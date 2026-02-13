Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Lễ bế mạc Hội chợ Xuân mở ra khí thế phát triển mới

Sáng 13/2, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia đã dự tổng duyệt Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026 sẽ diễn ra tối ngày 13/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên Kênh Thời sự VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Sau khi thưởng thức các tiết mục trong buổi tổng duyệt, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm tới buổi tổng duyệt và Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất. Đây không chỉ là một lễ bế mạc đơn thuần mà còn mang ý nghĩa khép lại một chặng đường và mở ra một mùa Xuân mới, chuẩn bị tâm lực, trí lực để bước vào giai đoạn phát triển mới. Vì vậy, chương trình bế mạc cần thể hiện được không khí đó.

Về tổng thể kết cấu chương trình, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự đầu tư công phu của Ban Tổ chức, sự nỗ lực của các nghệ sĩ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mạch chương trình đã thể hiện được chủ đề mùa xuân, cơ bản hợp lý. Hiện chỉ còn một số nội dung cần bổ sung, hoàn thiện thêm.

Lễ bế mạc sẽ có sự tham gia của các nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng như Nghệ sỹ nhân sân Tự Long, Nghệ sỹ ưu tú Quang Thắng, Nghệ sỹ Vân Dung, ca sỹ Trọng Tấn, Hòa Minzy, ca sỹ Trang Pháp, ST Sơn Thạch, Double 2T… hứa hẹn mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, truyền tải thông điệp về một mùa Xuân rực rỡ và đậm đà bản sắc. Sự góp mặt của các nghệ sỹ thân thuộc của khán giả và ca sĩ hạng A sẽ góp phần thu hút đông đảo người dân và du khách.

Sau 12 ngày tổ chức, Bộ Công Thương đánh giá Hội chợ Mùa Xuân đã thành công trong việc tạo ra một không gian lễ hội Tết và Xuân rộn ràng. Sự kiện không chỉ đơn thuần là nơi mua bán mà còn là sự kết hợp phong phú giữa các hoạt động trải nghiệm sản xuất, kinh doanh với trình diễn văn hóa nghệ thuật dân gian và hiện đại. Qua đó, Hội chợ đã thành công trong việc quảng bá thương hiệu sản phẩm, hình ảnh vùng miền và khơi dậy niềm tự hào của người dân đối với sản phẩm Việt Nam.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại nêu rõ, thứ nhất, về lượng khách tham quan và giao dịch: Hội chợ đã thu hút khoảng 500.000 lượt người trong 10 ngày tổ chức. Đặc biệt, sự kiện còn đón các đoàn khách quốc tế từ Ấn Độ, Philippines, Bỉ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Về doanh thu kinh doanh: Kết quả ghi nhận rất khả quan, với doanh thu của các đơn vị dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi ngày. Ước tính có tới 75% đơn vị tham gia đạt mức tăng trưởng doanh thu vượt bậc trong hai ngày cuối tuần, tiêu biểu là các địa phương như Hà Nội, Cà Mau, Lào Cai…

Mục tiêu lan tỏa thông tin của Hội chợ Mùa Xuân đã đạt được hiệu quả cao với sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan báo chí và nền tảng truyền thông số. Thông tin về hội chợ xuất hiện trên hàng nghìn bài viết và hàng trăm bài đăng mạng xã hội (Facebook, TikTok), đạt hàng trăm nghìn lượt xem mỗi ngày.

Số tin bài trên mạng xã hội đạt khoảng 600 tin bài với tổng view khoảng 15 triệu lượt xem. Số lượng tin bài trên báo đạt gần 3.000.

Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026 sẽ diễn ra vào 20h ngày 13/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, các chương trình văn hóa-nghệ thuật chính là "linh hồn" tạo nên sự khác biệt cho hội chợ năm nay. Việc lồng ghép các không gian diễn xướng dân gian, các buổi trình diễn di sản văn hóa phi vật thể xen kẽ với những hoạt động trải nghiệm như gói bánh chưng, nặn tò he... đã tạo nên một không khí Tết rộn ràng. Những hoạt động này không chỉ giúp kéo dài thời gian lưu trú của khách tham quan mà còn nâng tầm giá trị cho sản phẩm. Khi đó, mỗi đặc sản vùng miền không còn là món hàng đơn thuần, mà mang theo cả câu chuyện văn hóa, khơi dậy niềm tự hào và sự tin tưởng của người dân đối với hàng Việt.

Hội chợ đã xây dựng không gian tiêu dùng mang đậm sắc xuân, quy tụ sản phẩm Việt Nam chất lượng cao và đặc sản vùng miền, kết hợp các hoạt động trải nghiệm, trình diễn văn hóa-nghệ thuật. Qua đó, khách tham quan không chỉ mua sắm mà còn trải nghiệm giá trị truyền thống gắn với sản phẩm Việt, góp phần nâng cao sức hấp dẫn sự kiện và quảng bá hình ảnh, năng lực sản xuất - thương mại của các địa phương./.

