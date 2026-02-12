Cảnh sát giao thông sẽ dẫn đường, hỗ trợ các đoàn chở nhân dân về quê ăn Tết

Chiều tối 12/2, Cục Cảnh sát giao thông cho biết lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tổ chức dẫn đường, hỗ trợ các đoàn phương tiện chở nhân dân về quê ăn Tết.

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn và ùn tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ chủ động xây dựng phương án chỉ huy, điều khiển giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát và bố trí lực lượng, phương tiện thường trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra vào các đô thị lớn, khu công nghiệp.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức dẫn đường, hỗ trợ các đoàn phương tiện chở nhân dân về quê ăn Tết, trong đó ưu tiên các đoàn xe do công đoàn, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội đứng ra tổ chức.

Các địa phương cũng sẽ thành lập các điểm hỗ trợ trên dọc tuyến giao thông, sẵn sàng giúp đỡ người dân xử lý sự cố, tình huống phát sinh trong quá trình di chuyển; chủ động phối hợp, bàn giao nhiệm vụ giữa các địa bàn nhằm bảo đảm hành trình của nhân dân được liên tục, an toàn.

Cục Cảnh sát giao thông cũng chỉ đạo tăng cường phối hợp với liên đoàn lao động, công đoàn cơ sở, doanh nghiệp, ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và chính quyền địa phương để nắm bắt nhu cầu, thống nhất lộ trình, thời gian xuất phát; hướng dẫn các đơn vị, tổ chức lập danh sách, kế hoạch di chuyển khoa học, đúng tuyến, đúng thời gian và có xe Cảnh sát giao thông hỗ trợ đi cùng.

Để chương trình được triển khai hiệu quả, Cục Cảnh sát giao thông công khai số điện thoại đường dây nóng của Cục và Trưởng phòng Cảnh sát giao thông 34 địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân liên hệ khi cần hỗ trợ. 1. Cục Cảnh sát giao thông: Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng, 0789388539 2. Cao Bằng: Thượng tá Nông Quang Thuận, Trưởng phòng, 0702281111 3. Lạng Sơn: Thượng tá Nguyễn Bá Hanh, Trưởng phòng, 0783121212 4. Quảng Ninh: Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng, 0896141414 5. Bắc Ninh: Thượng tá Ngô Quang Tuấn, Trưởng phòng, 0773359899 6. Tuyên Quang: Thượng tá Dương Minh Thanh, Trưởng phòng, 0703222323 7. Lào Cai: Trung tá Đặng Trần Hoàng, Trưởng phòng, 0793212121 8. Lai Châu: Trung tá Trần Công Dũng, Trưởng phòng, 0782222525 9. Điện Biên: Thượng tá Nguyễn Đình Quân, Trưởng phòng, 0899272727 10. Sơn La: Thượng tá Đinh Văn Hiến, Trưởng phòng, 0772662626 11. Thái Nguyên: Trung tá Chu Anh Tuấn, Trưởng phòng, 0705222020 12. Phú Thọ: Thượng tá Ngô Tuấn Dũng, Trưởng phòng, 0702001919 13. Hà Nội: Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng, 0702002929 14. Hải Phòng: Thượng tá Trần Anh Ngọc, Trưởng phòng, 0899676767 15. Hưng Yên: Thượng tá Nguyễn Ngọc Phương, Trưởng phòng, 0794898989 16. Ninh Bình: Thượng tá Nguyễn Đức Tiến, Trưởng phòng, 0772353535 17. Thanh Hóa: Thượng tá Tống Xuân Tân, Trưởng phòng, 0707993636 18. Nghệ An: Thượng tá Lê Thanh Nghị, Trưởng phòng, 0705553737 19. Hà Tĩnh: Thượng tá Hà Hải Long, Trưởng phòng, 0702003838 20. Quảng Trị: Thượng tá Hoàng Văn Trung, Trưởng phòng, 0773307374 21. Huế: Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng, 0703757575 22. Đà Nẵng: Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng, 0896434343 23. Quảng Ngãi: Thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng, 0705767676 24. Gia Lai: Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, Trưởng phòng, 0705118181 25. Đắk Lắk: Thượng tá Nguyễn Huy Thành, Trưởng phòng, 0796474747 26. Khánh Hòa: Thượng tá Phạm Trọng Thành, Trưởng phòng, 0764797979 27. Lâm Đồng: Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng phòng, 0772208686 28. Đồng Nai: Thượng tá Trần Trọng Thủy, Trưởng phòng, 0779986060 29. Thành phố Hồ Chí Minh: Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng, 0896505050 30. Tây Ninh: Thượng tá Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng phòng, 0779037070 31. Đồng Tháp: Thượng tá Thái Viết Vũ, Trưởng phòng, 0789006666 32. Cần Thơ: Thượng tá Lý Văn Phong, Trưởng phòng, 0782656565 33. Vĩnh Long: Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Trưởng phòng, 0707576464 34. Cà Mau: Thượng tá Bùi Trung Kiên, Trưởng phòng, 0783696969 35. An Giang: Thượng tá Nguyễn Văn Trường, Trưởng phòng, 0702206868

