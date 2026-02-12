Nhật Bản bàn giao 5 hệ thống radar giám sát bờ biển cho Philippines

Theo phóng viên TTXVN tại châu Á, quan hệ an ninh giữa Philippines và Nhật Bản tiếp tục được củng cố sau khi Chính phủ Nhật Bản ngày 11/2 tiến hành lễ bàn giao mang tính nghi thức 5 hệ thống radar giám sát bờ biển cho Bộ Quốc phòng Philippines.

Số thiết bị này được cung cấp theo khuôn khổ Hỗ trợ An ninh chính thức (OSA) của Nhật Bản. Thỏa thuận được hoàn tất trong chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Kishida Fumio đến Manila tháng 11/2023.

Hai bên đã trao đổi công hàm về khoản OSA trị giá 600 triệu yen (gần 4 triệu USD) dành cho việc cung cấp các hệ thống radar bờ biển cho Hải quân Philippines (PN).

Dự án bao gồm các trạm radar, thiết bị giám sát, theo dõi cùng các hạng mục hỗ trợ khác nhằm tăng cường năng lực giám sát bờ biển và thực thi nhiệm vụ an ninh hàng hải.

Phát biểu tại lễ bàn giao tại thành phố Quezon, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr. bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tới, dựa trên “sự chân thành và tin cậy lẫn nhau.”

Về phần mình, Đại sứ Nhật Bản tại Philippines Kazuya Endo gọi việc bàn giao 5 hệ thống radar giám sát bờ biển là một dấu mốc có ý nghĩa, phản ánh sự phát triển ngày càng sâu sắc của quan hệ hai nước.

Ông Endo cho biết khuôn khổ OSA thể hiện cam kết mạnh mẽ của Nhật Bản trong việc phối hợp chặt chẽ với các đối tác cùng chí hướng nhằm duy trì hòa bình và an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Ông nhấn mạnh hòa bình và ổn định không thể được xem là điều hiển nhiên mà cần được duy trì một cách chủ động và tập thể.

Kể từ khi OSA được triển khai năm 2023, Philippines là quốc gia duy nhất nhận hỗ trợ theo khuôn khổ này trong 3 năm liên tiếp, cho thấy mức độ tin cậy cao và tầm quan trọng chiến lược mà Nhật Bản dành cho quan hệ đối tác với Philippines./.

