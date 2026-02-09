Tết thợ mỏ 2026: Gần 12.000 công nhân được đưa đón miễn phí về quê

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, giữa nhịp hối hả sản xuất than đầu năm 2026, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) lại tưng bừng tổ chức chương trình Tết thợ mỏ 2026 - Mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới.

Đây không chỉ là hoạt động thường niên mà đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, nghĩa tình của ngành than đối với đội ngũ những người "ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ".

Tết thợ mỏ - nhịp cầu sẻ chia

Tại vùng mỏ Quảng Ninh, không khí Tết dường như đến sớm hơn với những người thợ mỏ. Khắp các đơn vị của TKV, từ vùng than Đông Triều, Uông Bí đến Hạ Long, Cẩm Phả rực rỡ sắc Xuân Bính Ngọ 2026 của chương trình "Tết Thợ mỏ" trở thành điểm hẹn của niềm vui và sự xúc động.

Với phương châm "Tất cả thợ mỏ đều có Tết đầm ấm", TKV đã dành nguồn lực khổng lồ khoảng 2.452 tỷ đồng để chăm lo cho đời sống tinh thần và vật chất của người lao động.

Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân chia sẻ: "Chương trình Tết thợ mỏ không chỉ đơn thuần là việc trao tặng những túi quà, những tấm vé xe, mà đó là biểu hiện sinh động nhất của truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”. TKV muốn mỗi người thợ, dù ở bất cứ vị trí công tác nào, dù là thợ lò nơi tuyến đầu hay nhân viên phục vụ, đều cảm nhận được hơi ấm của gia đình lớn TKV trước thềm xuân mới."

Để có một cái Tết đủ đầy cho trên 94.000 thợ mỏ, TKV và công đoàn các cấp thuộc Tập đoàn đã xây dựng một kế hoạch chi tiết với nguồn kinh phí lớn. Theo báo cáo từ Công đoàn TKV, mức thưởng Tết bình quân của người lao động toàn Tập đoàn đạt khoảng 10 triệu đồng/người.

Đặc biệt, đối với những thợ lò có thành tích xuất sắc, mức thưởng và quà tặng có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Có 45 đơn vị bổ sung tiền lương năm 2025 (lương tháng 13) cho trên 78.000 người lao động với tổng số tiền 955 tỷ đồng; có 24 đơn vị thưởng Tết cho gần 42.000 người lao động với tổng số tiền 125 tỷ đồng; Các đơn vị lập phương án mừng tuổi, khai xuân cho gần 84 nghìn người lao động với tổng số tiền trên 89 tỷ đồng...

Ngoài ra, dịp này TKV trao tặng kinh phí hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở theo chương trình "Mái ấm Công đoàn" cho hàng chục gia đình thợ mỏ, giúp họ hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp; hơn 1.200 người lao động đượng tặng quà Tết bằng hiện vật gồm các nhu yếu phẩm chất lượng…

Năm nay, TKV còn đẩy mạnh hoạt động thăm hỏi các gia đình thợ mỏ tử nạn, công nhân bị tai nạn lao động nặng. Đây là truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của ngành Than, khẳng định dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Tập đoàn cũng không bao giờ quên những người đã cống hiến máu xương cho dòng than của tổ quốc.

Nguyên ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII Nguyễn Xuân Thắng dự và chúc Tết thợ mỏ 2026. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Chuyến xe Xuân - Hành trình chia sẻ

Một trong những hình ảnh đẹp và xúc động nhất mỗi dịp Tết đến Xuân về tại vùng mỏ chính là đoàn xe "Xuân nghĩa tình". Đối với công nhân ngành Than, có quê ở các tỉnh xa như Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, hay các tỉnh miền núi phía Bắc như Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La, việc đi lại trong dịp Tết luôn là nỗi lo thường trực về giá vé và sự an toàn.

Thấu hiểu điều đó, năm 2026, TKV tiếp tục tổ chức hàng trăm chuyến xe chất lượng cao để đưa công nhân và người thân về quê ăn Tết miễn phí. Đối với những khu vực không đủ số lượng người để bố trí xe, Công đoàn các đơn vị đã chủ động hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động.

Anh Đàm Văn Vượng, quê ở Thái Bình, công nhân Công ty Than Khe Chàm chia sẻ: Không chỉ bố trí phương tiện chở công nhân về quê ăn Tết, đối với công nhân nhà ở xa điểm trả khách, Công ty Than Khe Chàm còn hỗ trợ tiền xe taxi cho công nhân di chuyển từ điểm trả khách về tận nhà riêng.

Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân cho biết: Các đơn vị trong TKV hỗ trợ vé tàu, xe để người lao động về quê đón Tết và trở lại làm việc đảm bảo chu đáo, an toàn và phù hợp với nhu cầu của người lao động và điều kiện của từng đơn vị; quan tâm đến người lao động và gia đình người lao động có nhà ở các vùng sâu, vùng xa để có phương án hỗ trợ phương tiện đi lại.

Tổng cộng có 314 chuyến xe đưa đón 11.887 công nhân về quê ăn tết, với tổng số tiền 5,6 tỷ đồng; đồng thời, TKV hỗ trợ 20 nghìn vé xe cho người lao động vùng sâu, vùng xa không bố trí xe đưa đón với tổng số tiền 16,3 tỷ đồng, dự kiến có 283 chuyến xe đón trên 10 nghìn lao động sau kỳ nghỉ Tết trở lại làm việc.

Bên cạnh những người về quê, vẫn có một bộ phận không nhỏ thợ mỏ tình nguyện ở lại trực sản xuất hoặc do điều kiện xa xôi không thể về quê. Đối với những trường hợp này, các đơn vị đã tổ chức các bữa tiệc tất niên ấm cúng tại các khu chung cư thợ mỏ, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao xuyên suốt những ngày Tết.

Việc chăm lo Tết chu đáo cho người lao động không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là đòn bẩy quan trọng để TKV thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm mới. Sự hài lòng và tin tưởng của người lao động chính là sức mạnh để ngành Than bứt phá trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại chương trình Tết thợ mỏ 2026, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ, cả nước phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 10% trở lên năm 2026.

Giải pháp chiến lược của Đảng và Nhà nước là tập trung mạnh mẽ vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; cải thiện môi trường quản trị và thúc đẩy tinh thần đồng hành của người lao động trong quá trình kiến tạo phát triển.

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII kỳ vọng, cùng với Tập đoàn TKV và tỉnh Quảng Ninh, gần 100.000 công nhân ngành than sẽ tham gia tích cực vào quá trình kiến tạo, đồng hành, đóng góp vào cái sự phát triển chung của đất nước, địa phương./.

