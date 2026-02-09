Chi phí mua sắm Tết Nguyên đán 2026 tại Hàn Quốc tăng cao

Trước thềm Tết Nguyên đán năm 2026, một khảo sát cho thấy chi phí mua sắm các vật phẩm thiết yếu cho bàn thờ cúng tổ tiên ở Hàn Quốc tiếp tục tăng so với năm 2025.

Tổng công ty Nông nghiệp, Thủy sản và Thực phẩm Seoul ngày 9/2 đã công bố kết quả khảo sát “Chi phí bày biện bàn thờ cúng tổ tiên Tết Nguyên đán năm 2026," dựa trên khảo sát tại 25 địa điểm ở Seoul, bao gồm các chợ truyền thống, siêu thị lớn và chợ đầu mối.

Đối với một hộ gia đình 6-7 người, chi phí trung bình cho một bàn thờ cúng tổ tiên Tết Nguyên đán này là 233.782 won (khoảng 160 USD) tại các chợ truyền thống, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Mức giá này nếu mua sắm tại các siêu thị lớn sẽ vào khoảng 271.228 won, tăng 4,8%.

Kết quả khảo sát cho thấy các chợ truyền thống bán những sản phẩm nông nghiệp như hồng khô và táo tàu, rau củ và hải sản như cá lóc và cá minh thái, và các sản phẩm chăn nuôi như thịt bò, thịt lợn và thịt gà với giá thấp hơn so với các siêu thị lớn.

Ngược lại, những siêu thị lớn lại bán các loại trái cây như táo và lê, và những loại thực phẩm chế biến như rượu gạo với giá thấp hơn chợ truyền thống.

Giá mua đồ cúng tổ tiên tại Garak Mall, một chợ thực phẩm tổng hợp lớn ở mức 205.510 won. Con số này thấp hơn 12,1% so với các chợ truyền thống và thấp hơn 24,2% so với những siêu thị lớn.

Theo dự báo giá cả trong những ngày cận Tết, giá trái cây và rau củ dự kiến sẽ duy trì tương đối ổn định. Tuy nhiên, giá các sản phẩm chăn nuôi dự kiến sẽ vẫn ở mức cao do sự lây lan của cúm gia cầm độc lực cao và sự sụt giảm sản lượng chăn nuôi và giết mổ. Giá hải sản cũng dự kiến sẽ tăng do chi phí nhập khẩu tăng cao do tỷ giá hối đoái tăng.

Tổng công ty Nông nghiệp, Thủy sản và Thực phẩm Seoul đang tổ chức chương trình giảm giá để thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản, đồng thời áp dụng những biện pháp ổn định giá cả trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Từ ngày 10 đến ngày 14/2, phiếu quà tặng Onnuri sẽ được phát cho những người mua nông sản và vật nuôi trong nước. Theo đó, sẽ giảm giá 10.000 won cho các hóa đơn mua hàng trên 34.000 won, và giảm giá 20.000 won cho những giao dịch mua trên 67.000 won.

Ông Moon Young-pyo, Chủ tịch Tập đoàn Nông nghiệp, Thủy sản và Thực phẩm Seoul cho biết đơn vị này đã chuẩn bị đầy đủ nguồn cung để đảm bảo việc phân phối nông sản, thủy sản và vật nuôi ổn định trong mùa cao điểm Tết Nguyên đán. Nỗ lực này không chỉ nhằm bình ổn giá cả trong dịp Tết mà còn giúp người dân có thể cảm nhận rõ./.

