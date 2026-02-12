Xuân Bính Ngọ 2026: Hương xuân từ chợ hoa Tết tại Hong Kong

Chợ hoa Tết từ lâu đã trở thành một trong những nét đẹp văn hóa của người dân Hong Kong, Trung Quốc.

Tết Nguyên đán 2026, Hong Kong tổ chức 14 điểm chợ hoa Xuân trải đều trên khắp các khu vực để người dân và du khách mua sắm trang trí đón Xuân về.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, chợ hoa Xuân ở công viên Victoria ngay trong ngày đầu khai mạc đã trở thành điểm đến của đông đảo người dân và du khách. Dòng người tấp nập dạo chợ, ngắm hoa, chụp ảnh, tạo nên không khí xuân rộn ràng, sôi động.

Chợ hoa Xuân ở công viên Victoria năm nay ngoài bày bán đủ loại hoa đào, hoa lan, quất, cây cảnh, còn có thêm nhiều gian hàng bán đồ khô, đồ ăn, đồ trang trí, để du khách có thêm nhiều sự lựa chọn khi đi chơi chợ hoa Xuân. Hàng trăm gian hàng san sát, du khách chỉ cần dạo một vòng chợ hoa Xuân ở công viên Victoria đã thấy trong lòng rộn ràng hẳn lên.

Cây cảnh và hoa tại các chợ hoa Xuân ở Hong Kong đa phần được nhập khẩu từ Trung Quốc đại lục, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) và một phần nhỏ được trồng tại Hong Kong.

Người dân Hong Kong hay chọn mua quất vào dịp Xuân mới với ý nghĩa loại quả này tượng trưng cho tài lộc. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Chợ hoa ở công viên Victoria được mở từ 8h đến 24 giờ mỗi ngày và trong đêm giao thừa sẽ mở đến 7h sáng mồng 1 Tết, để người dân có thể mua hoa Xuân mang về nhà ngay trong ngày đầu Năm mới.

Ông Trần Vinh, một người dân Hong Kong cho biết người Hong Kong thường mua các loại cây như hoa đào tượng trưng cho may mắn, quýt tượng trưng cho tài lộc, còn hoa lan tượng trưng cho sự giàu có và may mắn, trong đó hoa lan hay những cây quất nhỏ được nhiều người chọn mua nhất vì không gian các căn hộ ở Hong Kong khá hẹp. Trung bình mỗi gia đình tại Hong Kong thường chi tiêu từ 1.000 -2.000 HKD (khoảng từ 127-255 USD) để mua sắm hoa Tết.

Chợ hoa còn là nơi để người dân được hòa mình vào không khí Tết đang đến gần. Sau một năm làm việc vất vả, ai ai cũng mong muốn được thong thả dạo bộ giữa chợ hoa với hy vọng về một mùa Xuân mới đoàn viên, ấm áp và hạnh phúc.

Khách tham quan chọn mua các loại cây cảnh mình yêu thích vào dịp Xuân mới. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Nhiều du khách nước ngoài cũng cảm thấy thật ấn tượng khi lần đầu được trải nghiệm không khí Tết Nguyên đán tại Hong Kong.

Anh Peto, một du khách Brazil cho biết lần đầu tiên được tham quan chợ hoa Xuân ở Hong Kong, anh cảm thấy rất háo hức muốn khám phá. Bầu không khí ở đây rất náo nhiệt, có rất nhiều hoạt động vui Xuân, thưởng thức rất nhiều món ăn địa phương và còn được thấy rất nhiều đồ dùng trang trí cho Tết Nguyên đán, thật tuyệt vời. Anh cũng đã lên kế hoạch thăm Việt Nam sau khi thăm Hong Kong và Nhật Bản.

Mỗi dịp Xuân về, người dân Hong Kong thường đến chợ hoa Tết để mua các loài hoa đặc trưng của mùa Xuân, những loại cây cảnh tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn, hy vọng vào một cuộc sống như ý, hạnh phúc hay những loại quả mang ý nghĩa phát tài phát lộc. Họ quan niệm hoa nở, phú quý, hạnh phúc đón Xuân, do đó mua hoa Tết là một phần không thể thiếu để mang lại may mắn cho cả năm./.

