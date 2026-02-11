Tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 7 tướng lĩnh Quân đội

Chiều 11/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dự buổi lễ có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thủ trưởng, nguyên Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 7; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7; đại biểu là thân nhân gia đình và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các xã, phường đại diện cho quê hương, nơi thường trú của các cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các đồng chí: Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu 9, nguyên Tiểu đội bậc trưởng - Đài trưởng K63 (Vô tuyến điện thoại), Tiểu đoàn 42, Thông tin miền B2; Trung tướng Lê Thành Tâm, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu 7, nguyên Phó Sư đoàn trưởng Chính trị Sư đoàn 5, nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34); Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 25, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302.

Chủ tịch nước đã có quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Thới Bưng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân khu 7, nguyên Trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu Miền B2 (nay là Bộ Tham mưu Quân khu 7); Trung tướng Bùi Thanh Vân, nguyên Tư lệnh Quân khu 7, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, Quân khu 7; Trung tướng Lê Nam Phong, nguyên Hiệu trưởng Trường Sỹ quan Lục quân 2, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 7; Thiếu tướng Võ Minh Như, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 7, nguyên Tư lệnh Sư đoàn 5, Bộ Tư lệnh Miền (nay là Sư đoàn 5, Quân khu 7).

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đã trao Quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang cho đại diện gia đình các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được truy tặng.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trân trọng, tôn vinh những cống hiến, hy sinh của các đồng chí được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu khẳng định, những đồng chí tướng lĩnh được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đều là những nhà lãnh đạo, chỉ huy quân sự tài tình đã có những đóng góp to lớn vào quá trình xây dựng, hoàn thiện nghệ thuật quân sự Việt Nam, làm phong phú thêm nghệ thuật tác chiến, phương pháp tiến hành hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội; cuộc đời hoạt động cách mạng cùng với những cống hiến và nhân cách cao đẹp, tài năng, đức độ của các đồng chí mãi mãi là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam học tập và noi theo.

“Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kính mong các thế hệ đi trước tiếp tục quan tâm thương yêu, giúp đỡ để cán bộ, chiến sỹ hôm nay luôn vững vàng, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, viết tiếp trang sử vẻ vang trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc,” Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh.

Dịp này, Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức tri ân, tặng quà cho thân nhân gia đình Đại tướng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân khu 7 vì những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Văn Dũng đối với đất nước, Quân đội nói chung và Lực lượng vũ trang Quân khu 7 nói riêng./.

