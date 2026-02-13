Dâng bánh tét lên Quốc tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 13/2, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ dâng cúng bánh Tét lên Quốc tổ Hùng Vương tại Đền thượng, Khu tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Bình.

Trong không khí trang nghiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cùng các đại biểu và nhân dân đã thắp hương, dâng bánh tét lên Quốc tổ Hùng Vương, với lòng tâm nguyện phát huy truyền thống, xây dựng đất nước an bình, giàu mạnh và phấn đấu để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang dâng hương Quốc tổ Hùng Vương tại Đền thượng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Lễ dâng cúng bánh tét cùng các đặc sản vùng đất phương Nam lên Quốc tổ Hùng Vương là nét đẹp văn hóa truyền thống hằng năm của Thành phố Hồ Chí Minh, được tổ chức vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng, bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Lễ dâng cúng bánh tét cũng thể hiện sâu sắc tinh thần cộng đồng, giá trị văn hóa của người dân Việt Nam, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cho thế hệ trẻ và người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghi lễ dâng cúng bánh Tét lên Quốc tổ Hùng Vương tại Đền thượng, Khu tưởng niệm các Vua Hùng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngay sau lễ dâng cúng bánh Tét lên Quốc tổ Hùng Vương, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương lên Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh trong khuôn viên Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, tại Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra "Hội Xuân phương Nam" với nhiều hoạt động lễ, hội, văn hóa, văn nghệ mừng Xuân, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân.

Nổi bật là hội thi gói-nấu bánh Tét, các hoạt động triển lãm ảnh, thư pháp, biểu diễn trống hội-lân sư rồng, trò chơi dân gian, chợ hoa ngày Tết, chương trình nghệ thuật “Mừng Xuân Bính Ngọ-Mừng Đảng quang vinh"./.

