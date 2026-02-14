Nghị quyết 80: Lời hiệu triệu kiều bào quảng bá văn hóa Việt ở nước ngoài

Từ nơi xa Tổ quốc, kiều bào vẫn luôn dõi theo những sự kiện chính trị quan trọng và những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sẵn sàng vận dụng những chủ trương ấy trong đời sống.

Đảng và Nhà nước ta luôn luôn nhất quán quan điểm dân là gốc, là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và nguồn lực của phát triển; trong đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực đặc biệt quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Vừa qua, Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa có nội dung: Phát huy vai trò cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong quảng bá nền văn hoá dân tộc; mở rộng giảng dạy tiếng Việt... Những nội dung này đã truyền cảm hứng mạnh mẽ trong cộng đồng kiều bào.

Khích lệ những người làm văn hóa

Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Thương mại Doanh nghiệp Việt Nam- Trung Quốc, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi trọng vai trò của văn hóa trong sự phát triển đất nước.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Thương mại Doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Quan điểm này được thể hiện xuyên suốt trong các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, cũng như Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam ban hành ngày 7/1/2026 đúng vào thời điểm then chốt khi đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ càng cho thấy được tầm quan trọng của việc gìn giữ văn hóa chính là “linh hồn” dân tộc, sức mạnh mềm của quốc gia.

“Trong suốt chiều dài lịch sử gây dựng non sông đất nước của ông cha ta, có thể nói văn hóa không chỉ là nền tảng góp phần hun đúc tinh thần dân tộc, sức mạnh đoàn kết, lòng yêu nước mà còn là cơ sở tạo nên bản sắc quốc gia riêng biệt, khẳng định tiếng nói và bản lĩnh quốc gia trên trường quốc tế. Tôi rất tán thành chủ trương của Đảng trong phát triển đầu tư cho văn hóa gắn liền với kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong thời kỳ mới,” Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, bà Lan cho rằng Nghị quyết 80 đã thể hiện sự quan tâm của Đảng và nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giúp kiều bào nhận thức rõ được vai trò “sứ giả” cầu nối, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, kết nối Việt Nam với cộng đồng bạn bè quốc tế.

“Trong hành trình gắn bó với cộng đồng người Việt nơi đất khách, tôi luôn ý thức được rằng ngoài việc tập trung nỗ lực xây dựng ổn định kinh tế ra, thì vấn đề quan trọng hơn nữa đó chính là truyền tải văn hóa quê hương, tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ cộng đồng người Việt ở nước ngoài, và tôi cho rằng việc lan tỏa văn hóa quê hương không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của mỗi cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài,” bà Lan bày tỏ.

Anh Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Thư ký Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu trong buổi lễ ra mắt bộ sách "Vui học tiếng Việt" ngày 10/2/2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cùng chung quan điểm đó, anh Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Thư ký Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu cho rằng Nghị quyết 80 và những chủ trương lớn của Đảng về văn hóa đã cổ vũ, khích lệ những người đang làm công tác giảng dạy tiếng Việt và quảng bá văn hóa Việt ở nước ngoài.

“Tôi vẫn luôn dõi theo các sự kiện chính trị quan trọng và các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Với Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa, coi văn hóa ngang hàng với kinh tế thì tôi cảm thấy như công việc của mình đã có đất ‘dụng võ,’ có thể phát huy được thế mạnh của mình,” anh Duy Anh chia sẻ.

Là Việt kiều sinh sống tại Nhật Bản 20 năm, anh Duy Anh am hiểu về văn hóa Nhật Bản và coi đó là thuận lợi để có thể làm cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản, cũng như giới thiệu văn hóa Việt tại Nhật Bản theo một cách nhanh và hiệu quả nhất.

Cần giải pháp đột phá

Nghị quyết 80 không chỉ là “lời hiệu triệu” truyền cảm hứng cho những người làm văn hóa mà còn là “kim chỉ nam” dẫn đường.

Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Tổ chức người Việt tại Liên bang Nga bày tỏ sự tâm đắc với các văn kiện Đại hội Đảng XIV.

“Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga đặc biệt quan tâm tới ba khâu đột phá chiến lược về thể chế, nhân lực và hạ tầng, được ví như “kiềng ba chân” vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Trong đó, nhân lực là yếu tố trung tâm, còn thể chế và hạ tầng đóng vai trò tạo điều kiện, tháo gỡ rào cản để nguồn nhân lực được phát huy hiệu quả nhất,” ông Trần Phú Thuận nhấn mạnh.

Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Tổ chức người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Phân tích kỹ hơn, ông Trần Phú Thuận cho rằng đó là tiền đề để phát triển văn hóa-con người, tạo sức mạnh nội sinh để phát triển đất nước.

Nghị quyết 80 đã đặt ra những mục tiêu rất cụ thể như: Tầm nhìn đến năm 2045, công nghiệp văn hoá đóng góp 9% GDP; Việt Nam có 10 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hoá tầm vóc quốc tế; Việt Nam nằm trong Top 3 khu vực ASEAN và Top 30 thế giới về giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp văn hoá…

Ông Trần Phú Thuận cho rằng các mục tiêu này hoàn toàn khả thi nếu chúng ta có những giải pháp đồng bộ, toàn diện về văn hóa, giáo dục, xã hội.

“Tôi lấy ví dụ Nhà nước đang đầu tư nhiều cho các thiết chế văn hóa-thể thao, hay như trong lĩnh vực giáo dục, trẻ em được học nghệ thuật từ rất sớm,” ông Thuận nói.

Ông Thuận khẳng định cộng đồng người Việt tại Nga luôn hưởng ứng các chủ trương, chính sách, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc để đạt được các mục tiêu phát triển đã được đề ra.

Đóng góp ý kiến về vấn đề này, Tiến sỹ Dân tộc học Hồng Hà, hiện sinh sống tại Pháp cho rằng để các định hướng chiến lược về văn hóa và con người thực sự đi vào cuộc sống, cần có các cơ chế và chính sách cụ thể, mang tính đột phá.

Bà bày tỏ sự đồng tình sâu sắc với định hướng trong Văn kiện Đại hội XIV về việc "văn hoá, con người là nền tảng, nguồn lực, sức mạnh nội sinh" và cho rằng đó là một tầm nhìn chiến lược, khẳng định vị thế của văn hóa trong sự phát triển bền vững của đất nước, song để biến tầm nhìn này thành hành động trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cần giải pháp mang tính hệ thống và đột phá.

Cụ thể, Tiến sỹ Hồng Hà cho rằng ngôn ngữ chính là phương tiện chở văn hóa. Mất tiếng Việt là mất đi phần lớn bản sắc. Vì vậy, việc đầu tư cho dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài phải được xem là một nhiệm nhiệm vụ chiến lược, là "gốc rễ" để giữ gìn dân tộc. Chúng ta cần một chiến lược quốc gia bài bản, chứ không chỉ dừng lại ở các hoạt động mang tính phong trào.

Từ thực tế hoạt động cộng đồng tại Pháp, bà kiến nghị Nhà nước cần có chính sách đầu tư tương xứng, đặc biệt trong việc biên soạn các bộ giáo trình hiện đại, phù hợp với tâm lý và môi trường sống của thế hệ trẻ lớn lên ở nước ngoài.

"Cần mạnh dạn ứng dụng công nghệ, xây dựng các ứng dụng, trò chơi học tiếng Việt sinh động, đồng thời có cơ chế đào tạo và công nhận đội ngũ giáo viên tiếng Việt ở nước ngoài," bà Hà chia sẻ.

Ngoài ra, bà nhấn mạnh văn hóa Việt cần được phát huy như một "sức mạnh mềm" trong ngoại giao nhân dân, thông qua việc tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Ẩm thực Việt Nam quy mô tại các nước./.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng các đại biểu và nghệ sỹ tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

