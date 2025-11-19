Ăn cơm nguội có thực sự hỗ trợ giảm cân tốt hơn cơm nóng?

Trong thời gian gần đây, thông tin về việc ăn cơm nguội có thể giúp giảm cân tốt hơn cơm nóng được lan truyền rộng rãi.

Tuy nghe khá lạ tai, nhưng liệu sự thật đằng sau quan điểm này có đáng tin cậy, hay chỉ là một cách truyền miệng không có chứng cứ khoa học? Bạn hãy cùng khám phá nhé.

Khác biệt giữa cơm nguội và cơm nóng là gì?

Dù đều được nấu từ gạo, cơm nguội và cơm nóng không hoàn toàn giống nhau về cấu trúc tinh bột. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở sự thay đổi trạng thái tinh bột sau khi cơm nguội đi.

Khi cơm còn nóng, tinh bột chủ yếu tồn tại dưới dạng tinh bột dễ tiêu hóa - loại mà enzyme trong cơ thể dễ dàng phân giải, khiến lượng đường trong máu tăng nhanh sau bữa ăn.

Tuy nhiên, khi cơm để nguội, một phần tinh bột này được chuyển hóa thành tinh bột kháng - loại tinh bột không bị hệ tiêu hóa hấp thụ hoàn toàn, hoạt động tương tự như chất xơ. Chính điều này đã mang lại tiềm năng hỗ trợ kiểm soát cân nặng của cơm nguội.

Tinh bột kháng là gì và vì sao nó có lợi?

Tinh bột kháng (resistant starch - RS) thuộc nhóm tinh bột không dễ tiêu hóa. Chúng "lướt qua" ruột non hầu như nguyên vẹn và đi xuống ruột già, tại đây sẽ trở thành nguồn thức ăn nuôi dưỡng lợi khuẩn trong hệ tiêu hóa.

Những lợi ích cụ thể mà tinh bột kháng mang lại như ổn định đường huyết. Giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, từ đó giảm cảm giác đói và thèm ăn.

Cảm giác no lâu hơn: Do thời gian tiêu hóa kéo dài, bạn sẽ ít cảm thấy đói.

Cải thiện hệ tiêu hóa: Bổ sung dinh dưỡng cho lợi khuẩn đường ruột, góp phần tăng cường sức khỏe tiêu hóa.

Hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa: Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tinh bột kháng có khả năng kích thích quá trình đốt mỡ hiệu quả hơn.

Chính những đặc điểm trên khiến nhiều người cho rằng việc ăn cơm nguội thay vì cơm nóng có thể giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn nhờ hàm lượng tinh bột kháng cao hơn.

(Ảnh: Getty images)

Vì sao cơm nguội giúp kiểm soát cân nặng

Cơm nguội có chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn so với cơm nóng, từ đó giúp hạn chế sự gia tăng đột ngột của đường huyết sau bữa ăn - yếu tố quan trọng làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ trong cơ thể. Hơn nữa, việc kết hợp cơm nguội cùng các loại rau củ, nguồn protein nạc sẽ hỗ trợ cơ thể hấp thụ năng lượng một cách ổn định, từ đó giảm thiểu cảm giác thèm ăn không cần thiết giữa các bữa.

Mặc dù vậy, các chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh rằng không nên quá phụ thuộc vào cơm nguội. Nó không thể thay thế một chế độ ăn khoa học và cân đối. Điều cốt yếu vẫn là kiểm soát khẩu phần ăn, lựa chọn thực phẩm phù hợp, và duy trì một lối sống năng động hàng ngày.

Ăn cơm nguội có thực sự giúp giảm cân?

Theo phân tích của các chuyên gia dinh dưỡng, mặc dù cơm nguội có tiềm năng giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn khi so sánh với cơm nóng, hiệu quả này chỉ rõ rệt nếu được kết hợp cùng một chế độ ăn uống và vận động hợp lý.

Một bát cơm nguội (khoảng 150g) có hàm lượng calo gần tương đương với cơm nóng, vào khoảng 170-180 kcal. Tuy nhiên, cơm nguội chứa ít tinh bột dạng hấp thu nhanh hơn, làm chậm quá trình tiêu hóa và giúp kéo dài cảm giác no sau bữa ăn.

Dù vậy, nếu tiêu thụ vượt mức năng lượng cần thiết hoặc ăn cơm nguội kèm theo những thực phẩm giàu dầu mỡ, cơm nguội đồng thời sẽ không mang lại hiệu quả giảm cân mong muốn.

Nói cách khác, việc giảm cân không đơn thuần phụ thuộc vào việc ăn cơm nóng hay nguội, mà còn quyết định bởi tổng lượng calo nạp vào và được tiêu hao thông qua hoạt động hàng ngày.

(Ảnh: Getty images)

Những điều cần lưu ý khi ăn cơm nguội

Dù có một số lợi ích, ăn cơm nguội không đúng cách cũng tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe, đặc biệt nếu bảo quản sai cách. Bạn nên chú ý những điều sau:

- Việc bảo quản và hâm lại cơm nguội trước khi ăn là yếu tố quan trọng để tránh ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Bacillus cereus.

- Sau khi nấu, nên làm nguội cơm trong vòng một giờ, rồi bảo quản trong tủ lạnh ở ≤4-5 độ C, dùng trong 24 giờ là tốt nhất.

- Khi ăn, hâm lại đến khoảng 74 độ C (có hơi nóng bốc lên) và không hâm lại nhiều lần.

- Nếu cơm có mùi lạ, nhớt hoặc chua, cần bỏ ngay. Có thể đông lạnh để dùng lâu hơn, nhưng nên chia nhỏ khẩu phần.

- Khi mang cơm đi làm, nên giữ trong hộp kín và túi giữ lạnh để tránh vi khuẩn phát triển.

- Ăn cơm nguội không phải “thần dược giảm cân," nhưng có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ hàm lượng tinh bột kháng cao hơn và khả năng giúp bạn no lâu hơn./.

Các loại thực phẩm chứa tinh bột giúp ăn no mà vẫn giảm cân Yến mạch là một nguồn cung cấp tinh bột hấp thụ chậm, chứa nhiều chất xơ hòa tan như beta-glucan giúp kiểm soát đường huyết, giảm mức cholesterol xấu và đem lại cảm giác no lâu hơn.