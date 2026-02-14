Anh: Có điều gì đặc biệt trong bữa ăn trưa Chủ Nhật đắt hàng nhất thế giới?

Theo CNN, Quán rượu The Bank Tavern ở Bristol, Anh là nơi có bữa ăn trưa được săn đón nhất, không chỉ trong thành phố mà có lẽ là trên toàn thế giới.

Chỉ mất 11 phút để bữa trưa Chủ Nhật huyền thoại của quán rượu này được đặt kín chỗ cho cả năm 2026 kể từ khi mở đặt chỗ vào ngày 1/1, nhanh hơn hai phút so với năm trước.

Tốc độ này nhanh gấp ba lần so với việc bán hết vé cho Lễ hội Glastonbury mùa Hè năm ngoái, một sự kiện mà việc giành được vé khó khăn gần như nổi tiếng như vô số những nghệ sỹ âm nhạc vĩ đại đã từng biểu diễn trên sân khấu của nó.

Mặc dù vậy, chủ quán The Bank vẫn giữ vững lập trường của mình.

“Mỗi lần mở bán, nỗi lo lắng ập đến với tôi là liệu chúng tôi có bán hết vé hay không,” chủ quán rượu Sam Gregory nói với CNN.

“Có rất nhiều địa điểm ăn uống tuyệt vời ở Bristol. Chúng tôi vô cùng may mắn khi mọi người vẫn tiếp tục nỗ lực đặt chỗ với chúng tôi… Chúng tôi không coi đó là điều hiển nhiên!”

Nước sốt bí mật

Việc một quán ăn từng đoạt nhiều giải thưởng lại nằm ẩn mình giữa những con đường quanh co thời trung cổ của khu Phố Cổ Bristol là một điều bất ngờ, ngay cả khi bạn tình cờ đi ngang qua cánh cửa màu xanh lá cây của nó.

Tự mô tả mình là “một môi trường độc đáo không hiếu khách,” The Bank không có bãi đậu xe cũng không có khu vực ăn uống. Thức ăn chỉ được phục vụ vào giờ ăn trưa và chỉ có bảy bàn, và hầu hết các ngày trong tuần, những bàn này đều được khách hàng thân thiết ngồi nhâm nhi loại bia yêu thích của họ.

“Tất cả họ đều đến đây để uống một cốc bia Bass. Đó chỉ là một quán rượu bình thường nhưng có thêm phần thưởng bất ngờ là đồ ăn.”

Đối với những ai may mắn đặt được bàn vào Chủ nhật, đó thực sự là một phần thưởng lớn.

Món purée bí đỏ đóng vai trò như con hào bao quanh một lâu đài gồm những món ăn nướng được chuẩn bị tỉ mỉ. Ba củ khoai tây nướng (luôn là giống Maris Piper), rau bina kem, rau thơm, bắp cải đỏ hầm, rau củ theo mùa như cà rốt hoặc củ cải vàng, và lựa chọn bánh pithivier (bánh ngàn lớp) nhân thịt bò, thịt lợn, thịt gà hoặc chay, nâng đỡ chiếc bánh pudding Yorkshire mềm xốp.

Các bữa ăn trưa tại The Bank Tavern. (Nguồn: bestofbristol.co)

Thực đơn có những thay đổi nhỏ tùy thuộc vào mùa và nguồn cung cấp sản phẩm địa phương, với thịt cừu, thịt gà lôi, thịt đa đa hoặc thịt nai đều xuất hiện như những lựa chọn trong suốt cả năm.

Tất nhiên, tất cả những món trên đều được chan ngập nước sốt, loại nước sốt phải mất tới 3 ngày để chế biến, bắt đầu từ việc nướng xương. Toàn bộ quá trình, được giám sát bởi bốn đầu bếp toàn thời gian, bắt đầu một cách nghiêm túc.

Những nỗ lực đó đã không bị bỏ qua. Được tờ The Observer vinh danh là Bữa trưa Chủ nhật ngon nhất Vương quốc Anh năm 2019, nhà hàng The Bank đã nhận được rất nhiều giải thưởng trong khu vực cho các món thịt nướng của mình. Bí quyết là gì? Một chút đam mê theo kiểu truyền thống.

“Đó là nhờ những đầu bếp yêu thích công việc của họ,” Gregory giải thích.

“Họ vô cùng tự hào về mỗi đĩa thức ăn được phục vụ… đó là điều khiến khách hàng cảm nhận được. Họ nếm thử và cảm nhận được hương vị của món ăn được chuẩn bị bằng cả tấm lòng và sự tỉ mỉ.”

Việc chuẩn bị cho bữa trưa Chủ nhật sẽ bắt đầu từ thứ Tư.

Trò chơi chờ đợi

Các món thịt nướng không phải lúc nào cũng là điểm thu hút chính tại The Bank.

Là người chủ quán mới nhất trong danh sách dài những người điều hành quán rượu từ đầu thế kỷ 19, Gregory đã tiếp quản quán trong bối cảnh khủng hoảng tài chính năm 2008, một sự thay đổi hoàn toàn so với kế hoạch ban đầu của ông là gia nhập Thủy quân lục chiến Hoàng gia, đóng quân cách đó không xa.

Khởi đầu chỉ là vai trò trông coi tạm thời để "duy trì hoạt động", Gregory đã gắn bó với quán suốt 18 năm, biến một cơ sở "xuống cấp" thành địa điểm được săn đón và thu hút sự chú ý của truyền thông toàn cầu.

Bữa trưa Chủ nhật nhanh chóng trở thành điểm nhấn trong kế hoạch của chủ quán nhằm thổi luồng sinh khí mới vào một quán rượu chủ yếu dựa vào đồ uống.

Với sự hỗ trợ của đầu bếp mới lúc bấy giờ, món ăn yêu thích thời thơ ấu của Gregory đã được hồi sinh.

“Đó là bữa ăn mà bạn không được phép bỏ qua,” Gregory, một trong sáu anh chị em, nhớ lại thời thơ ấu của mình.

“Trong nhà chẳng bao giờ có thức ăn, vậy mà mẹ tôi luôn có thể chuẩn bị một bữa trưa Chủ nhật tuyệt vời và tất cả chúng tôi đều quây quần bên bàn ăn. Đó là niềm ghen tị của bạn bè tôi và là một trong những kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ nhất.”

Các bữa ăn trưa tại The Bank Tavern. (Nguồn: bestofbristol.co)

Sự quan tâm đến quán rượu đã “tăng vọt” sau khi nhận được giải thưởng của tờ The Observer. Tuy nhiên, thảm họa ập đến vài tuần sau đó khi nước Anh ban hành lệnh phong tỏa vì COVID-19 vào tháng 3/2020.

Và đến khi mở cửa hoàn toàn trở lại vào năm 2022, danh sách chờ đã kéo dài đến mức đáng kinh ngạc là bốn năm.

Gregory nhớ lại một cách trìu mến về một thực khách trẻ tuổi thậm chí còn chưa ra đời khi cha mẹ cậu đặt bàn, trong khi một người khác bày tỏ không hề hối tiếc khi cuối cùng cũng được thưởng thức bữa ăn sau ba năm./.

