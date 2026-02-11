Hà Nội chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ cho mùa tuyển quân 2026

Năm 2026, thành phố Hà Nội được giao tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ về 12 đầu mối đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, công tác này được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố chuẩn bị chu đáo, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định, quyết tâm không chỉ giao đủ số lượng mà còn phải bảo đảm chất lượng để đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Những điểm mới của năm 2026

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố cho biết, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2026 có một vài điểm mới quan trọng.

Đây là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không còn cấp huyện. Theo đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã được giao thực hiện toàn bộ quy trình sơ tuyển.

Công tác khám tuyển được tổ chức tại 21 hội đồng khám cho 126 xã, phường và việc giao nhận quân được thực hiện tại 8 điểm thuộc 5 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực. Trong đó, khu vực phòng thủ số 1 - Sóc Sơn và số 4 - Gia Lâm tổ chức mỗi khu vực 1 điểm; khu vực phòng thủ số 2 - Phúc Thọ, số 3 - Hồng Hà, số 5 - Thanh Oai, mỗi khu vực tổ chức 2 điểm giao nhận quân.

“Một điểm mới nữa trong lễ giao nhận quân năm 2026 là tại lễ giao nhận quân, lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ trực tiếp dự, chỉ đạo đốt lửa truyền thống, nổi hồi trống giao quân và phát biểu động viên công dân lên đường nhập ngũ. Đây cũng là nét mới cùng với các hoạt động truyền thống, góp phần làm cho buổi lễ giao nhận quân thực sự là ngày hội tòng quân đầy ý nghĩa,” Thiếu tướng Đào Văn Nhận thông tin.

Hiện, toàn thành phố đã hoàn tất công tác khám tuyển, chốt quân số với từng địa phương và phát lệnh gọi nhập ngũ đến từng công dân đủ điều kiện.

Sau khi nhận lệnh và được bảo đảm đầy đủ quân trang, Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ chỉ đạo các xã, phường tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ như tham quan di tích, bảo tàng, gặp mặt truyền thống, thăm hỏi và tặng quà các gia đình.

Những hoạt động này nhằm kịp thời động viên tinh thần, giúp công dân vững tâm thế, xác định rõ quyết tâm trước ngày lên đường làm nhiệm vụ.

Năm 2025, quận Hai Bà Trưng tuyển chọn và gọi nhập ngũ 102 công dân. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô đang tiếp tục chỉ đạo các xã, phường hoàn thành thủ tục đối với những công dân đủ điều kiện để tổ chức kết nạp cho công dân trước khi nhập ngũ.

“Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn, phấn đấu kết nạp số lượng công dân nhập ngũ vào Đảng đạt và vượt so với mức 145 trường hợp của năm 2025,” Thiếu tướng Đào Văn Nhận cho biết.

Bảo đảm chất lượng công dân nhập ngũ

Theo Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đúng 8 giờ ngày 4/3/2026 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Bính Ngọ), 8 điểm giao nhận quân thuộc 5 khu vực phòng thủ của Thủ đô sẽ đồng thời tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026.

Hiện, công tác chuẩn bị cho buổi lễ đã được các đơn vị, địa phương triển khai bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, thực sự là ngày hội tòng quân của nhân dân Thủ đô.

Với chức năng là cơ quan thường trực, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố thực hiện nghiêm các văn bản, lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026; chủ động tham mưu với thành phố ban hành chỉ thị, kế hoạch tổ chức thực hiện; quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho các địa phương; tổ chức tập huấn, Hội nghị triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân cho 126 xã, phường.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo các địa phương thực hiện đúng quy trình các bước tuyển quân; cấp xã thực hiện tuyển quân tròn khâu; tổ chức Hội nghị hiệp đồng với các đơn vị nhận quân từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên.

Phát huy truyền thống “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người,” công tác rà soát, nắm nguồn, sơ tuyển sức khỏe được các địa phương triển khai nghiêm túc.

Thanh niên quận Hai Bà Trưng hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Các nội dung trọng tâm như phân công nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố, kế hoạch hành động cụ thể của từng ngành, từng địa phương được quán triệt đầy đủ.

Trong đó, các mục tiêu trọng tâm được xác định gồm tuyển đủ chỉ tiêu theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Quốc phòng; thực hiện đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng; nâng cao chất lượng tuyển quân, chú trọng tiêu chuẩn sức khỏe, trình độ học vấn, ý thức chính trị của thanh niên; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, nâng cao nhận thức và trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Theo kết quả tổng hợp công tác khám tuyển, năm 2026, chất lượng công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của Hà Nội cao hơn so với năm 2025 với hơn 58,3% công dân đạt sức khỏe đủ điều kiện nhập ngũ. Trên cơ sở kết quả trúng tuyển, chúng tôi tin tưởng Hà Nội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ giao quân của 2026,” Thiếu tướng Đào Văn Nhận nhấn mạnh.

Phát huy truyền thống yêu nước

Để công dân yên tâm thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, công tác hậu phương quân đội được thành phố và các địa phương quan tâm triển khai. Đây là yếu tố quan trọng để thành phố luôn hoàn thành việc tuyển quân và nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ.

Hiện, các địa phương đang tổ chức gặp mặt thanh niên chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2026; gặp mặt quân nhân xuất ngũ và thân nhân các quân nhân đang tại ngũ trong các đơn vị Quân đội và Công an.

Tại phường Hoàng Liệt (Hà Nội), Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường đã tổ chức Hội nghị trao quyết định gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026; gặp mặt, động viên quân nhân xuất ngũ và công dân lên đường nhập ngũ năm 2026.

Năm 2026, phường Hoàng Liệt có 25 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và 4 công dân trúng tuyển nghĩa vụ Công an Nhân dân. Đây là kết quả của quá trình tuyển chọn nghiêm túc, công khai, dân chủ, đúng quy định pháp luật.

Các tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ tại điểm giao, nhận quân Quận Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Lễ trao quyết định gọi công dân nhập ngũ là bước chuẩn bị quan trọng, góp phần để phường Hoàng Liệt hoàn thành chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng, an toàn và đúng quy định, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc của thế hệ trẻ hôm nay.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Liệt căn dặn các công dân vừa trúng tuyển nghĩa vụ quân sự giữ gìn sức khỏe, cùng gia đình đón Xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn; đồng thời, đề nghị cấp ủy các cấp, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách hậu phương quân đội, thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, tạo điều kiện để các gia đình yên tâm, tin tưởng khi con em mình lên đường làm nhiệm vụ.

Còn tại xã Ứng Hòa (Hà Nội), phát biểu tại Hội nghị trao Quyết định gọi công dân nhập ngũ và gặp mặt, tặng quà 58 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ứng Hòa Nguyễn Đức Bình đã nhấn mạnh, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an Nhân dân là trách nhiệm, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của mỗi công dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Bình cũng đề nghị các thanh niên phát huy truyền thống quê hương, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

