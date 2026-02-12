Phân luồng giao thông các tuyến đường bộ hướng về trung tâm Hà Nội dịp Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết căn cứ mức độ ùn tắc giao thông ở Hà Nội và trên các lộ trình kết nối với các địa phương giáp ranh, trong trường hợp cần thiết, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ triển khai các biện pháp hạn chế phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ hướng về trung tâm thành phố.

Phương án phân luồng giao thông được triển khai như sau:

1. Phương tiện đi trung tâm thành phố Hà Nội và ngược lại:

Tài xế sẽ lựa chọn một trong các lộ trình Quốc lộ 32, cao tốc Hà Nội-Lào Cai (CT05) hoặc Quốc lộ 2A; cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên (CT07) hoặc Quốc lộ 3 đi trung tâm thành phố.

2. Phương tiện đi các tỉnh Tây Bắc và ngược lại:

Các phương tiện sẽ đi theo hướng Quốc lộ 32-Quốc lộ 21A: đường Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam-cao tốc Hòa Lạc-Phú Thọ hoặc đi tiếp Quốc lộ 21A-Quốc lộ 6 đi Phú Thọ và các tỉnh Tây Bắc.

Đối với tuyến cao tốc Hà Nội-Lào Cai (CT05) hoặc Quốc lộ 2A: Các phương tiện ra khỏi cao tốc Hà Nội-Lào Cai (CT05) tại các nút giao IC8, IC6, IC4, IC3 hoặc di chuyển trên tuyến Quốc lộ 2A đến nút giao Quốc lộ 2A với Quốc lộ 2C (xã Tề Lỗ, Phú Thọ) đi theo lộ trình như các phương tiện đi các tỉnh Tây Bắc.

Đối với tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên (CT07) hoặc Quốc lộ 3: Các phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên (CT07) đến nút giao với Quốc lộ 18 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và trên tuyến Quốc lộ 3 đến nút giao với Quốc lộ 18 (cầu vượt Phù Lỗ) rồi đi theo tuyến Võ Nguyên Giáp-Võ Văn Kiệt-Quốc lộ 2A đi theo lộ trình phân luồng như các phương tiện đi các tỉnh Tây Bắc.

3. Phương tiện đi các tỉnh Đông Bắc và ngược lại

Đối với tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên (CT07) hoặc Quốc lộ 3: Phương tiện đi Quốc lộ 3 đến nút giao với Quốc lộ 18 (cầu vượt Phù Lỗ)-Quốc lộ 18 (đường cao tốc Hạ Long-Nội Bài)-cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên (CT07) đi đến nút giao với Vành đai 3 (gần cầu Phù Đổng)-Quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội-Bắc Giang (CT01) đi các tỉnh Đông Bắc.

Hoặc các phương tiện đi từ Quốc lộ 3 và cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên (CT07) đến nút giao với Quốc lộ 18 (đường cao tốc Hạ Long-Nội Bài)-Quốc lộ 18-Quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội-Bắc Giang (CT01) đi các tỉnh Đông Bắc.

Đối với cao tốc Hà Nội-Lào Cai (CT05) hoặc Quốc lộ 2A: Các phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội-Lào Cai (CT05) hoặc Quốc lộ 2A-Quốc lộ 18 (đường cao tốc Hạ Long-Nội Bài) rẽ vào đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên (CT07) tại nút giao với Quốc lộ 18 đi theo lộ trình như các phương tiện đi các tỉnh Tây Bắc.

4. Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh phía Nam

Đi trung tâm Hà Nội và ngược lại: Lựa chọn một trong các lộ trình cao tốc Hà Nội-Ninh Bình (CT01), Quốc lộ 1A, đường trục phía Nam Hà Nội (Cienco 5)-trung tâm thành phố.

Đi các tỉnh phía Tây Bắc hoặc phía Đông: Nút Đồng Giao (Km 282 CT01, phường Tam Điệp, Ninh Bình): đi theo hướng đại lộ Hoa Lư-Quốc lộ 12B-đường Hồ Chí Minh đi tỉnh Phú Thọ (địa bàn Hòa Bình cũ) và các tỉnh Tây Bắc.

Nút Mai Sơn (Km 274 CT01, phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình): đi theo tuyến tránh Ninh Bình (địa bàn thành phố Ninh Bình cũ)-Quốc lộ 1 đến nút giao với Quốc lộ 21B (đường tỉnh 494 cũ)-đường tránh Phủ Lý đi Phú Thọ (địa bàn Hòa Bình cũ) và các tỉnh Tây Bắc. Các phương tiện rẽ vào Quốc lộ 21B (đường tỉnh 494 cũ) đi các tỉnh phía Đông.

Nút Cao Bồ (Km 260 CT01, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình): đi theo Quốc lộ 10 đi các tỉnh, thành phố phía Đông (Hải Phòng, Quảng Ninh).

Nút Liêm Tuyền (Km 230 CT01, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình): đi Quốc lộ 21B (đường tỉnh 494 cũ)-đường nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình đi các tỉnh phía Đông. Các phương tiện đi theo Quốc lộ 21B-đường tránh Phủ Lý đi Phú Thọ (địa bàn Hòa Bình cũ) và các tỉnh Tây Bắc.

Nút Vực Vòng (Km 219 CT01, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình): đi theo Quốc lộ 38-cầu Yên Lệnh-Quốc lộ 39-phố Nối-Quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đi các tỉnh phía Đông.

Đối với tuyến Quốc lộ 1A: Nút giao Duyên Hà (Km 274 Quốc lộ 1A) đi theo lộ trình phân luồng tại nút giao Mai Sơn CT01.

Nút giao Quốc lộ 1A với tuyến tránh Phủ Lý (Km 235+800 Quốc lộ 1A) đi theo lộ trình phân luồng tại nút giao Liêm Tuyền CT01.

5. Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh phía Đông

Đi trung tâm thành phố Hà Nội và ngược lại: Lựa chọn một trong các lộ trình cao tốc Hà Nội-Hải Phòng (CT04), Quốc lộ 5A-trung tâm thành phố.

Đối với tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng (CT04): Từ nút giao Yên Mỹ (Km 21+500 CT04, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đi vào đường nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc Hà Nội-Ninh Bình qua cầu Hưng Hà-nút giao Liêm Tuyền hoặc vào Quốc lộ 39 qua cầu Yên Lệnh-cao tốc Hà Nội-Ninh Bình đi các tỉnh phía Nam.

Từ nút giao Yên Mỹ vào Quốc lộ 5-Quốc lộ 17 hoặc vào Quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội-Bắc Giang) đi các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc.

Đối với tuyến Quốc lộ 5: Các phương tiện từ Quốc lộ 5 đến cầu vượt Nhân Hòa (Km 24+250 Quốc lộ 5)-Quốc lộ 39-cầu Yên Lệnh-cao tốc Hà Nội-Ninh Bình đi các tỉnh phía Nam.

Các phương tiện từ Quốc lộ 5-Quốc lộ 17 hoặc vào Quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội-Bắc Giang) đi các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc.

Để đảm bảo an toàn vui Tết đón Xuân, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, chú ý đi đúng phần đường, làn đường; giữ khoảng cách, tốc độ; không dừng, đỗ xe trái quy định.

Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên đi làm nhiệm vụ, người điều khiển phương tiện phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường cho xe được quyền ưu tiên; tuân thủ sự hướng dẫn, điều khiển giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng khác.

Trước khi tham gia giao thông, người tham gia giao thông chủ động kiểm tra kỹ thuật an toàn phương tiện bảo đảm không để phương tiện xảy ra các sự cố, tai nạn giao thông gây cản trở giao thông.

Người tham gia giao thông chủ động cập nhật tình hình giao thông và lựa chọn khung giờ, tuyến đường phù hợp…/.

Cảnh sát giao thông sẽ dẫn đường, hỗ trợ các đoàn chở nhân dân về quê ăn Tết Lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức dẫn đường, hỗ trợ các đoàn phương tiện chở nhân dân về quê ăn Tết, trong đó ưu tiên các đoàn xe do công đoàn, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội đứng ra tổ chức.