Tạm dừng thông xe vận hành khai thác cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn

Sau 1 ngày thông báo cho phép thông xe, vận hành, khai thác Dự án Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đảm bảo cho người dân lưu thông dịp Tết Nguyên đán, ngày 12/2, Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Xây dựng đã ra thông báo tạm dừng thông xe với dự án này.

Theo Ban Quản lý Dự án 2, ngày 11/2, Ban Quản lý dự án 2 đã thông báo lúc 11h cùng ngày sẽ chính thức cho thông xe đưa vào khai thác sử dụng Dự án Quảng Ngãi-Hoài Nhơn đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong kỳ nghỉ Lễ Tết Nguyên đán năm 2026.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra đánh giá năng lực vận hành khai thác của tuyến đường đã xuất hiện các tình huống về đảm bảo an toàn khi vận hành, đặc biệt là xử lý các sự cố phát sinh nên chưa đảm bảo đủ điều kiện thông xe của dự án.

Đồng thời, việc tạm dừng thông xe nhằm đảm bảo đồng bộ khi khai thác các tuyến đường cao tốc và tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên quan để đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi tham gia lưu thông.

Trước đó, ngày 11/2, Ban Quản lý Dự án 2 có Công văn số 282 BQLDA2-QNHN gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, nêu rõ dự án đã được hội đồng kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu trong hai đợt.

Đợt 1 ngày 5/2 và đợt 2 ngày 10/2/2026 cho thấy dự án thông qua đáp ứng nghiệm thu có điều kiện theo quy định khoản 4 Điều 23 của Nghị định 06/2021 NĐCP ngày 26/1/2021 của Chính phủ./.

