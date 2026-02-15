Gala 'Việc tử tế': Lan tỏa những câu chuyện người Việt thương nhau khi hoạn nạn

Gala “Việc tử tế Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026” với chủ đề “Mãi là người Việt Nam” sẽ mang đến những câu chuyện người Việt thương nhau khi hoạn nạn, cách chúng ta sẻ chia bát cơm nhường áo và cách những bàn tay tử tế vẫn âm thầm dựng xây cuộc đời dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này.

Với tinh thần “Mỗi người dân Việt Nam đều là một ngọn cờ yêu nước,” chương trình giương cao 3 ngọn cờ: Ngọn cờ tự nguyện trong bão lũ, Ngọn cờ nhân ái trong cuộc sống và Ngọn cờ tự hào Việt Nam.

Trong chương 1, Gala “Việc tử tế” đưa khán giả trở lại với những khoảnh khắc đã lay động hàng triệu trái tim: Người đàn ông dừng xe giữa mưa gió để cứu giúp hai mẹ con trú nhờ, khoảnh khắc hàng nghìn người dân Lý Sơn vỡ òa khi ba ngư dân trôi dạt suốt hai ngày được trở về an toàn, chiếc drone cứu người trong bão lũ tại Đắk Lắk hay câu chuyện hai bố con anh Nguyễn Thanh Tùng trôi dạt 13 tiếng trên biển được tàu hàng và lực lượng chức năng cứu sống…

Không chỉ trong thiên tai, sự tử tế còn hiện diện lặng lẽ trong đời sống thường ngày - nơi những con người bình dị chọn sống vì người khác.

Chương trình có sự xuất hiện của 5 nữ điều dưỡng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - những người dũng cảm bảo vệ trẻ sơ sinh và người nhà khi bị một đối tượng dùng dao tấn công. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chương 2 “Ngọn cờ nhân ái trong cuộc sống” có sự xuất hiện của 5 nữ điều dưỡng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: Nguyễn Thùy Trang, Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Nhung. Ngày 23/10/2025, các nhân viên y tế đã dũng cảm bảo vệ an toàn cho trẻ sơ sinh và người nhà bệnh nhân khi bất ngờ bị một đối tượng dùng dao tấn công.

Cả trường quay bất ngờ với sự xuất hiện đầy xúc động của gia đình anh Phan Văn Lâm và chị Nguyễn Thủy Lý đến từ Hà Tĩnh – một trong những gia đình có con nằm tại Khoa Sơ sinh trong thời điểm trên.

Tinh thần Việt Nam không chỉ lan tỏa trong nước, mà còn vươn xa trên trường quốc tế. Gala “Việc tử tế” ghi dấu nghĩa tình sâu nặng giữa Việt Nam và Cuba từ những chiến dịch quyên góp lớn đến hành trình của các kỹ sư Việt Nam mang tri thức nông nghiệp sang đất bạn.

Ca sỹ Hòa Minzy biểu diễn trong chương trình. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ: Hòa Minzy, Quốc Thiên, Trang Pháp, Hoàng Yến Chibi, Quang Anh,… với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc như: “Giai điệu tự hào,” “Tết nhà mình,” “Mãi là người Việt Nam,” “Việc tử tế - Ai cũng có thể.” Đồng hành cùng chương trình là sự góp mặt của Nghệ sỹ Nhân dân Lan Hương và Nghệ sỹ Ưu tú Đỗ Kỷ, Nghệ sỹ Nhân dân Minh Hòa, Hoa hậu Ngọc Hân, diễn viên Hồng Diễm… cùng nhiều nghệ sỹ nổi tiếng khác.

Chương trình lên sóng vào lúc 21h00 ngày 18/2 (mùng Hai Tết) trên kênh VTV1 và ứng dụng VTVGo./.

Chủ tịch nước gặp mặt 100 điển hình tiêu biểu trong chương trình “Việc tử tế” Chiều 16/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp mặt thân mật 100 điển hình tiêu biểu trong chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam.

Lên sóng kể từ năm 2014, đến nay “Việc tử tế” đã lan tỏa trên 2.500 câu chuyện điển hình về lòng tốt, sự tử tế của người Việt Nam tới khán giả truyền hình. Người làm “việc tử tế” có thể là bất kỳ ai, một người nông dân, một người công nhân, một kỹ sư, một bạn trẻ hay một em nhỏ… Nhưng điểm chung ở họ là tinh thần hướng thiện, mang tới những giá trị tích cực cho cộng đồng. Liên tiếp trong nhiều năm, chương trình “Việc tử tế” và các tấm gương tiêu biểu trong chương trình vinh dự được gặp mặt và tuyên dương bởi Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.