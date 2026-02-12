Thành phố Hồ Chí Minh: Phân luồng giao thông để hạn chế ùn tắc dịp Tết

Cục Cảnh sát giao thông vừa phát đi thông báo về việc phân luồng giao thông để hạn chế ùn tắc giao thông trên các tuyến đường hướng về trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Căn cứ mức độ ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố và các lộ trình kết nối với các địa phương giáp ranh, trong trường hợp cần thiết, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ triển khai các biện pháp hạn chế phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ và triển khai phương án phân luồng giao thông như sau:

1. Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh hướng Tây Nam

Các tài xế lựa chọn một trong các tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận, Quốc lộ 1A hoặc Quốc lộ N2 (đường Hồ Chí Minh) để đi Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên.



Khi xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận: Các phương tiện đi theo lộ trình Bến Lức (Km 20), Tân An (Km 36+500), Thân Cửu Nghĩa (Km 49+620), Cai Lậy (Km 66+493), Cái Bè (Km 81+323), An Thái Trung (Km 101+126) đi Quốc lộ 1A - Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên.



Tại nút giao An Thái Trung (Km 101+126) trên tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận-Quốc lộ 30-đường Hồ Chí Minh-Quốc lộ N2-rẽ phải đi Tỉnh lộ 823-Tỉnh lộ 8 đến phường Thủ Dầu Một (Thành phố Hồ Chí Minh) và đi các tỉnh Tây Nguyên.



Các phương tiện đi trên các tuyến đường phường Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp) - vòng xoay ngã ba Trung Lương-Quốc lộ 1A-Tỉnh lộ 866-Quốc lộ 62-Quốc lộ N2 rẽ phải đi Tỉnh lộ 823-Tỉnh lộ 8-đến phường Thủ Dầu Một (Thành phố Hồ Chí Minh) và đi các tỉnh Tây Nguyên hoặc Quốc lộ N2-Tỉnh lộ 825-Tỉnh lộ 824 - Nguyễn Văn Bứa (Thành phố Hồ Chí Minh) và ngược lại.

2. Tuyến Quốc lộ 1A, địa bàn tỉnh Tây Ninh (Long An cũ) đi Thành phố Hồ Chí Minh Đối với xe ôtô: Tại Km 1948 Quốc lộ 1A, các phương tiện rẽ vào Quốc lộ 62 - vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương tại nút giao Tân An (Km 36+500) hoặc đi tiếp Quốc lộ 1A đến Km 1933 → rẽ vào Tỉnh lộ 830 → đến nút giao Bến Lức cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương (Km 20) - nhập vào đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương → Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với xe mô tô: Tại Km 1948 Quốc lộ 1A - các phương tiện rẽ vào Quốc lộ 62 - Quốc lộ N2 - Tỉnh lộ 824 (xã Mỹ Hạnh) hoặc đi Tỉnh lộ 825 (xã Đức Hòa) - Nguyễn Văn Bứa hoặc Trần Văn Giàu - Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh hướng Tây Bắc, Các phương tiện lựa chọn một trong các tuyến đường Quốc lộ 13, Quốc lộ 22 hoặc đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ N2 để đến Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây.

Khi xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương) từ các tỉnh Tây Nguyên ra, vào cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh hoặc trên tuyến Quốc lộ 22 từ tỉnh Tây Ninh ra, vào cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh: Các phương tiện từ Tây Ninh đi Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại: Phường Trảng Bàng (Tây Ninh)-Tỉnh lộ 822-Quốc lộ N2 rẽ trái Tỉnh lộ 823-Phan Văn Khải-cầu vượt Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) và ngược lại.

4. Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh hướng Bắc, Các phương tiện lựa chọn một trong các tuyến đường Quốc lộ 1A hoặc đường cao tốc Vĩnh Hảo -Phan Thiết, cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh- Long Thành-Dầu Giây để đi Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh và các tỉnh miền Tây.

5. Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh hướng Đông, Các phương tiện lựa chọn một trong các tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết, cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây hoặc Quốc lộ 1A để đi Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh và các tỉnh miền Tây.

Cục Cảnh sát giao thông lưu ý, trước khi tham gia giao thông, người lái xe cần chủ động kiểm tra kỹ thuật an toàn phương tiện, cập nhật tình hình giao thông và lựa chọn khung giờ, tuyến đường phù hợp.

Người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đi đúng phần đường, làn đường; giữ khoảng cách, tốc độ; không dừng, đỗ xe trái quy định; tuân thủ sự hướng dẫn, điều khiển giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng khác./.

