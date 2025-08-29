Số lượng phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh 2/9 lớn nhất từ trước đến nay

Chiều 29/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2/9/2025) của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ trì buổi họp báo có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước Cấn Đình Tài; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ.

Cùng dự có đại diện một số bộ, ngành liên quan cùng đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước Cấn Đình Tài cho biết đặc xá là một trong những chế định pháp lý được quy định trong Hiến pháp, được thể chế hóa bằng Luật Đặc xá năm 2018 và các văn bản pháp luật liên quan, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, thực hiện tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù nhân dịp sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.

Đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt của phạm nhân; là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, các cơ quan có liên quan, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước.

"Vì vậy, đặc xá không có sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào; mọi phạm nhân có đủ điều kiện đặc xá thì đều được xét đặc xá theo quy định của pháp luật, cho dù phạm nhân đó là người Việt Nam hay là người có quốc tịch nước ngoài," Phó Chủ nhiệm Cấn Đình Tài cho biết.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã tiến hành nhiều đợt đặc xá cho hàng vạn phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt được trở về với cộng đồng xã hội và gia đình, được nhân dân trong nước đồng tình, ủng hộ và dư luận quốc tế đánh giá cao, khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.Số lượng người được đặc xá lớn, nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vẫn được bảo đảm, không xảy ra phức tạp do người được đặc xá gây nên, phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống và làm ăn lương thiện.

Thực hiện tốt công tác đặc xá đã có tác dụng động viên, khuyến khích những người đang chấp hành án phạt tù yên tâm chấp hành bản án, tích cực học tập cải tạo tiến bộ để có đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Năm 2025 là năm có nhiều sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, là năm bản lề mở ra kỷ nguyên mới.

Với ý nghĩa đặc biệt như vậy, Đảng, Nhà nước Việt Nam chủ trương thực hiện đặc xá năm 2025 trong 2 đợt; đợt 1 vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đợt 2 vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 với phạm vi, quy mô, điều kiện, diện đối tượng được mở rộng hơn so với những năm trước theo quy định của pháp luật để có thêm nhiều người được đặc xá hơn.

Để thực hiện công tác đặc xá, ngày 3/3/2025, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đặc xá, do Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đặc xá năm 2025 cả đợt 1 và đợt 2 đều diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng nhờ có sự chỉ đạo thống nhất, đúng đắn, kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự chủ động tích cực, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ Công an và các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá, cùng sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an các địa phương nên công tác đặc xá đã được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện theo Luật Đặc xá năm 2018, Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 và Hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn Đặc xá theo đúng tiến độ đề ra, bảo đảm tất cả các phạm nhân có đủ điều kiện đều được xem xét đặc xá và không có bất kỳ phạm nhân nào không đủ điều kiện lại được xem xét đặc xá theo quy định.

Kết quả đặc xá năm 2025 cũng là thể hiện sự nỗ lực, cố gắng rất lớn trong công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân của cán bộ, chiến sĩ tại các cơ sở giam giữ phạm nhân. Trong quá trình triển khai, Chính phủ và Hội đồng tư vấn đặc xá đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Trong đợt 2 này, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo đề nghị của Hội đồng tư vấn đặc xá và Chính phủ, ngày 29/8/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký, ban hành Quyết định số 1693/QĐ-CTN đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025 (đợt 2).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2025.

Số lượng phạm nhân được đặc xá lớn nhất từ trước đến nay

Thông tin thêm về các đối tượng đặc xá, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết 80 năm qua, Nhà nước có 40 lần đặc xá cho các phạm nhân. Và tính riêng từ năm 2009, Chủ tịch nước ký 11 lần đặc xá cho gần 100.000 phạm nhân đủ điều kiện theo quy định.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh Đảng và Nhà nước tổ chức nhiều sự kiện chính trị quan trọng của cả nước. Trước đó, trong dịp 30/4, Chủ tịch nước đã ký đặc xá cho hơn 8.000 người và đợt 2 vào dịp 2/9 này sẽ đặc xá cho 13.920 người.

"Tính tổng cả 2 lần đặc xá trong năm nay, đây là năm có số lượng phạm nhân được đặc xá lớn nhất từ trước đến nay. Đây là chế định đặc biệt, thể hiện tính nhân đạo của Đảng, Nhà nước," Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Về trường hợp cụ thể, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết theo quyết định mới nhất, Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá cho 13.920 người và trong các trường hợp này không có phạm nhân nào liên quan các vụ án Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Trong 13.920 người được đặc xá lần này, có 66 phạm nhân người nước ngoài với 18 quốc tịch khác nhau./.

Đặc xá 2025 đợt 2: Chính sách nhất quán trong thúc đẩy, bảo vệ quyền con người Hồ sơ đề nghị đặc xá được kiểm tra, thẩm định qua nhiều cấp với sự tham gia của nhiều cơ quan ban, ngành chức năng và đặc biệt là sự giám sát của các tổ chức xã hội và nhân dân.