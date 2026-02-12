Xe khách bốc cháy trên quốc lộ, 34 hành khách kịp thời thoát nạn

Ngày 12/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra vụ cháy xe khách giường nằm trên Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) vào khoảng 3 giờ cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 11/2, xe khách giường nằm biển kiểm soát 50H-296.87 lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam-Bắc, trên xe có 34 hành khách và tài xế, phụ xe.

Đến khoảng 3 giờ 00 phút ngày 12/2, khi xe lưu thông đến đoạn Km 1351+757 (thuộc địa giới hành chính xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) thì bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện sự việc, tài xế xe khách là anh Nguyễn Văn Dũng (38 tuổi, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa) đã hô hoán để 34 hành khách kịp thời xuống xe thoát nạn. Sau đó, các hành khách được di chuyển qua một xe khác để tiếp tục hành trình.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe khách giường nằm bị thiêu rụi hoàn toàn cùng nhiều vật dụng, đồ đạc của hành khách.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ./.