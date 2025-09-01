Đặc xá dịp Quốc khánh: Trao cơ hội, khép lại quá khứ lầm lỡ

Nhiều phạm nhân cải tạo tốt tại các trại giam được đặc xá về với gia đình dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Với họ đây là cơ hội để khép lại quá khứ lầm lỡ, làm lại cuộc đời.

Hải Phòng công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước

Ngày 1/9, 2 Trại tạm giam 1 và 2 của Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đối với 89 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại.

Tại buổi lễ, Giám thị các Trại tạm giam Công an thành phố Hải Phòng đã công bố Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước và danh sách các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù được đặc xá.

Đại tá Phạm Chí Hiếu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, Trưởng tiểu ban chỉ đạo đặc xá Công an thành phố Hải Phòng và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng đã trao quyết định và tặng quà cho các phạm nhân được đặc xá. Các phạm nhân được đặc xá là những người đã thực sự ăn năn, hối cải, tích cực học tập, lao động, thể hiện rõ quyết tâm cải tạo, trở thành người công dân lương thiện, có ích cho xã hội.

Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Chí Hiếu, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng khẳng định, đặc xá dịp này đã tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội.

Đại tá Phạm Chí Hiếu đề nghị, các phạm nhân sau khi được đặc xá sẽ sớm ổn định cuộc sống, làm ăn lương thiện, tích cực đóng góp cho gia đình, cho xã hội, tuyệt đối không tái phạm tội, không gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương nơi cư trú.

Đối với những phạm nhân chưa được đặc xá lần này, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng yêu cầu các phạm nhân cần nhận rõ tội lỗi, thực thà ăn năn, hối cải, chủ động khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra, tích cực học tập, lao động cải tạo, chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ, phấn đấu sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Cùng ngày, Trại giam Hoàng Tiến (Bộ Công an) đã công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 428 phạm nhân, trong đó có 68 phạm nhân nữ. Người có thời gian chấp hành án còn lại ngắn nhất là 10 ngày, dài nhất gần 8 năm.

Xúc động giây phút được về đoàn tụ với gia đình tại tỉnh Lâm Đồng

Sáng 1/9, Trại giam Thủ Đức (Z30D) Bộ Công an tại tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2025 (đợt 2) cho 552 phạm nhân.

Trại giam Thủ Đức là một trong những trại có quy mô lớn nhất trong hệ thống trại giam của Việt Nam với trên 10.000 phạm nhân. Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Đạt, Phó Giám thị Trại giam Thủ Đức, những phạm nhân được đặc xá đã có một quá trình phấn đấu học tập, lao động cải tạo tiến bộ. Quá trình đặc xá được thực hiện chặt chẽ, chính xác, công khai minh bạch, đảm bảo dân chủ.Rất đông người thân, gia đình của các phạm nhân từ nhiều tỉnh đã đến tham dự Lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Nhiều phạm nhân đã xúc động khi được gặp lại người thân, giây phút được về đoàn tụ với gia đình. Các phạm nhân cũng khẳng định sẽ sớm hòa nhập cuộc sống cộng đồng, phấn đấu đi theo con đường lương thiện, tránh xa con đường đã một thời lầm lỡ.

Quảng Ninh lần đầu tiên có số lượng phạm nhân được đặc xá cao nhất

Sáng 1/9, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Lễ công bố Quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025 của Chủ tịch nước cho 42 phạm nhân. Tại Quảng Ninh, đây là lần đầu tiên có số lượng phạm nhân được đặc xá cao nhất.

Đại tá Lê Hồng Vân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh đặc xá là sự ghi nhận kết quả cải tạo tốt của các phạm nhân và là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo chu đáo. Các phạm nhân được đặc xá cần nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, coi đây là cơ hội quý báu để làm lại cuộc đời, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương chung tay giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho những người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, tìm kiếm việc làm và phát triển kinh tế.

Dịp này, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cũng phát động phong trào thi đua lao động, cải tạo tốt trong toàn bộ phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam.

Khẳng định quyết tâm làm lại cuộc đời của phạm nhân tỉnh Tuyên Quang

Ngày 1/9, tại Trại tạm giam số 1 và Trại tạm giam số 2 thuộc Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước cho 19 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng 19 phạm nhân được hưởng đặc xá của Chủ tịch nước. Các đồng chí nhấn mạnh đây là cơ hội để những người từng lầm lỡ khẳng định quyết tâm làm lại cuộc đời, đồng thời mong muốn sau khi trở về địa phương những người được đặc xá sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy kết quả rèn luyện trong trại giam, kiên quyết đoạn tuyệt với quá khứ, tránh xa tệ nạn, nỗ lực tìm kiếm việc làm, hòa nhập cộng đồng, xây dựng cuộc sống mới. Lãnh đạo Công an tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và cộng đồng xã hội quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để những người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, khẳng định lại giá trị bản thân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Những năm qua, công tác đặc xá luôn được Công an tỉnh Tuyên Quang triển khai nghiêm túc, khách quan, đúng quy định. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền và cộng đồng, phần lớn những người được đặc xá đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, nhiều người trở thành lao động chính trong gia đình, gương mẫu tham gia các phong trào ở cơ sở. Thực tế đó đã góp phần khẳng định ý nghĩa nhân văn, tính nhân đạo sâu sắc của chính sách đặc xá, đồng thời tiếp thêm động lực cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tiếp tục nỗ lực cải tạo để sớm có ngày trở về./.

Cần Thơ tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá

Tại Cần Thơ, hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, sáng 1/9, Trại Tạm giam số 1 Công an thành phố tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 (đợt 2) cho các phạm nhân đang chấp hành án đã cải tạo tốt. Trong đợt này, thành phố có 46 phạm nhân được hưởng chính sách khoan hồng, trong đó có 18 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại Tạm giam số 1.

Công an thành phố Cần Thơ trao Quyết định đặc xá cho các phạm nhân đủ điều kiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Hoàng Độ, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, đặc xá là một chủ trương lớn, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với người bị kết án phạt tù. Đây là sự ghi nhận kết quả cải tạo, rèn luyện, học tập của các phạm nhân, qua đó khuyến khích những người lầm lỗi hối cải, tích cực học tập, lao động để sớm trở về với gia đình và xã hội, trở thành người có ích. Quá trình xét duyệt đặc xá được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng đối tượng, dựa trên các quy định của pháp luật.

Theo Quyết định số 1693/QĐ-CTN của Chủ tịch nước, cả nước có 13.915 phạm nhân được đặc xá trong đợt này. Tại Cần Thơ, công tác rà soát, lập hồ sơ đề nghị đặc xá được Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương triển khai chặt chẽ. 46 phạm nhân được đặc xá đều là những người đã chấp hành tốt các quy định về giam giữ, có ý thức cải tạo tốt và đủ điều kiện theo quy định.

"Những sai lầm của bản thân đã trả giá trước pháp luật, ngày hôm nay sẽ là một trang mới để các anh chị làm lại cuộc đời, để bù đắp cho gia đình, người thân sau bao năm tháng mỏi mòn chờ đợi. Về địa phương sinh sống, mong các anh chị sẽ xóa bỏ mọi mặc cảm tội lỗi, vượt qua mọi định kiến xã hội, tái hòa nhập cộng đồng,” Đại tá Trần Hoàng Độ chia sẻ với các phạm nhân được đặc xá.

Để công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người được đặc xá đạt hiệu quả, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã đề nghị Trại Tạm giam số 1 nhanh chóng hoàn tất các thủ tục, cấp giấy tờ, tiền ăn, tàu xe và trả lại đồ lưu ký cho các phạm nhân; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để bàn giao, đảm bảo họ trở về nơi cư trú an toàn, đúng quy định.

Đại tá Trần Hoàng Độ cũng kêu gọi các cấp, ngành, doanh nghiệp và toàn xã hội hãy tạo điều kiện thuận lợi để những người được đặc xá nhanh chóng ổn định cuộc sống, có việc làm, không kỳ thị, giúp họ xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Sau khi công bố Quyết định, các phạm nhân đủ điều kiện đã được trao Giấy chứng nhận đặc xá và Căn cước công dân. Đại diện cho các phạm nhân được đặc xá, anh Mai Tuấn Kiệt xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, Ban Giám thị và cán bộ quản giáo đã tận tình quan tâm, giáo dục trong suốt quá trình chấp hành án. Anh Kiệt hứa sẽ nỗ lực khắc phục lỗi lầm, tu dưỡng bản thân, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật, trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.

Nhiều phạm nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn được đặc xá tha tù trước thời hạn tại Ninh Bình

Các trại giam, trại tạm giam đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2025 (đợt 2) cho 648 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại đơn vị. Trong đó, Trại giam Ninh Khánh (Bộ Công an) đóng trên địa bàn phường Hoa Lư có 377 phạm nhân; Trại giam Nam Hà (Bộ Công an) đóng trên địa bàn phường Nguyễn Úy có 208 phạm nhân; 3 trại tạm giam của Công an tỉnh Ninh Bình có 63 phạm nhân

Đây là những phạm nhân có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn được đặc xá tha tù trước thời hạn, có quá trình cải tạo tiến bộ, chấp hành tốt nội quy, quy định của trại giam, tích cực học tập, lao động, nỗ lực phấn đấu để được trở về tái hòa nhập cộng đồng… Quá trình chuẩn bị hồ sơ, tổ chức xét duyệt đặc xá được các đơn vị liên quan phối hợp, thực hiện chặt chẽ, thận trọng, đúng đối tượng, điều kiện, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, đúng pháp luật.

Các phạm nhân được nhận Quyết định đặc xá đợt này đã bày tỏ sự cảm ơn đối với chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, cảm ơn cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ quản lý, giáo dục phạm nhân đã thường xuyên theo dõi, giám sát, giúp đỡ để những người phạm tội có điều kiện học tập, lao động, cải tạo tiến bộ; đồng thời hứa khi trở về địa phương sẽ tích cực học tập, lao động, rèn luyện bản thân để sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Tại lễ công bố Quyết định đặc xá, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình đã chúc mừng và mong muốn các phạm nhân được đặc xá trở về địa phương nhận thức rõ chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tích cực lao động sản xuất, kiên quyết không tái phạm tội để nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng. Đồng thời mong muốn các phạm nhân chưa đủ điều kiện được đặc xá trong dịp này cần cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa, chấp hành nghiêm nội quy trại giam, trại tạm giam; tích cực học tập, lao động, cải tạo để sớm được hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình cũng đề nghị các cấp, ngành tăng cường phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ lực lượng công an thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội và các xã, phường làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ phạm nhân được đặc xá vay vốn, tìm kiếm việc làm để sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.* Tại Đồng Nai, ngày 1/9, Trại giam Xuân Lộc (đóng trên địa bàn tỉnh) tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2025 (đợt 2) cho các phạm nhân đang chấp hành án tại tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, đợt này, Trại giam Xuân Lộc có 317 phạm nhân (251 nam, 76 nữ) đang chấp hành án phạt tù được đặc xá.

Gửi lời chúc mừng toàn thể phạm nhân được đặc xá, Đại tá Nguyễn Anh Dũng, Giám thị Trại giam Xuân Lộc nhấn mạnh: Đặc xá là chính sách lớn của Nhà nước đối với người phạm tội, lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái, khẳng định truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Pháp luật vừa nghiêm minh, nghiêm trị đối với người phạm tội, kiên quyết trừng trị nghiêm khắc các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, ngoan cố, chống đối, tái phạm nguy hiểm. Cùng với đó, pháp luật cũng luôn khoan hồng đối với người thành khẩn, ăn năn hối cải, lập công chuộc tội, tạo điều kiện thuận lợi để họ sửa chữa sai lầm, trở thành người có ích cho xã hội.

Là một trong những phạm nhân được hưởng đặc xá lần này, chị T.T.K cho biết, nhận ra lỗi lầm trong quá khứ nên từ khi nhập trại đến nay, chị đã luôn nỗ lực học tập, lao động, cải tạo và được đánh giá cải tạo tốt. Được đặc xá, sớm trở về với gia đình, xã hội là mục tiêu và động lực lớn nhất để bản thân chị K phấn đấu trong suốt quá trình chấp hành án tại trại giam.

“Được nhận quyết định đặc xá hôm nay là niềm hạnh phúc lớn lao đối với tôi và gia đình. Tôi xin hứa, sau khi trở về sẽ nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, tránh xa những tệ nạn xã hội, tuân thủ pháp luật, chăm chỉ lao động để trở thành người công dân có ích, không phụ lòng tin của Đảng, Nhà nước và sự kỳ vọng của mọi người,” chị T.T.K cho biết.

Trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 123 phạm nhân tại Đồng Nai

Cùng ngày, Trại tạm giam số 1 (Công an tỉnh Đồng Nai) cũng trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 123 phạm nhân đang chấp hành án tại trại và các phân trại. Đây là những phạm nhân đã có quá trình cải tạo tốt trong thời gian chấp hành án phạt tù, có đủ các điều kiện để xét đặc xá

Các phạm nhân tại Trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai) nhận quyết định đặc xá. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Theo Đại tá Nguyễn Phong Thịnh, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc (V05), Bộ Công an, từ năm 2009 đến nay, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá cho hơn 100.000 phạm nhân.

Qua theo dõi và báo cáo của các địa phương, hầu hết những người được đặc xá trở về đều nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Rất nhiều người đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, được chính quyền và người dân ghi nhận.

Đại tá Nguyễn Phong Thịnh cho biết, đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện và còn nhiều khó khăn, thử thách ở phía trước. Nhưng với những nỗ lực cải tạo tiến bộ ở trại giam, những người sau khi được đặc xá sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách, tự tin, vững vàng hơn trong cuộc sống để thực sự trở thành người lương thiện, xây dựng đời sống ổn định, gia đình đầm ấm, hạnh phúc, không tái phạm tội, vi phạm pháp luật. Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc mong muốn, những phạm nhân chưa được hưởng đặc xá lần này, sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nội quy trại giam, tích cực học tập, lao động, cải tạo để sớm đủ điều kiện hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước./.

Thanh Liêm - Thanh Tuấn - Lê Xuân