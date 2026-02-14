Chọn màu son, trang phục đón Tết cho hợp phong thủy năm Bính Ngọ 2026

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, bên cạnh việc sửa soạn nhà cửa, chuẩn bị mâm cỗ sum họp, nhiều người cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho diện mạo của mình trong những ngày đầu năm.

Không chỉ đơn thuần là ăn mặc đẹp, trang điểm chỉn chu, việc lựa chọn màu sắc trang phục và mỹ phẩm còn gắn với niềm tin về phong thủy, vận khí và sự hanh thông trong Năm mới.

Với năm Bính Ngọ 2026, yếu tố này lại càng được chú ý khi ngũ hành bản mệnh mang những đặc trưng riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc chọn màu sao cho hài hòa và có lợi về mặt năng lượng.

Theo hệ can chi-ngũ hành, năm Bính Ngọ 2026 thuộc mệnh Thiên Hà Thủy. Trong phong thủy, Thủy tượng trưng cho sự linh hoạt, trí tuệ, giao tiếp và dòng chảy của tài lộc. Do đó, các tông màu thuộc hành Thủy và Kim (tương sinh với Thủy) được xem là lựa chọn phù hợp, giúp gia tăng vượng khí, mang lại cảm giác bình an và thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống.

Màu trang phục mang lại may mắn và sự cân bằng

Trong những ngày đầu năm, trang phục không chỉ phản ánh gu thẩm mỹ cá nhân mà còn góp phần tạo nên tâm thế tích cực. Với người chịu ảnh hưởng năng lượng của năm Bính Ngọ mệnh Thủy, các gam màu như xanh dương, xanh navy, trắng, xám, đen được đánh giá cao cả về phong thủy lẫn tính ứng dụng.

Xanh dương và xanh navy là những sắc màu tiêu biểu của hành Thủy. Không quá rực rỡ nhưng đủ chiều sâu, gam màu này mang lại cảm giác ổn định, giúp người mặc trở nên điềm tĩnh, tự tin hơn trong giao tiếp và các mối quan hệ đầu năm. Đây cũng là lựa chọn an toàn cho nhiều hoàn cảnh, từ chúc Tết gia đình đến gặp gỡ đối tác, bạn bè.

(Ảnh: hehada)

Bên cạnh đó, các tông trắng, trắng kem, ghi, xám - đại diện cho hành Kim, được xem là màu sắc tương sinh, hỗ trợ tốt cho mệnh Thủy. Những gam màu này tạo nên vẻ ngoài tinh tế, hiện đại, sang trọng, đồng thời dễ phối với nhiều phong cách khác nhau. Trong bối cảnh thời trang Tết ngày càng tối giản và đề cao tính ứng dụng, trang phục màu trắng hay xám nhạt không chỉ phù hợp phong thủy mà còn giúp người mặc toát lên sự thanh lịch, nhẹ nhàng.

Màu đen, dù thường được tiết chế trong ngày Tết, vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc nếu biết sử dụng đúng cách. Trong phong thủy, đen tượng trưng cho sự quyền lực, chiều sâu và bình an. Khi được phối cùng các phụ kiện sáng màu hoặc chất liệu mềm mại, trang phục đen có thể mang lại hình ảnh chững chạc, hiện đại mà không tạo cảm giác nặng nề.

Đáng chú ý, xu hướng thời trang năm 2026 cũng ghi nhận sự lên ngôi của các chất liệu ánh kim, metallic, bạc hoặc xanh ngọc lục bảo. Những gam màu này không chỉ phù hợp với hành Kim và Thủy mà còn tạo điểm nhấn mới mẻ, giúp cân bằng năng lượng mạnh mẽ của năm Bính Ngọ.

Màu son “vượng khí” cho Năm mới rạng ngời

Nếu trang phục tạo nên tổng thể, thì son môi lại là điểm nhấn quyết định thần thái. Với năm 2026, các chuyên gia làm đẹp khuyến nghị ưu tiên những sắc son có khả năng cân bằng năng lượng Hỏa vượng của năm, đồng thời vẫn giữ được nét tươi tắn, cuốn hút.

Đỏ gạch là gam màu được nhắc đến nhiều trong dịp Tết Bính Ngọ. Không quá chói như đỏ tươi, đỏ gạch mang sắc trầm ấm, tượng trưng cho sự vững chãi và ổn định. Đây là màu son dễ dùng, phù hợp nhiều độ tuổi, đồng thời được cho là có khả năng thu hút tài lộc và tạo cảm giác tin cậy trong giao tiếp.

Cam cháy lại mang một sắc thái khác: trẻ trung, sáng tạo và tràn đầy năng lượng. Gam màu này giúp gương mặt trở nên sinh động, phù hợp với những ai yêu thích sự mới mẻ, mong muốn tạo đà bứt phá trong Năm mới. Khi kết hợp cùng trang phục trắng hoặc xanh navy, cam cháy tạo nên tổng thể hài hòa, hiện đại.

Ngoài ra, các sắc hồng đất, nude ấm cũng được đánh giá cao nhờ khả năng cân bằng và làm dịu. Những gam màu này mang lại cảm giác thân thiện, tự nhiên, phù hợp với phong cách trang điểm nhẹ nhàng, đặc biệt trong những buổi gặp gỡ gia đình đầu năm.

Những gam màu nên tiết chế

Theo nguyên lý ngũ hành, Thổ khắc Thủy, vì vậy các màu thuộc hành Thổ như vàng đậm, nâu đất không được khuyến khích sử dụng quá nhiều trong năm 2026. Nếu lạm dụng, những gam màu này có thể tạo cảm giác nặng nề, kìm hãm dòng chảy năng lượng. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc phải loại bỏ hoàn toàn, mà nên sử dụng ở mức điểm xuyết, phụ kiện nhỏ để tránh mất cân bằng./.

Những mẹo ăn uống trong dịp Tết giúp giữ được vóc dáng khỏe đẹp Để giữ gìn vóc dáng khỏe đẹp trong dịp Tết là chuyện không khó nếu bạn biết cách áp dụng một vài mẹo nhỏ trong những bữa tiệc, hay trong sinh hoạt hằng ngày.