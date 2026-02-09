Quảng Ngãi: Xe tải chở bột mỳ bốc cháy trên đèo Lò Xo

Tin từ Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi chiều 9/2 cho biết Trạm Cảnh sát giao thông Ngọc Hồi (Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi) đã phối hợp với lực lượng chức năng trong xã Đăk Plô hỗ trợ chữa cháy một vụ cháy xe trên đèo Lò Xo.

Cụ thể, khoảng 16 giờ cùng ngày, tại Km 1425+800 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua đèo Lò Xo, đoạn qua xã Đăk Plô, ôtô đầu kéo kéo biển kiểm soát 82H 002.48 kéo theo sơmi rơmoóc biển số 82R 002.91, lưu thông theo hướng Quảng Ngãi đi Đà Nẵng do ông Phạm Văn Sâm (41 tuổi, trú phường Thị Nại, tỉnh Gia Lai) điều khiển, trên xe chở bột mỳ.

Khi đến khu vực này, xe bất ngờ bốc cháy, tài xế nhanh chóng cho xe tấp vào lề đường.

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm phần đầu xe. Lực lượng Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị đã khẩn trương triển khai phương án chữa cháy.

Bước đầu, vụ việc không gây thiệt hại về người. Phần đầu xe đầu kéo bị cháy hoàn toàn. 1/3 số bột mỳ trên xe bị cháy. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, vụ cháy cơ bản đã được khống chế.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang hỗ trợ tài xế khắc phục hậu quả và xác minh nguyên nhân của vụ cháy.

Đèo Lò Xo là cung đường nguy hiểm nối tỉnh Quảng Ngãi với Đà Nẵng. Đèo dài khoảng 37 km, đây là một trong những “điểm đen” về tai nạn giao thông của cả nước./.

