Hội hoa Xuân Thành phố Hồ Chí Minh: Khơi dậy khát vọng vươn mình

Tối 12/2 (25 tháng Chạp), tại Công viên Tao Đàn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Hội hoa Xuân Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 46 với chủ đề “Xuân hội tụ-Vững bước vươn mình."

Sự kiện diễn ra trên quy mô 9,6ha, kéo dài đến hết ngày 22/2 (mùng 6 Tết), tiếp nối hành trình gần nửa thế kỷ của một lễ hội văn hóa đặc sắc mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường nhấn mạnh trải qua 46 lần tổ chức, Hội hoa Xuân không chỉ là một sự kiện trưng bày hoa cảnh, mà đã trở thành một phần “hồn Tết” của người dân thành phố. Giữa nhịp sống hiện đại của một đô thị năng động, Hội hoa Xuân là nơi hội tụ những giá trị truyền thống, kết nối quá khứ với hiện tại và khát vọng tương lai.

Chủ đề “Xuân hội tụ-Vững bước vươn mình” được cụ thể hóa qua không gian nghệ thuật sắp đặt công phu. Tại cổng chính đường Trương Định, đại cảnh “Sắc Ngọ nghinh Xuân” nổi bật với bộ ba linh vật ngựa sải bước trên những dải sóng tre cách điệu, hướng về Đền tưởng niệm các vua Hùng, gợi nhắc dòng chảy cội nguồn. Con đường “Vinh quy bái tổ” được dệt bằng hoa tươi và hoa đăng rực rỡ, tượng trưng cho hy vọng và sức sống bền bỉ.

Ở cổng đường Nguyễn Thị Minh Khai, cổng chào “Vạn mã nghênh Xuân” và đại cảnh “Tuấn mã phi vân” tái hiện hình ảnh ngựa tung vó phi nước đại, biểu trưng cho tốc độ, sức mạnh và khát vọng hội nhập quốc tế của Thành phố trong kỷ nguyên mới. Không gian “Xuân ca giao hòa” tại cổng Cách mạng Tháng Tám lại là bản hòa tấu giữa sắc hoa và công nghệ ánh sáng, tạo nên trải nghiệm thị giác sinh động cho du khách.

Bên cạnh các đại cảnh, Hội hoa xuân năm nay quy tụ hàng nghìn tác phẩm hoa lan, bonsai, mai vàng, sứ nghệ thuật, non bộ… đến từ các nghệ nhân Thành phố và nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đáng chú ý, lần đầu tiên chương trình diễu hành - trình diễn nghệ thuật với các giống ngựa quốc tế được tổ chức hằng đêm, tạo điểm nhấn mới cho lễ hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường bày tỏ tri ân các nghệ nhân, nhà vườn, đơn vị tổ chức và lực lượng lao động đã miệt mài chuẩn bị để mang đến không gian xuân đặc sắc cho nhân dân và du khách. Mỗi tác phẩm hoa cảnh không chỉ là thành quả lao động sáng tạo, mà còn kể câu chuyện về niềm tin, về tinh thần “năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm” của người dân Thành phố mang tên Bác.

Lần đầu đến Việt Nam và tham dự Hội hoa xuân đúng dịp Tết cổ truyền Việt Nam, chị Maria Gonzalez, du khách đến từ Tây Ban Nha, chia sẻ: “Tôi từng xem hình ảnh về Tết Việt Nam, nhưng khi trực tiếp trải nghiệm mới cảm nhận rõ sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên và truyền thống. Những linh vật ngựa và các tác phẩm hoa được sắp đặt rất công phu, mang thông điệp mạnh mẽ về hy vọng và tương lai. Đây là trải nghiệm văn hóa đặc biệt trong chuyến đi của tôi."

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường tham quan Hội Hoa Xuân Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 46. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Với nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hội hoa Xuân Tao Đàn là điểm hẹn quen thuộc mỗi độ Xuân về.

Ông Nguyễn Văn Tư (phường Xuân Hòa), người đã hơn 30 năm dự khai mạc Hội hoa xuân cho biết năm nào ông cũng đến từ sớm để cảm nhận không khí thiêng liêng của những ngày cuối năm.

"Tôi chứng kiến Hội hoa Xuân lớn dần qua từng năm. Dù thành phố thay đổi nhanh chóng, nhưng nơi đây vẫn giữ được nét truyền thống, tạo cảm giác rất gần gũi. Mỗi lần nghe tuyên bố khai mạc, tôi lại thấy rộn ràng như Tết thực sự đã về," ông chia sẻ.

Diễn ra đến hết mùng 6 Tết Bính Ngọ, Hội hoa Xuân Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 46 được kỳ vọng tiếp tục là không gian văn hóa-nghệ thuật đặc sắc, nơi hội tụ tinh hoa đất trời, tài năng nghệ nhân và niềm tin của hàng triệu người dân vào một năm mới an khang, thịnh vượng, vững bước vươn mình cùng thành phố./.

Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026: Trải nghiệm không gian thư pháp, di sản, hội họa Năm nay, Hội chữ Xuân mang chủ đề “Quốc học” gắn với kỷ niệm 950 năm ra đời Quốc Tử Giám – trường quốc học đầu tiên của Việt Nam. Hội chữ quy tụ 35 nhà thư pháp được tuyển chọn kỹ lưỡng.