Cuộc tranh luận kỳ lạ về bánh donut tại Nhật Bản và câu trả lời bất ngờ

Nhật Bản vốn được coi là quốc gia có rất nhiều quy định hà khắc về vệ sinh thực phẩm, và đây cũng là lý do có rất nhiều tình huống kỳ lạ, thậm chí cực đoan, được đăng tải và bàn luận trên mạng xã hội.

Theo Japan Today, gần đây nhất, một cuộc tranh luận đã nổ ra trên mạng xã hội ở Nhật Bản liên quan đến những chiếc bánh donut xinh đẹp của Mister Donut.

Chủ đề không phải là bánh donut của hãng có ngon hay không, bởi Mister Donut, chuỗi cửa hàng bánh donut lớn nhất Nhật Bản trong nhiều thập kỷ qua, đã có rất nhiều người hâm mộ.

Không, câu hỏi là liệu có được phép lấy một chiếc bánh donut từ kệ, đặt lên khay của mình, rồi đổi ý và đặt lại lên kệ mà không mua hay không.

Đối với những người chưa có dịp ghé thăm nhiều cửa hàng, họ có thể nhận thấy các chi nhánh của Mister Donut có thể được chia thành hai loại chính.

Tại một số chi nhánh, thường là những chi nhánh có diện tích nhỏ hơn, bánh donut được xếp ngay ngắn phía sau quầy, và bạn nói với nhân viên số lượng bánh bạn muốn mua (nếu bạn giống chúng tôi, cuộc trò chuyện đó thường chỉ gói gọn trong câu “Cho tôi nhiều loại, làm ơn”).

Nhưng tại nhiều chi nhánh Mister Donut khác, bạn sẽ lấy khay và kẹp khi bước vào, rồi tự lấy bánh donut từ tủ trưng bày. Sau khi chọn xong, bạn mang khay đến quầy thu ngân, nơi nhân viên sẽ tính tiền cho bạn.

Tuy nhiên, trong một bài đăng gần đây trên Twitter, một khách hàng của Mister Donut đã kể lại việc bị sốc khi thấy một khách hàng khác lấy một chiếc bánh donut từ tủ trưng bày và đặt lên khay của mình, rồi sau một hồi suy nghĩ, thản nhiên đặt nó trở lại kệ.

Người đăng bài gốc cho rằng đây là một hành vi vi phạm nghiêm trọng quy tắc ứng xử, và đa số người bình luận đều đồng ý.

Tuy nhiên, một số người cho rằng miễn là nhân viên cửa hàng giữ gìn vệ sinh sạch sẽ kẹp gắp và khay, việc đặt bánh donut trở lại kệ sẽ không gây ra vấn đề gì.

Một quầy hàng của Mister Donut. (Nguồn: Japan Today)

Nhưng Mister Donut nói gì về điều này? Sau khi được trang tư vấn pháp lý trực tuyến Bengoshi.com của Nhật Bản liên hệ, công ty mẹ của Mister Donut, Duskin, cho biết rằng vì nhân viên của họ được đào tạo để đảm bảo kẹp gắp và khay dành cho khách hàng sử dụng luôn được giữ sạch sẽ, nên chuỗi cửa hàng này không có quy định rõ ràng nào cấm khách hàng đặt bánh donut trở lại kệ sau khi đã đặt lên khay của mình.

Tuy nhiên, hãng cho biết vẫn có một vài điều kiện kèm theo. Thứ nhất, Duskin cho rằng việc đặt bánh donut trở lại kệ không phải là vấn đề “trong điều kiện sử dụng bình thường” và nhân viên có thể đến gặp khách hàng nếu phát hiện họ đã xử lý thực phẩm hoặc dụng cụ theo cách “ảnh hưởng đến chất lượng hoặc vệ sinh,” trong đó chất lượng được hiểu là liên quan đến hình thức bên ngoài của sản phẩm.

Ví dụ, nếu bạn làm bẹp bánh donut ở những chỗ bạn dùng kẹp gắp, đặt một chiếc bánh donut lên trên chiếc khác khiến lớp phủ của chúng bị trộn lẫn, hoặc chạm vào bất cứ thứ gì bằng kẹp gắp hoặc đặt bất cứ thứ gì lên khay có thể làm cho chúng kém sạch sẽ hơn so với lúc ban đầu, thì chiếc bánh donut bạn lấy sẽ không còn bán được nữa và sẽ cần phải được loại bỏ khỏi kệ nếu bạn cố gắng đặt nó trở lại.

Duskin rất khéo léo trong ngôn từ của mình, cẩn thận diễn đạt mọi thứ từ góc độ giữ gìn vệ sinh cho kẹp gắp, khay và toàn bộ hoạt động của cửa hàng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, với tiêu chuẩn cao về sự sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp ở Nhật Bản, nhiều khách hàng khi thấy một chiếc bánh donut được đặt lại lên kệ có thể sẽ cảm thấy khó chịu khi tự mình lấy chiếc bánh đó, và thậm chí có thể không muốn lấy một chiếc bánh donut khác từ cùng kệ.

Vì vậy, mặc dù Mister Donut có thể không có quy định rõ ràng cấm việc đặt bánh donut trở lại kệ, nhưng đó vẫn là hành vi bất thường và tốt nhất nên tránh.

Suy cho cùng, nếu bạn đã lấy nó ra khay, rất có thể trong thâm tâm bạn thực sự muốn chiếc bánh đó, phải không?

Nhật Bản: Mỳ cốc với "thịt bí ẩn" trở lại các kệ hàng sau 7 năm vắng bóng "Thịt bí ẩn" là tên gọi mà nhà sản xuất mỳ ly Nissin đặt cho những miếng thịt nhỏ nổi trong nước dùng của thương hiệu mỳ ăn liền nổi tiếng nhất Nhật Bản này.