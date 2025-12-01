Xã hội

Quảng Trị hủy nổ 2 quả đạn pháo còn nguyên thuốc nổ sót lại sau chiến tranh

Các lực lượng chức năng đã di chuyển 2 quả đạn pháo gồm 1 quả loại 105mm và 1 quả loại 130mm còn chứa nguyên thuốc nổ đến khu vực tập trung, đồng thời xử lý, hủy nổ an toàn.

Thanh Thủy
Các quả đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh được người dân phát hiện trong quá trình lao động sản xuất. (Ảnh: TTXVN phát)
Các quả đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh được người dân phát hiện trong quá trình lao động sản xuất. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 1/12, Công an xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị, cho biết các lực lượng chức năng đã di chuyển, xử lý thành công 2 quả đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh.

Cụ thể, trong quá trình lao động sản xuất, một số người dân tại thôn Ba Tư, thôn Phương An (thuộc xã Triệu Cơ) phát hiện 2 quả đạn pháo nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Triệu Cơ đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã tiến hành kiểm tra, khoanh vùng, lắp đặt biển cảnh báo, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Trong sáng 1/12, Tổ chức MAG (Mine Advisory Group - tổ chức phi chính phủ hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo ở Việt Nam) đã đến hiện trường, kiểm tra số vật liệu nổ trên.

Lực lượng chức năng xác định 2 quả đạn pháo gồm 1 quả loại 105mm và 1 quả loại 130mm còn chứa nguyên thuốc nổ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày, các lực lượng chức năng đã di chuyển 2 quả đạn pháo này đến khu vực tập trung, đồng thời xử lý, hủy nổ an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đạn pháo #Hủy nổ #Vật liệu nổ Quảng Trị
