghệ thuật kéo dài từ ngày 24 tháng Chạp đến mùng 6 Tết.

Các hoạt động này góp phần mang đến không khí Tết đậm bản sắc văn hóa Việt, giúp du khách có thêm trải nghiệm tương tác, giúp hành trình nghỉ dưỡng trở nên ý nghĩa và đáng nhớ hơn.

Du khách Motger Josélyne, đến từ Pháp đặc biệt ấn tượng với không gian Tết Việt được tái hiện sinh động, từ cách trang trí mai, đào, câu đối đỏ đến các hoạt động thưởng thức ẩm thực truyền thống và trò chơi dân gian.

Theo bà Motger Josélyne, việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm Tết ngay tại khu nghỉ dưỡng giúp du khách quốc tế đang lưu trú dài ngày trong mùa trú đông có thêm nhiều lựa chọn vui chơi, khám phá văn hóa địa phương mà không cần di chuyển xa.

Đặc biệt, nhiều du khách sau khi trải nghiệm Tết Việt đã quay trở lại trong các dịp tiếp theo hoặc giới thiệu điểm đến cho bạn bè, người thân. Điều này góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Chị Julia (du khách đến từ Nga) cho biết đây là lần thứ 6 chị đến với Mũi Né và cũng là lần thứ 2 được trải nghiệm không gian Tết Việt. Ngoài gói bánh chưng, chị được đi dạo chợ hoa, Tết của Việt Nam tràn ngập sắc hoa, rộn ràng. Chị mong muốn mọi người đón một năm mới có nhiều niềm vui sức khỏe, hạnh phúc. Chị sẽ giới thiệu với bạn bè tôi ở Nga và mong lại có dịp đón Tết cổ truyền cùng các bạn Việt Nam.

Du lịch trải nghiệm văn hóa bản địa “lên ngôi”

Tết Việt có nét đặc sắc riêng khi gắn liền với đời sống gia đình và cộng đồng. Không khí đoàn viên cùng các nghi lễ mang đậm giá trị nhân văn tạo nên sức hút lớn đối với du khách quốc tế.

Việc khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống này đã góp phần đưa sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa bản địa phát triển mạnh hơn, góp phần nâng cao vị thế du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tại Lâm Đồng, nhiều tour du lịch được thiết kế theo hướng trải nghiệm, cho phép du khách tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống.

Ngoài việc gói bánh chưng, tham gia lễ hội mùa Xuân, du khách còn được trải nghiệm làng gốm Chăm Bình Đức; làng nghề bánh tráng truyền thống Phú Long; trải nghiệm các làng chài ven biển; tham quan chợ truyền thống và tìm hiểu về ẩm thực miền biển…

Du khách quốc tế thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam tại Lễ hội Bánh chưng lần thứ 13 năm 2026 tại The Cliff Resort & Residencses (phường Mũi Né, Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Những chương trình này không chỉ mang lại trải nghiệm mới lạ mà còn góp phần tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Theo ông Albert van der Westhuizwn, Tổng Điều hành Pandanus Resort, các sản phẩm du lịch gắn với Tết cổ truyền đang trở thành yếu tố quan trọng trong việc thu hút du khách quốc tế trong dịp đầu năm. Để Tết Việt thực sự trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, có sức cạnh tranh và phát triển bền vững, theo các chuyên gia du lịch, cần nhiều giải pháp từ việc xây dựng sản phẩm du lịch Tết chuyên nghiệp, có tính hệ thống; đồng thời đa dạng hóa không gian và hình thức trải nghiệm.

Bên cạnh các làng nghề, điểm du lịch cộng đồng, cần phát triển không gian Tết tại khu nghỉ dưỡng, đô thị du lịch, khu vui chơi nhằm tạo thêm sân chơi cho du khách, đặc biệt là nhóm khách lưu trú dài ngày trong mùa trú Đông.

Giám đốc vùng Việt Nam và Campuchia, Công ty Go Vacation VietNam Tim Grosse cho rằng việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm Tết giúp chương trình nghỉ dưỡng của du khách trở nên phong phú và ấn tượng hơn.

Tuy nhiên, nhiều du khách chỉ biết đến các hoạt động này khi đã đến điểm đến. Vì vậy, cần tăng cường phối hợp giữa khu nghỉ dưỡng, đơn vị quản lý và chính quyền địa phương trong công tác quảng bá, đồng thời cung cấp thông tin sớm cho các doanh nghiệp lữ hành, bởi du khách thường đặt tour trước khoảng 6 tháng.

Theo ông Tim Grosse, du lịch trải nghiệm văn hóa bản địa đang trở thành xu hướng được nhiều du khách quốc tế lựa chọn trong năm 2026. Năm nay, ngoài việc tìm đến những điểm đến có cảnh đẹp thì du khách muốn khám phá, trải nghiệm nhiều hơn đời sống, phong tục và tập quán của người dân địa phương. Chuyến đi không vội vã, gấp rút mà luôn có thời gian để tận hưởng văn hóa, ẩm thực vùng miền.

Du khách thích có thêm các sản phẩm về tìm hiểu văn hóa địa phương như đi chợ, tham gia lớp học nấu ăn.

Khảo sát tại một số cơ sở lưu trú, kinh doanh du lịch tại phường Mũi Né cho thấy lượng du khách trong nước và quốc tế dịp Tết Nguyên đán năm nay duy trì ổn định và tăng nhẹ so với năm trước.

Số phòng tại nhiều cơ sở lưu trú được đặt trước đạt từ 70 - 85%. Riêng giai đoạn cao điểm từ ngày 16-19/2 (tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), nhiều cơ sở đạt công suất phòng 100%.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong tháng 1/2026, toàn tỉnh đón khoảng 1,7 triệu lượt khách, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2025. Trong số đó, khách quốc tế đạt 170 nghìn lượt, tăng 41,6%. Doanh thu du lịch ước đạt 4.945 tỷ đồng./.

