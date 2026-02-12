Trưng bày hàng trăm ấn phẩm báo Xuân và tác phẩm ảnh tiêu biểu về thành phố Cảng

Ngày 12/2, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng và các đơn vị liên quan tổ chức Khai mạc Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026 và Trưng bày Ảnh thành tựu kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng năm 2025.

Sự kiện chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và 96 năm thành lập Đảng bộ thành phố Hải Phòng, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Hải Phòng Nguyễn Anh Tú, năm 2025 là năm ghi dấu mốc đặc biệt quan trọng khi cả nước triển khai đồng thời cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Với niềm tin và sự kỳ vọng sâu sắc của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, Hải Phòng luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện đặc biệt của Trung ương để bức tranh kinh tế Hải Phòng thêm sinh động với những con số ấn tượng như: GRDP đạt 11,81%, cao nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương, là địa phương đầu tiên trong cả nước duy trì 11 năm liên tiếp tăng trưởng GRDP hai con số.

Quy mô nền kinh tế đạt gần 30 tỷ USD, đứng thứ 3 toàn quốc. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 197 nghìn tỷ đồng, bằng 133,6% dự toán Trung ương giao. Thu hút đầu tư trong nước đạt gần 421 nghìn tỷ đồng, gấp 9,5 lần so với năm 2024...

Kinh tế phát triển, thành phố có thêm điều kiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, theo phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Chủ tịch Hội Nhà báo Hải Phòng Nguyễn Anh Tú cho rằng kết quả này là căn cứ quan trọng, chất liệu hấp dẫn cho các nhà báo thành phố hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền trong năm 2025, là cơ sở niềm tin vững chắc để đội ngũ báo giới Hải Phòng tiếp tục đồng hành cùng thành phố xây dựng, phát triển trong năm 2026 và những năm tiếp theo với mục tiêu được Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra là: xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển, công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; trung tâm kinh du lịch chất lượng cao, dịch vụ-logistics hàng đầu cả nước.

Nhóm tác giả nhận Giấy Chứng nhận Ảnh đẹp về thành tựu kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Hội báo Xuân năm nay quy tụ nhiều cơ quan báo chí của Hải Phòng và cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Hải Phòng như: Báo Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Báo Quân khu 3, Báo Hải quân Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Lao Động, Thời báo Kinh tế Việt Nam, Báo Tài chính Đầu tư… cùng nhiều tạp chí chuyên ngành có ấn phẩm trưng bày.

Các ấn phẩm báo chí đều có chất lượng, được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và hình thức trình bày, tập trung phản ánh toàn diện, đa chiều về các mặt đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, những chủ trương quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự đoàn kết, đồng thuận, đồng lòng của toàn dân cả nước trong năm qua, đồng thời thể hiện rõ nét sự lớn mạnh của báo chí Hải Phòng trong làng báo cả nước.

Hội báo Xuân năm nay còn có hơn 100 tác phẩm ảnh tiêu biểu về thành phố Cảng của các nhà báo, nghệ sỹ nhiếp ảnh Hải Phòng, là dịp để khoe sắc Xuân thành phố Cảng. Đây thực sự là một hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa to lớn nhằm đem đến cho nhân dân, bạn đọc báo, bạn nghe đài và xem truyền hình có góc nhìn toàn cảnh về sự đổi mới, phát triển của báo chí cả nước, trong đó có báo chí Hải Phòng, đồng thời là dịp để các cơ quan báo chí giao lưu, trao đổi nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm.

Dịp này, Hội Nhà báo Hải Phòng tổng kết, trao giải Ảnh đẹp thành tựu kinh tế- xã hội thành phố Hải Phòng năm 2025; trao giải tác phẩm phát thanh và truyền hình ấn tượng năm 2025./.

Triển lãm “Báo Xuân tiến bước thời đại số” lan tỏa giá trị văn hóa báo chí Triển lãm khẳng định sức sống bền bỉ, sự phát triển không ngừng của báo chí Việt Nam trên hành trình bảo tồn giá trị văn hóa và hội nhập cùng thời đại số để tiếp cận thế hệ độc giả trẻ hôm nay.