Quảng Ninh: Nhanh chóng đưa du khách nước ngoài bị đột quỵ vào bờ cấp cứu

Ngày 9/2, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai, Hải đội Biên phòng 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) thông tin, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng cứu nạn, đưa du khách quốc tịch Nhật Bản bị đột quỵ trên tàu du lịch vào bờ cấp cứu an toàn.

Khoảng 22 giờ 45 phút, ngày 8/2, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai nhận được tin báo từ tàu du lịch ASUKA II (quốc tịch Nhật Bản), hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh ra phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về việc du khách Kosuge Kimiko (sinh năm 1949, quốc tịch Nhật Bản) bất ngờ bị đột quỵ và cần được cấp cứu khẩn cấp.

Tàu du lịch ASUKA II có 617 hành khách Nhật Bản và 511 thuyền viên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai đã báo cáo cấp thẩm quyền, khẩn trương huy động lực lượng, triển khai phương án cứu nạn.

Một tổ công tác gồm 10 cán bộ, chiến sỹ của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai phối hợp cùng Hải đội Biên phòng 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) và Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Quảng Ninh khẩn trương xuất phát trong đêm, tiếp cận tàu du lịch trên biển.

Sau khi tiếp cận thành công, lực lượng chức năng đã đưa bệnh nhân vào bờ an toàn, chuyển tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh để cấp cứu kịp thời, bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho hành khách.

Việc xử lý nhanh chóng, phối hợp hiệu quả của các lực lượng đã góp phần khẳng định vai trò nòng cốt của Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn, cứu hộ cứu nạn trên biển, tạo hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, nhân văn với du khách quốc tế./.

