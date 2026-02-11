Hàn Quốc kỷ luật 3 sỹ quan cấp cao liên quan đến ban hành thiết quân luật

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn các nguồn tin quân đội nước này cho biết 3 sỹ quan cấp cao của nước này đã bị kỷ luật do có liên quan tới việc ban hành thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol cuối năm 2024 và việc điều khiển thiết bị bay không người lái xâm nhập Triều Tiên.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã ban hành kỷ luật với Trung tướng Jeong Jin Pal, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) và Trung tướng Lee Seung Oh, cựu Cục trưởng tác chiến của JCS.

Tướng Jeong từng đảm nhiệm chức Phó Chỉ huy thiết quân luật và bị cáo buộc tiếp tay cho ông Park An Su, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thiết quân luật được thành lập trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, Tướng Lee Seung Oh được cho là có dính líu tới hoạt động điều khiển thiết bị bay không người lái xâm nhập Bình Nhưỡng khi còn đương chức tại JCS.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng ra lệnh đình chỉ công tác 2 tháng đối với Trung tướng Won Cheon Hee, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng.

Ông Won bị tình nghi đã bàn bạc với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun về kế hoạch áp đặt thiết quân luật, một ngày trước khi Tổng thống Yoon ban hành vào đêm 3/12/2024.

Dù không tiết lộ khung hình phạt nhưng Bộ Quốc phòng cho biết đã áp dụng biện pháp kỷ luật "nặng" đối với 3 sĩ quan cấp cao trên./.

Hàn Quốc: Công tố viên đặc biệt đề nghị tử hình cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol Trợ lý công tố viên đặc biệt Park Eok Su khẳng định cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật nhằm kéo dài thời gian cầm quyền bằng cách chiếm quyền kiểm soát hệ thống tư pháp và Quốc hội.