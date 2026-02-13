An Giang: Giá nông, thủy sản biến động mạnh dịp cận Tết

Từ đầu tháng Chạp đến nay, giá nhiều loại nông, thủy sản tại một số địa phương tăng mạnh; trong đó, đáng chú ý giá cua biển, tôm thẻ, tôm sú, một số loại củ, quả có giá tăng hơn 30% so với ngày thường mang về khoản lợi nhuận hàng trăm triệu đồng cho nông dân.

Tại An Giang, ghi nhận của phóng viên tại một số địa bàn chuyên nuôi thủy sản nước lợ thuộc vùng U Minh Thượng của tỉnh An Giang như: An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, Vĩnh Bình… khoảng 1 tuần trở lại đây giá cua biển tăng liên tục và hiện đang được thương lái thu mua với giá 400.000 đồng/cua y, cua gạch 900.000 đồng/kg. Mức giá này hơn 70% so với thời điểm trước đây.

Trong khi đó, giá tôm sú, càng xanh cũng tăng từ 15%-30% so với trước đây. Cụ thể, tôm thẻ cỡ lớn (từ 15 đến 20 con/kg) có giá 350.000 đồng/kg; loại 2 (từ 20-30 con/kg) giá 300.000 đồng/kg; thẻ loại 1 giá 290.000 đồng/kg, loại 2 giá 220.000 đồng/kg; tôm càng xanh oxy giá 145.000 đồng/kg.

“Thường vào các dịp Tết Nguyên đán hàng năm giá cua biển và các loại tôm thường tăng cao hơn so với ngày thường, tuy nhiên chỉ tăng vào những ngày cận Tết, khoảng từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết sẽ trở lại bình thường. Còn dịp Tết Bính Ngọ này, từ ngày 20 tháng Chạp giá các loài vật nuôi này bắt đầu tăng cho đến nay.

Nắm được tình hình gia đình tôi chủ động thả cua giống, tôm giống để đón bán dịp Tết nên cũng được trúng giá. Gần 1 tuần qua gia đình đặt lú bán hơn 450kg tôm sú và thẻ, đặt rập cua cũng hơn 200kg, thu nhập hơn 170 triệu đồng nên rất phấn khởi và đón Tết cũng sung túc hơn,” ông Nguyễn Thanh Mỹ, xã Vĩnh Bình vui mừng nói.

Không chỉ có các loài thủy sản, giá một số gia súc, gia cầm cũng tăng mạnh trong những ngày qua. Bà Thị Hên, xã Ngọc Chúc cho biết, vào ngày 24 tháng Chạp gia đình nhận cọc bán 30 con lợn hơi với giá 8,1 triệu đồng/100kg. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay bà Hên bán được trong hơn 30 năm gắn bó với nghề nuôi lợn.

“Hàng năm, gia đình tôi thường duy trì nuôi từ 20 đến 30 con lợn đón bán dịp Tết Nguyên đán, tuy nhiên dịp Tết Bính Ngọ này bán được giá cao nhất. Thương lái đặt cọc đến ngày 27 tháng Chạp bắt lợn, với 30 con đạt trọng lượng mỗi con từ 95kg đến 120kg/con gia đình bán được khoảng 3,2 tấn, thu nhập khoảng 260 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi hơn 100 triệu đồng,” bà Hên nói.

Cùng với thủy sản, gia súc, gia cầm, giá một số loại củ, quả tại An Giang cũng tăng trong tháng Chạp như: Khoai từ, củ lùn, dứa… cũng tăng khá so với thời điểm trước. Anh Nguyễn Như Ý, nông dân chuyên trồng dứa ở xã Long Thạnh cho biết, từ đầu tháng Chạp đến nay gia đình bước vào thu hoạch rộ 3ha dứa với mức giá từ 11.000 đồng-13.000 đồng/trái.

“Năm nay giá dứa duy trì khá cao, đặc biệt đợt thu hoạch chính vụ dịp cuối năm giá tăng khoảng 1.500 đồng/trái giúp người trồng dứa tăng thu nhập, riêng gia đình tôi bán đợt này được hơn 200.000 trái, sau khi trừ chi phí lợi nhuận khoảng 150 triệu đồng, tổng lợi nhuận cả năm từ vườn dứa hơn 210 triệu đồng. Bà con trồng dứa nơi đây rất phấn khởi, đón Tết sung túc và cầu mong sang năm mới cũng được mùa, được giá để kinh tế phát triển hơn,” anh Như Ý chia sẻ.

Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang đánh giá, tình hình chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh trong năm qua khá thuận lợi, ít xảy ra sâu hại, dịch bệnh. Bên cạnh đó, ngành chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ sản xuất, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong quản lý chăn nuôi, trồng trọt… qua đó giúp tăng năng suất, sản lượng, tăng lợi nhuận cho người dân./.

Trái ngược với An Giang, tại các vùng trồng kiệu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nông dân khẩn trương thu hoạch để cung ứng cho thị trường. Tuy nhiên, giá kiệu năm nay giảm mạnh so với các năm trước, khiến nhiều hộ lo lắng vì nguy cơ không có lãi.

Vùng trồng củ kiệu thuộc các xã Cam Lâm, Cam An mệnh danh là “vựa kiệu” của tỉnh Khánh Hòa. Củ kiệu ở đây nổi tiếng vì chất lượng thơm, ngon, giòn,.. Những ngày này dọc các tuyến đường dẫn vào vùng trồng kiệu xe tải của thương lái đậu sẵn chờ thu.

Trên những thửa ruộng cát trắng, người dân tranh thủ thời tiết nắng ráo để nhổ kiệu, cắt rễ, rửa sạch và đóng bao. Gia đình bà Nguyễn Thị Sương (xã Cam An) trồng 4,5 ha kiệu. Theo thời vụ, củ kiệu được xuống giống từ đầu tháng 7 âm lịch. Đến nay toàn bộ diện tích đã cho thu hoạch.

Theo bà Sương, năm nay cây kiệu sinh trưởng tốt, năng suất ổn định dù cuối năm có mưa kéo dài. Tuy nhiên nhiều hộ trồng kiệu lại không được vui vì giá bán giảm sâu.

“Năm ngoái gia đình bán củ kiệu tại ruộng với giá trung bình trên 25.000 đồng/kg. Đầu vụ năm nay giá giảm còn khoảng 20.000 đồng/kg. Vào cuối vụ giảm chỉ còn 13.000-15.000 đồng/kg. Với mức giá này, nhiều hộ không có lãi,” bà Sương cho biết.

Củ kiệu ở Khánh Hòa chủ yếu tiêu thụ tại tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Tây. Đây là mặt hàng mang tính thời vụ, tập trung phục vụ nhu cầu chế biến các món ăn truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán.

Năm nay sức mua chậm hơn mọi năm khiến giá thu mua củ kiệu sụt giảm đáng kể. Theo các thương lái, lượng hàng nhập về tăng mạnh nhưng tốc độ tiêu thụ không tương xứng, dẫn đến áp lực tồn kho và buộc phải hạ giá thu mua.

Ông Nguyễn Văn Minh, chủ vựa thu mua kiệu tại địa phương, cho biết dịp Tết sản lượng tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ chậm khiến giá thu mua giảm mạnh, có thời điểm thấp hơn từ 8.000-10.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước.

Nông dân tỉnh Khánh Hòa duy trì việc trồng cây kiệu vì phù hợp thổ nhưỡng, thời gian sinh trưởng ngắn, vốn đầu tư không quá lớn và quay vòng vốn nhanh trước Tết. Theo ông Trần Hữu Thành, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cam An, nhiều năm qua cây kiệu là nguồn thu chính của bà con dịp Tết.

So với các năm trước, giá kiệu năm nay giảm gần 10.000 đồng/kg trong khi chi phí sản xuất như: giống, phân bón, nhân công và chi phí tưới tiêu đều tăng. Với mức giá hiện tại, người trồng kiệu gần như chỉ hòa vốn, thậm chí thua lỗ nếu năng suất không đạt cao.

Hiện nông dân tỉnh Khánh Hòa vẫn tiếp tục thu hoạch để kịp bán trước Tết. Nhiều hộ kỳ vọng giá bán sẽ được nâng lên những ngày tới, nhất là khi nhu cầu chế biến thực phẩm tăng cao./.

