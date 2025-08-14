Thưởng thức chiếc bánh mỳ khổng lồ dài 90m, đầy ắp nhân thịt tại Mexico

Ngày 13/5, thủ đô Mexico City của Mexico đã tổ chức Lễ hội Torta lần thứ 20, trong đó giới thiệu với công chúng chiếc bánh torta khổng lồ - mà các nhà tổ chức tuyên bố là lớn nhất thế giới.

Bánh torta - một loại bánh mì kẹp - hay còn gọi là sandwich kiểu Mexico - là một nét độc đáo của ẩm thực quốc gia này.

Ngày 13/5, thủ đô Mexico City của Mexico đã tổ chức Lễ hội Torta lần thứ 20, trong đó giới thiệu với công chúng chiếc bánh torta khổng lồ - mà các nhà tổ chức tuyên bố là lớn nhất thế giới.

Chiếc bánh torta có chiều dài 90m và nặng hơn 1 tấn.

Hơn 90 nhà cung cấp trong và ngoài nước đã hợp tác để tạo ra chiếc bánh khổng lồ này, từ hơn 50 loại nguyên liệu được chọn lựa kỹ lưỡng./.