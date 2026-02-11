Gần 50.000 lượt xe buýt Hà Nội được vận hành dịp cao điểm Tết Bính Ngọ 2026

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa triển khai kế hoạch phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân Thủ đô và các vùng lân cận được thuận tiện, an toàn.

Theo đó, trong giai đoạn trước và sau Tết, từ nay đến hết ngày 12/2/2026 (tức ngày 25 tháng Chạp) và từ ngày 23/2/2026 (mùng 7 Tết) trở đi, các tuyến xe buýt hoạt động theo biểu đồ và chỉ tiêu dịch vụ như ngày thường, duy trì nhịp đi lại ổn định cho người dân.

Trong thời gian nghỉ Tết, từ ngày 13-22/2/2026 (tức ngày 26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), hoạt động xe buýt được điều chỉnh linh hoạt theo biểu đồ ngày Tết, xây dựng sát với nhu cầu thực tế trên từng tuyến, từng khung giờ.

“Tổng sản lượng vận hành trong 9 ngày Tết dự kiến đạt 49.859 lượt xe buýt, một con số thể hiện sự chuẩn bị chu đáo để đồng hành cùng người dân trong từng chuyến đi đầu năm mới. Sự điều chỉnh này nhằm đáp ứng kịp thời dòng hành khách tăng, giảm theo nhịp sinh hoạt đặc thù của những ngày đầu Xuân,” lãnh đạo Transerco cho hay.

Để công tác phục vụ hành khách trong kỳ nghỉ Tết được đảm bảo, Transerco yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức điều hành, phân công lịch ứng trực tăng cường giải tỏa hành khách tại các vị trí được phân công; chủ động trong công tác điều hành các tuyến xe buýt, đảm bảo ổn định luồng tuyến và các chỉ tiêu dịch vụ cung cấp cho khách hàng, đồng thời trang hoàng trụ sở, tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ… đặc biệt thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ trên tuyến cũng như tại đơn vị, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, duy trì sản xuất để cung ứng tốt dịch vụ phục vụ nhân dân trong dịp Tết./.

Buýt Hà Nội "cõng" khoảng 240 triệu lượt khách, chất lượng dịch vụ được nâng cao Ngoài việc điều chỉnh biểu đồ, hợp lý hóa luồng tuyến, xe buýt của Transerco luôn duy trì ổn định chất lượng dịch vụ vận tải, được khách hàng ghi nhận, đánh giá cao.