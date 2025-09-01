Phó Thủ tướng Thường trực CP Nguyễn Hòa Bình dự Lễ công bố Quyết định đặc xá

Sáng 1/9, tại Thái Nguyên, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2025 dự Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước tại Trại giam Phú Sơn 4.

Dịp này, Trại giam Phú Sơn 4 có 435 phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh 2/9.

Tích cực, có trách nhiệm trong công cuộc phát triển của đất nước

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, trong không khí cả nước hân hoan chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đây là một sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ bản chất tốt đẹp và ưu việt của chế độ ta.

Kế thừa và phát huy truyền thống nhân đạo ngàn đời của dân tộc Việt Nam, nhiều năm qua, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đã được thể hiện nhất quán qua hàng chục lần đặc xá, trao cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng chục vạn người lầm lỗi.

Riêng từ năm 2009 đến nay, đã có hơn 90 ngàn phạm nhân được hưởng niềm vui đoàn tụ với gia đình và cộng đồng.

Kết quả thực tiễn đã khẳng định đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội là rất thấp (tỷ lệ tái phạm tội của đợt đặc xá năm 2024 chỉ là 0,13%).

Con số này là minh chứng sống động cho hiệu quả của công tác giáo dục, cải tạo trong các cơ sở giam giữ và sự thành công của các chính sách tái hòa nhập cộng đồng.

Năm 2025, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, ngày Lễ lớn của đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng tư vấn đặc xá, ngày 3/7/2025, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1244 về đặc xá năm 2025 (đợt 2).

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Mặc dù thời gian gấp, khối lượng công việc rất lớn và phạm vi rà soát được mở rộng, Hội đồng tư vấn đặc xá, Bộ Công an cùng các bộ, ngành liên quan đã làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất.

Từng hồ sơ đã được xét duyệt một cách kỹ lưỡng, thận trọng, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ và đúng pháp luật.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước đã ký các Quyết định số 1693/QĐ-CTN ngày 29 tháng 8 năm 2025 và 1728/QĐ-CTN ngày 31 tháng 8 năm 2025 đặc xá tha tù trước thời hạn cho 14.020 phạm nhân và 5 người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, trong đó trại giam Phú Sơn 4 có 435 phạm nhân được hưởng niềm vui đoàn tụ trong đợt này.

Chúc mừng các phạm nhân của Trại giam Phú Sơn 4 được hưởng đặc xá trong đợt này, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, đặc xá mới chỉ là sự khởi đầu trên con đường mới. Con đường phía trước chắc chắn sẽ không chỉ có hoa hồng mà sẽ còn những khó khăn, thách thức của cuộc sống mưu sinh; có thể có cả những ánh mắt e dè, định kiến đâu đó và cả những cám dỗ, lôi kéo của người xấu.

Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng rằng với những gì đã được học tập, rèn luyện, và nghị lực đã được tôi luyện ở nơi này, các anh, chị có đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khăn đó.

“Hãy để quá khứ tội lỗi khép lại và không bao giờ tái phạm. Những năm tháng phải trả giá sau song sắt chắc chắn là một bài học đau xót và đắt giá, không chỉ của riêng anh, chị mà còn là nỗi dằn vặt của cha mẹ, vợ con và của những người thân yêu. Từ hôm nay, hãy để những lỗi lầm đó mãi mãi ở lại phía sau cánh cổng trại giam, để vui vẻ, tự tin bước tiếp chặng đời còn lại,” Phó Thủ tướng Thường trực nhắn nhủ đến các phạm nhân được đặc xá.

"Hãy sống một cuộc đời có ích trong niềm tin yêu và yên tâm của gia đình; phía trước là cơ hội để các anh, các chị sống một cuộc đời lương thiện, trở thành người con hiếu thảo, người chồng, người cha có trách nhiệm, người công dân tốt cho xã hội. Không có gì quý giá hơn niềm vui đoàn tụ gia đình, không có gì vui vẻ hơn việc nhìn thấy các anh, chị trở thành một người lương thiện, có ích, đây chính là mong mỏi của Đảng, Nhà nước và người thân," Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Cán bộ trại giam Phú Sơn 4 (Bộ Công an) trao giấy chứng nhận đặc xá cho người được đặc xá (đợt 2) năm 2025. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đối với các phạm nhân chưa được hưởng đặc xá lần này, Phó Thủ tướng Thường trực chia sẻ, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước luôn rộng mở cho những ai thực tâm hối cải; cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, chấp hành nghiêm nội quy, tích cực học tập, cải tạo để sớm đến ngày được đoàn tụ.

Con đường ngắn nhất để sớm được trở về với cộng đồng

Là phạm nhân được đặc xá dịp 2/9, chị Hoàng Kim Oanh chia sẻ niềm vinh dự được đại diện cho 435 anh chị phạm nhân Trại giam Phú Sơn 4 được đặc xá phát biểu cảm tưởng của mình.

Theo chị Kim Oanh, bản thân vi phạm pháp luật từ năm 2020 do thiếu suy nghĩ, sự nhận thức hiểu biết về pháp luật còn hạn chế nên đã bị kết án phạt tù với mức án 8 năm 6 tháng.

Quá trình cải tạo, tu dưỡng tại Trại giam Phú Sơn 4, chị đã được sống, học tập, lao động cải tạo trong một môi trường ổn định, được sự quan tâm dìu dắt của các cán bộ Trại giam Phú Sơn 4.

Các cán bộ đã luôn giúp đỡ, động viên giáo dục để các phạm nhân chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ, thực hiện tốt các điều kiện, tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù. Từ đó, bản thân chị đã nhận thấy được mình phải luôn cố gắng tu dưỡng, rèn luyện bản thân, yên tâm tư tưởng cải tạo để được hưởng những chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Trong suốt thời gian chấp hành án phạt tù vừa qua, chị cho biết đã luôn cố gắng rèn luyện bản thân, tu dưỡng đạo đức, phấn đấu lao động cải tạo, hoàn thành mọi công việc lao động, tham gia nhiệt tình vào các phong trào thi đua cải tạo do Trại giam phát động, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Chính sự nỗ lực của bản thân và sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước, chị và các phạm nhân khác của Trại giam Phú Sơn 4 vinh dự được nhận quyết định đặc xá của Chủ tịch nước.

Niềm vui của người được đặc xá (đợt 2) năm 2025 khi gặp lại người thân. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

“Niềm hạnh phúc được trở về nhà, trở về mái ấm gia đình, tái hòa nhập cộng đồng là niềm vui khôn xiết với chúng tôi - những phạm nhân được đặc xá năm nay. Chúng tôi vô cùng biết ơn Đảng và Nhà nước đã luôn bao dung độ lượng, có những chính sách khoan hồng đối với những người phạm tội như chúng tôi, để chúng tôi có được cơ hội sớm làm lại cuộc đời, hoàn lương và trở thành một công dân có ích cho xã hội,” chị Kim Oanh chia sẻ.

Chị cùng các phạm nhân được đặc xá ngày hôm nay xin hứa và quyết tâm khi trở về với gia đình, địa phương sẽ sớm ổn định cuộc sống, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và đặc biệt trở thành một người công dân có ích cho xã hội, không tái phạm tội để không phụ lòng sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, của các cán bộ đã luôn quan tâm, động viên giúp đỡ.

Phạm nhân được đặc xá này cũng muốn nhắn gửi đến tất cả các anh chị phạm nhân đang chấp hành án phạt tù chưa được hưởng đặc xá, hãy luôn cố gắng tu dưỡng rèn luyện bản thân, luôn tin tưởng những đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, phấn đấu trong học tập, lao động cải tạo, chấp hành tốt các quy định, vì đó là con đường ngắn nhất để các anh chị phạm nhân sớm được trở về với gia đình và xã hội.

Cũng tại buổi lễ, anh Lỗ Mạnh Hùng là phạm nhân hiện đang chấp hành án phạt tù tại Đội 20, Phân trại số 1, Trại giam Phú Sơn 4 - đại diện cho những phạm nhân chưa được được đặc xá năm 2025, phát biểu cảm tưởng và đăng ký quyết tâm học tập, lao động cải tạo.

Gửi gắm đến những anh chị được đặc xá tha tù trong dịp này, anh Lỗ Mạnh Hùng mong muốn, qua những bài học đắt giá của cuộc đời, qua những năm tháng học tập, cải tạo trong trại giam và bằng khát vọng cháy bỏng được hoàn lương, các anh chị sẽ dần vững bước trên đường đời, sớm ổn định cuộc sống, góp phần công sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh và không vi phạm pháp luật.

“Còn chúng tôi, những phạm nhân tiếp tục chấp hành án phạt tù tại Trại giam sẽ luôn quyết tâm và xin hứa với Đảng và Nhà nước, xin hứa trước Ban Giám thị và Hội đồng cán bộ sẽ tiếp tục cố gắng không ngừng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện bản thân, vươn lên trong học tập, lao động cải tạo," anh Lỗ Mạnh Hùng chia sẻ./.

