Giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho nhiều phạm nhân dịp Tết Nguyên đán

Ngày 11/2, Trại giam Cao Lãnh (ở xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp) thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) tổ chức Lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù dịp Tết Nguyên đán năm 2026 (đợt 1/2026) cho 563 phạm nhân đang chấp hành án.

Phát biểu trong buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Duyên, Giám thị Trại giam Cao Lãnh mong muốn, các phạm nhân được tha tù trước thời hạn nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống và đón Tết đoàn viên hạnh phúc. Các phạm nhân chưa được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt này cần tiếp tục tích cực thi đua cải tạo và cố gắng phấn đấu để sớm có đủ điều kiện được cơ quan chức năng xem xét giảm thời hạn, trở về với gia đình, xã hội.

Trong số 563 phạm nhân nhận quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt này có 443 phạm nhân giảm thời hạn án phạt tù từ 1 tháng đến 16 tháng; 2 phạm nhân giảm từ án chung thân xuống phạt tù 30 năm; 118 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù.

Trong số 118 phạm nhân giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù đợt này có 70 phạm nhân có nơi đăng ký thường trú ở ngoài tỉnh Đồng Tháp như: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, Tây Ninh và An Giang...

Các phạm nhân giảm án đợt này là những người có nhiều nỗ lực, cố gắng, cải tạo tốt trong quá trình chấp hành án tại trại giam.

Việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù là chính sách thể hiện sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước nhằm tạo cơ hội cho các phạm nhân sớm hòa nhập cộng đồng; là động lực để các phạm nhân khác phấn đấu lao động, cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình, sống có ích cho gia đình và xã hội./.

Phó Thủ tướng Thường trực CP Nguyễn Hòa Bình dự Lễ công bố Quyết định đặc xá Kế thừa và phát huy truyền thống nhân đạo, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đã được thể hiện nhất quán qua hàng chục lần đặc xá, trao cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng chục vạn người lầm lỗi.