Cao điểm thị trường Tết, sức mua hoa không có nhiều đột biến

Thị trường hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang bước vào giai đoạn sôi động nhất của năm song sức mua năm nay tại nhiều tỉnh, thành không có nhiều đột biến.

Phân khúc bình dân hút khách

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay, thị trường ghi nhận sản lượng dồi dào, giá cả ổn định, sức mua tăng mạnh so với 1 tuần trước đó. Tuy nhiên, đánh giá chung, sức mua năm nay không có nhiều đột biến, phân khúc sản phẩm bình dân thu hút khách.

Ghi nhận trong sáng ngày 26 tháng Chạp, nhiều tuyến phố, điểm kinh doanh hoa, cây cảnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã nhộn nhịp người dân đến tham quan và mua sắm cây về chưng Tết. Các loại hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa mai, mào gà, hướng dương… từ miền Trung, miền Tây tấp nập đổ về, cùng với hoa đào từ miền Bắc đã e ấp khoe sắc trong cái nắng phương Nam.

Những chậu cảnh bonsai nhiều kích cỡ được tạo hình bắt mắt, thu hút người dân Thành phố Hồ Chí Minh.Đưa khoảng 400 chậu hoa giấy bonsai từ vùng hoa cảnh Đồng Tháp lên Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 20 tháng Chạp, đến nay, hộ kinh doanh Võ Minh Trung đã tiêu thụ được hơn một nửa.

Theo anh Trung, thị trường năm nay bình ổn giá, không tăng mạnh so với năm ngoái. Mặc dù giá thành tăng, chi phí vận chuyển tăng, nhưng lượng trước sức mua, người bán không dám tăng giá mạnh, lấy công làm lãi.

Với giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng/chậu, anh nhắm vào nhóm khách hàng là công ty hoặc gia đình có điều kiện.

“Nhà tôi làm nên mới có giá này, chứ một chậu hoa giấy cao hơn 1 mét, tạo dáng thế này, nhiều chỗ khác bán 4-6 triệu, tôi chỉ bán 3 triệu cho bà con về chơi. Công nhà nên tôi cũng không dám tăng nhiều, chỉ lấy chút đỉnh lãi và chi phí cho vận chuyển, mặt bằng,” anh Trung cho biết.

Tương tự, anh Nguyễn Đăng Phong, ngụ phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh cũng chở ra khoảng 500 trăm chậu mai vàng và tắc cảnh. Năm nay thời tiết không thuận lợi, để cây mai đạt bông, phải chăm sóc rất vất vả, tốn kém chi phí, song nhà vườn giữ giá, đồng thời đưa ra thị trường nhiều lựa chọn, chậu mai với nhiều kích cỡ, chủng loại, từ chậu nhỏ để bàn thờ ông Địa đến chậu lớn, có giá từ vài trăm đến trên 10 triệu đồng/chậu.

“Tôi ra đây từ ngày 19 tháng Chạp, nhưng đến nay mới chỉ bán được ít chậu nhỏ cúng ông Địa. Những chậu mai lớn từ khoảng 500 đổ lên cũng chưa có nhiều khách. Nếu tính ra với chi phí của nhà vườn năm nay, chậu mai không tăng giá nhiều lắm, chỉ dao động rất ít. Nguồn hàng năm nay tôi thấy cũng vẫn dồi dào, từ miền Trung vào, miền Tây đưa lên khá nhiều. Có lẽ vì vậy mà sức mua cũng chậm lại,” anh Phong chia sẻ.

Trong khi đó, thị trường cúc chậu các loại cũng ghi nhận sự ổn định về giá và dồi dào về nguồn cung.

Mỗi cặp chậu 10 cây, cao 50 cm có giá 400.000 – 600.000; các chậu lớn có thể vài triệu đồng; các loại cúc nhỏ đủ màu dao động từ 80.000 đến 400.000 đồng/chậu tùy kích cỡ.

Mặc dù thời tiết bất lợi, sản lượng hoa nở sớm nhiều, nhưng nguồn cung vẫn dồi dào, chủng loại đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm chưng Tết của người dân.

Thị trường hoa cây cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh khởi động sớm.

Từ đầu tháng Chạp, nhiều sạp cây cảnh đã tất bật lên hàng, ngược xuôi các miền đưa những chậu cây đẹp nhất về phục vụ người dân Thành phố Hồ Chí Minh. So với 1-2 tuần trước đó, hiện thị trường đã sôi động, nhộn nhịp, tuy nhiên, sức mua phân bổ ra nhiều ngày. So với cùng kỳ, lượng người dân đi mua hoa Tết vẫn còn yếu, nhiều người chủ yếu đi tham khảo giá chứ chưa quyết định xuống tiền.



“Từ sáng tới giờ nhiều người đến hỏi rồi đi. So với mọi năm, sức mua năm nay vẫn còn yếu. Người dân cũng mua rải rác từ sáng đến chiều tối. Hi vọng 1-2 ngày tới, khi người dân nghỉ làm sẽ đi mua sắm đông hơn”, anh Nguyễn Văn Đức (tỉnh Đồng Tháp) cho biết.

Dừng xe bên sạp hoa, tranh thủ lựa 2 chậu hoa cúc, ông Trần Quốc Bảo (phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, so với mọi năm, giá cả năm nay khá dễ chịu, không bị tăng nhiều. Những chậu hoa bình dân khoảng 400.000 đồng 1 cặp phù hợp với điều kiện chung của nhiều hộ gia đình.

Trong khi đó, chị Bùi Hoài An (phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) cũng lựa chọn những chậu cúc nhỏ, nhiều màu để chơi Tết, vừa túi tiền mà thời gian chưng lâu.

“Dù thời tiết không thuận lợi, nhưng những loại hoa cơ bản vẫn phong phú, đủ loại, mức giá vừa phải cho người dân lựa chọn. Như gia đình tôi chỉ sắm 2 chậu nhỏ để chơi Tết cho có không khí”, chị An chia sẻ.Bên cạnh đó, dù mới bước vào cao điểm kinh doanh, nhưng nhiều sạp đã treo biển “đồng giá”, từ hoa mai đến hoa đào đều bán đồng giá 1,5 triệu đồng/chậu.

Theo anh Nguyễn Minh Thông, tiểu thương nhập hoa đào từ ngoài Bắc vào, năm nay lượng bông, nụ vẫn đạt, dáng đẹp nhưng giá cả có tăng so với mọi năm.

Để đảm bảo kinh doanh thuận lợi, anh Thông đưa hàng về cầm chừng, ưu tiên những chậu nhỏ có giá vài trăm nghìn đến trên 1 triệu đồng để người dân dễ lựa chọn.

“Thị trường năm nay vẫn còn dè dặt, dù hôm nay đã là 26 tháng Chạp rồi. Chúng tôi cố gắng chăm sóc cây thích hợp với khí hậu miền Nam, giữ cho cây ổn định, bung hoa đúng ngày để có giá tốt nhất”, anh Thông chia sẻ.

Nhiều chậu đào thế có giá vài chục triệu cũng được đưa vào các điểm kinh doanh hoa, cây cảnh tập trung để phục vụ người dân. Các cành đào cắt, đào rừng giá cả phải chăng cũng kỳ vọng kéo sức mua năm nay.

Ngoài ra, dịch vụ thuê cây cảnh cũng trở nên phổ biến, nhất là với những cây lớn, giá cao. Người dân có thể thuê cây trong những ngày Tết và trả lại sau khi kết thúc kỳ nghỉ với chi phí thấp hơn so với mua.

Hình thức thuê cây chơi Tết ngày càng phổ biến tại Thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với nhiều gia đình có mức thu nhập trung, cao; các công ty, nhà hàng, khách sạn…

Cùng với thị trường hoa cây cảnh, hoa tươi cắt cành cũng đã sôi động. Thị trường hoa tươi năm nay ghi nhận sự biến động giá mạnh với nhóm hàng nhập khẩu, hay các loại hoa truyền thống hút khách dịp Tết.

Cụ thể, tại nhiều sạp bán hoa, bó thanh liễu đã tăng từ 100.000 lên 190.000 đồng/bó; hoa lay ơn cũng tăng lên khoảng 150.000 đồng/chục. Nhiều loại hoa phổ biến khác như hoa cúc, đồng tiền, hướng dương, hoa hồng… cũng tăng giá từ 20 – 40%. Nhiều tiểu thương nhận định, giá hoa tươi, nhất là các loại hoa hút hàng sẽ còn tăng do nhu cầu cao dẫn đến thiếu hàng cục bộ.

Tuy nhiên, ghi nhận tại các hệ thống siêu thị, mặt bằng giá các loại hoa vẫn ổn định, thanh liễu khoảng 120.000 đồng/bó, cúc vàng nhỏ 80.000 đồng 1 chậu, tuyết mai 200.000 đồng/bó, lan hồ điệp hay địa lan dao động trên dưới 1 triệu đồng/chậu tùy số lượng cây.

Thị trường hoa, cây cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang ở cao điểm mua sắm sôi động, nhộn nhịp, tạo nên không khí Tết rộn ràng trên các góc phố, tuyến đường. Với lượng cung dồi dào, giá cả ổn định và nhiều dịch vụ tiện ích đi kèm, thị trường năm nay hứa hẹn bức tranh phát triển tích cực, góp phần lan tỏa không khí mùa Xuân.

Nhiều chậu bưởi diễn sai trĩu quả trong nắng phương Nam. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Sức mua giảm

Trái ngược hoàn toàn với sự bung nở của sắc hoa, một “nốt trầm buồn” đang gieo vào lòng những hộ kinh doanh hoa, cây cảnh... tham gia Hội chợ hoa xuân phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) Xuân Bính Ngọ năm 2026. Thị trường ảm đạm, sức mua giảm, nỗi lo lắng thua lỗ đang hiện hữu đối với họ.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, những ngày này, khắp các tuyến đường trung tâm phường Cẩm Thành như “khoác” lên mình vẻ tươi mới, rực rỡ với đa dạng màu sắc từ những chậu hoa tươi, cây cảnh xếp ngay ngắn, trải dài. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với không khí đậm chất Tết ấy, khách mua thưa, vắng hơn mọi năm.

Anh Lê Văn Quyền (35 tuổi), trú phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi) bộc bạch, anh bỏ ra số tiền lên tới 100 triệu đồng mua khoảng 1.000 chậu hoa cúc từ xã Vệ Giang - “Thủ phủ” hoa của tỉnh Quảng Ngãi và đăng ký thuê 7 lô liền kề trên đường Phạm Văn Đồng để tập kết hoa, bán kiếm lời trong thời gian diễn ra Hội chợ hoa xuân. Tuy nhiên, niềm hi vọng về vụ Tết bội thu khó thành hiện thực.

Anh Quyền lý giải, kinh tế khó khăn dẫn đến sức mua năm nay yếu hơn so với các năm trước. Những vị trí bày bán hoa, cây cảnh dường như rất hiếm khách hàng ghé vào ủng hộ; thi thoảng mới có vài người tới hỏi giá cả xong rồi quay đi vì “chê đắt.”

Vốn đầu tư bỏ ra lớn nhưng đến thời điểm hiện tại, anh Quyền chỉ mới bán được 6 cặp cúc với mức giá 600 ngàn đồng/cặp, thu vỏn vẹn 3,6 triệu đồng. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết, nếu tình trạng này kéo dài, anh bắt buộc phải bán với giá thấp để bù vốn, tránh nguy cơ bị thua lỗ nặng, anh Quyền cho biết.

Anh Bùi Vạn Huynh (47 tuổi), chủ shop hoa Huynh Phượng, phường Cẩm Thành quyết định nhập hơn 4.000 cây lan hồ điệp, địa lan, đỗ quyên từ Đà Lạt về, sáng tạo nên những mẫu mã mới mang tính độc, lạ phục vụ thị trường dịp Tết.

Anh mạnh dạn thuê tới 4 điểm bán vì tự tin rằng, những chậu lan mang hình dáng con thuyền lớn, phối trên chất liệu gỗ lũa, cẩm xà cừ... sẽ “hút” khách, bán chạy.

Anh Huynh chia sẻ, mỗi chậu lan có mức giá dao động từ vài trăm ngàn đến vài chục triệu đồng tùy theo kích cỡ và chủng loại hoa. Ngoài điểm bán chính tại Nhà khách T50 (bày bán từ những ngày đầu tháng Chạp năm Ất Tỵ) thường xuyên có người ra vào đặt mua thì những điểm còn lại luôn “ế.”

Hiện, anh Huynh chỉ mới bán được 30 - 40% số lượng hoa. Trong khi đó, cùng thời điểm này mọi khi, anh xuất bán tới 50 - 60%. Điều này cho thấy nguồn cầu giảm đáng kể và người dân không còn mấy mặn mà với việc mua hoa về chưng Tết. Thu không đủ bù chi khiến anh hết sức lo ngại.

Cũng theo anh Huynh, sự thay đổi thói quen tiêu dùng cộng với sự phát triển mạnh của sàn thương mại điện tử là một phần nguyên nhân khiến chợ hoa truyền thống “lép vế”, rơi vào cảnh đìu hiu, ảm đạm. Và, những người như anh nay mai sẽ rất khó trụ vững với nghề nếu không bắt nhịp xu thế mới./.

