Bảo dưỡng xe máy cận Tết: Những hạng mục không nên bỏ qua trước chuyến đi xa

Cận Tết, nhu cầu đi lại tăng cao. Theo các kỹ sư xe máy, chỉ cần kiểm tra, bảo dưỡng đúng hạng mục sẽ giúp hành trình an toàn, tránh sự cố và tiết kiệm chi phí.

Cận Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt là những chuyến đi xa về quê hoặc du xuân dài ngày. Tuy nhiên, không ít trường hợp xe máy gặp sự cố giữa đường chỉ vì chủ quan, không kiểm tra và bảo dưỡng trước khi khởi hành.

Theo các kỹ sư sửa chữa xe máy, chỉ cần bỏ sót một vài hạng mục nhỏ cũng có thể dẫn đến nguy hiểm, tốn kém và làm gián đoạn cả hành trình ngày Tết.

Theo anh Lê Văn Đông, kỹ sư bảo dưỡng xe máy, chủ chuỗi cửa hàng sửa xe tiện ích Alobike, việc kiểm tra xe trước mỗi chuyến đi xa hay kỳ nghỉ dài ngày là điều bắt buộc nếu muốn đảm bảo an toàn./.