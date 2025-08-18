Nhật Bản: Ministop dừng bán thực phẩm chế biến sẵn do gian lận hạn sử dụng

Một số nhân viên tại các cửa hàng đã cố tình kéo dài hạn sử dụng bằng cách không dán nhãn trong 1 đến 2 giờ sau khi món ăn được chế biến, hoặc gỡ bỏ nhãn cũ, thay bằng nhãn giả mới.

Ngày 18/8, công ty vận hành chuỗi cửa hàng tiện lợi Ministop tại Nhật Bản thông báo tạm dừng bán các mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn tại khoảng 1.600 cửa hàng, sau khi phát hiện hạn sử dụng trên một số sản phẩm bị thay đổi.

Theo đó, việc bán cơm nắm onigiri và cơm hộp bento đã bị dừng từ ngày 9/8, trong khi các món chế biến khác tạm ngưng từ ngày 18/8.

Theo điều tra nội bộ, một số nhân viên tại các cửa hàng đã cố tình kéo dài hạn sử dụng bằng cách không dán nhãn trong 1 đến 2 giờ sau khi món ăn được chế biến, hoặc gỡ bỏ nhãn cũ, thay bằng nhãn giả mới.

Hành vi sai phạm đã được phát hiện tại 23 cửa hàng thuộc các tỉnh Tokyo, Saitama, Aichi, Kyoto, Osaka, Hyogo và Fukuoka. Hiện chưa có ca ngộ độc thực phẩm nào được ghi nhận./.