Ô mai Hàng Đường: Món quà Tết nhớ đến da diết của người Thủ đô

Giữa lòng Hà Nội những ngày cuối năm, có một con phố mang vị ngọt ngào khắc sâu trong ký ức người Thủ đô. Đó là Hàng Đường – con phố từ lâu được mệnh danh là ‘phố ô mai’, nơi cư dân Hà thành và du khách tấp nập tìm đến mỗi dịp Tết về.

Ô mai Hàng Đường không phải chỉ là món hàng hóa bình thường. Truyền thống làm ô mai tại đây có lịch sử lâu đời, từ trước thời Pháp thuộc – khi con phố là nơi buôn bán đường, bánh kẹo, và sau năm 1945 lấy lại tên Hàng Đường, cái tên vẫn vẹn nguyên với ‘đường’ – vị ngọt trong văn hóa ẩm thực Hà Nội.

Những viên ô mai được bày san sát trong các lọ thủy tinh nhiều màu sắc, như gói trọn hương vị Tết cổ truyền của phố cổ Hà Nội. Từ mơ, sấu, mận đến gừng…, mỗi loại ô mai đều được tuyển chọn nguyên liệu kỹ lưỡng, chế biến công phu, để rồi trở thành thức quà mang đậm giá trị tinh thần, vượt lên trên ý nghĩa của một món ăn vặt ngày thường./.