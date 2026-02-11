Xã hội

Hủy nổ thành công quả bom nặng 250kg còn sót lại sau chiến tranh

Qua xác minh cho thấy vật thể trên được xác định là 1 quả bom có ký hiệu MK82 còn nguyên kíp nổ. Quả bom nằm sâu dưới đất khoảng 3,5m, đường kính 40cm, dài 140cm, nặng khoảng 250kg.

Văn Tý
Di dời quả bom mang đi hủy nổ. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngày 11/2, tại bản Xiêng Hương (xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An), Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Tương Dương cùng chính quyền địa phương tiến hành hủy nổ thành công quả bom nặng khoảng 250kg còn sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.

Trước đó trưa 7/2, gia đình ông Nguyễn Văn Việt (trú Bản Ang, xã Tương Dương) trong quá trình đào đất làm móng đã phát hiện một vật thể nghi là bom có đường kính 40cm, chiều dài 140cm nên đã báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tương Dương nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường, xác minh thông tin.

Qua xác minh cho thấy, vật thể trên được xác định là 1 quả bom có ký hiệu MK82 còn nguyên kíp nổ. Quả bom nằm sâu dưới đất khoảng 3,5m, đường kính 40cm, dài 140cm, nặng khoảng 250kg.

Ngay sau đó, lượng chức năng đã tiến hành sơ tán người dân, gia súc ra khỏi vùng nguy hiểm; đồng thời tổ chức khoanh vùng, cắm biển báo hiệu nguy hiểm, cắt cử lực lượng canh gác 24/24 giờ.

Theo nhận định của Ban Chỉ huy Quân sự xã Tương Dương, quả bom này còn sót lại sau chiến tranh.

Đây là quả bom lớn nhất từ trước đến nay từng được phát hiện trên địa bàn xã./.

(TTXVN/Vietnam+)
