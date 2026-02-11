Thành phố Hồ Chí Minh: 52 vị trí lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè

Chiều 11/2, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố danh sách 52 vị trí đủ điều kiện lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè.

Doanh nghiệp muốn triển khai phải hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, gửi Sở Xây dựng thông qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại cổng dịch vụ công; đồng thời, thực hiện nộp phí sử dụng lòng đường, vỉa hè theo quy định.

Sở Xây dựng thành phố yêu cầu doanh nghiệp lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện phải thực hiện đúng theo hướng dẫn. Các doanh nghiệp căn cứ danh mục tuyến đường, vị trí đủ điều kiện để xây dựng phương án lắp đặt, vận hành và khai thác tủ đổi pin.

Trường hợp có thi công trên vỉa hè, doanh nghiệp phải thực hiện thêm thủ tục cấp Giấy phép thi công theo quy định trước khi triển khai ngoài hiện trường và đưa vào vận hành.

Theo danh sách công bố của Sở Xây dựng thành phố, các tuyến đường tập trung ở các phường Sài Gòn, Hòa Hưng, Bình Hưng Hòa, Tân Tạo, An Lạc, Diên Hồng, Nhiêu Lộc, Vườn Lài, Bình Trị Đông, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Nhà Bè, Linh Xuân, Hiệp Bình, Thủ Đức, Cát Lái…

Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, đề xuất thêm các vị trí vỉa hè có thể lắp đặt tủ đổi pin, bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và đúng quy định.

Trước đó, Sở Xây dựng Thành phố cho biết: Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí đầu tư, lắp đặt, kết nối điện và vận hành; có kinh nghiệm cung cấp, lắp đặt, vận hành hạ tầng đổi pin và đủ nguồn lực tài chính để triển khai lắp đặt ngay sau khi được chấp thuận. Doanh nghiệp phải mua bảo hiểm trách nhiệm công cộng đối với bên thứ ba trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ.

Các thiết bị phải đạt chứng nhận về chất lượng, an toàn cháy nổ, có hệ thống tự ngắt và cảnh báo nhiệt độ. Tủ đổi pin phải được đơn vị có chức năng thiết kế, thẩm tra thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác; được kiểm định và dán tem an toàn điện định kỳ; đạt chỉ số bảo vệ tối thiểu (như IP65 hoặc IP67) để đảm bảo an toàn điện tuyệt đối, tránh rò rỉ điện khi mưa lớn, ngập nước.

Tủ phải thiết kế linh hoạt, hỗ trợ các loại pin dùng chung cho nhiều dòng xe của các đơn vị cung cấp khác nhau hoặc có cam kết về giao thức kết nối mở. Vị trí trạm sạc phải được cung cấp trên trang thông tin giao thông của thành phố.

Doanh nghiệp phải cam kết xử lý sự cố kỹ thuật tủ đổi pin trong vòng 2 giờ đến 4 giờ khi xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị và không quảng cáo trên thân tủ (trừ logo nhận diện). Khu vực lắp đặt phải có hệ thống camera giám sát 24/7 và kết nối dữ liệu từ xa để theo dõi tình trạng pin và phát hiện sự cố kịp thời.

Cùng đó, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục các giấp phép thi công, sử dụng tạm thời lòng đường hè phố; thông báo thu phí tạm thời lòng đường, hè phố; cải tạo vỉa hè (nếu có) và phương án đảm bảo an toàn giao thông. Doanh nghiệp dừng hoạt động tủ đổi pin đúng thời gian và không yêu cầu bồi thường, không khiếu nại khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Vị trí lắp đặt tủ đổi pin là trên vỉa hè, dải cây xanh, trụ điện, trụ chiếu sáng, mảng xanh các tuyến đường (dọc bờ tường các doanh nghiệp, cơ quan, trường học, trung tâm tâm siêu thị, khu chế xuất, khu công nghiệp…). Khoảng cách tối thiểu giữa các vị trí lắp đặt tủ phải trên 500m, trừ một số trường hợp theo nhu cầu thực tế.

Mép ngoài tủ cách mép ngoài bó vỉa tối thiểu 0,5m để đảm bảo tầm nhìn; chiều dài tủ song song với mặt đường, tránh đặt vuông góc gây khuất tầm nhìn. Tại các vị trí lắp đặt gần mặt đường, mặt tủ để đưa pin ra vào phải quay vào phía nhà dân nhằm bắt buộc người sử dụng phải đưa phương tiện lên vỉa hè khi thực hiện đổi pin.

Các tủ này không được lắp đặt tại khu vực giao lộ, lối ra vào, vạch đi bộ, lối đi người khuyết tật, trước mặt tiền nhà dân, khu vực có nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu hoặc không đảm bảo phần vỉa hè tối thiểu 1,5m cho người đi bộ; không đặt khu vực thường xuyên ngập nước.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện ghi nhận hai doanh nghiệp đề xuất tham gia xã hội hóa đầu tư hệ thống tủ đổi pin quy mô lớn. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Great Wealth đề xuất lắp đặt 10.000 tủ đổi pin cạnh các trụ đèn chiếu sáng trên những tuyến đường có vỉa hè phù hợp.

Doanh nghiệp dự kiến triển khai 5.000 tủ trong Quý 1 năm 2026 và hoàn tất 5.000 tủ còn lại trong Quý 2 năm 2026. Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green cũng đề xuất lắp đặt 10.000 tủ đổi pin xe máy điện, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong Quý 1 năm 2026, phục vụ hơn 400.000 tài xế công nghệ và giao hàng đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.

