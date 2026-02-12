Hội chợ Mùa Xuân: "Điểm chạm" văn hóa nâng tầm giá trị hàng Việt bứt tốc

Thu hút nửa triệu lượt khách, doanh thu ấn tượng cùng sự hiện diện của nhiều đoàn khách quốc tế, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ từ không gian mua sắm thuần túy sang điểm hẹn giao thương-văn hóa. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã chia sẻ về những dấu ấn đặc biệt của sự kiện này.

- Thưa ông, Hội chợ Mùa Xuân đã sắp khép lại, xin ông cho biết Bộ Công Thương đánh giá như thế nào về bức tranh tổng thể của sự kiện, đặc biệt là việc hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra?

Ông Vũ Bá Phú: Có thể khẳng định, Hội chợ đã thành công trong việc kiến tạo một không gian lễ hội Tết và Xuân rộn ràng. Sự kiện không chỉ đơn thuần là nơi mua bán mà còn là sự kết hợp phong phú giữa các hoạt động trải nghiệm sản xuất, kinh doanh với trình diễn văn hóa nghệ thuật dân gian và hiện đại. Qua đó, Hội chợ đã thành công trong việc quảng bá thương hiệu sản phẩm, hình ảnh vùng miền và khơi dậy niềm tự hào của người dân đối với sản phẩm Việt Nam.`

Sự kiện không dừng ở hoạt động bán hàng mà được thiết kế như một điểm đến có chiều sâu, kết hợp trưng bày, giới thiệu sản phẩm với trình diễn văn hóa nghệ thuật dân gian và hiện đại. Nhờ đó, hội chợ đã góp phần quảng bá thương hiệu sản phẩm, hình ảnh vùng miền và khơi dậy niềm tự hào của người dân đối với hàng Việt.

Về sức hút thị trường, hội chợ ghi nhận khoảng 500.000 lượt khách tham quan, giao dịch trong 10 ngày tổ chức. Đặc biệt, sự kiện còn đón các đoàn khách quốc tế từ Ấn Độ, Philippines, Bỉ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, cho thấy không gian hội chợ đã mở rộng từ tiêu dùng nội địa sang kết nối cơ hội giao thương.

Hiệu quả kinh doanh cũng rất đáng khích lệ. Doanh thu tại các gian hàng dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi ngày; khoảng 75% đơn vị tham gia ghi nhận mức tăng trưởng mạnh vào các ngày cuối tuần, nổi bật có các địa phương như Hà Nội, Cà Mau, Lào Cai…

Ở khía cạnh truyền thông, mục tiêu lan tỏa đạt hiệu quả cao nhờ sự tham gia đồng bộ của báo chí và các nền tảng số. Thông tin về hội chợ xuất hiện trên hàng nghìn bài viết, cùng hàng trăm nội dung trên Facebook, TikTok, đạt hàng trăm nghìn lượt xem mỗi ngày.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Điểm tạo khác biệt rõ nhất là các chương trình văn hóa-nghệ thuật, có thể nói là “linh hồn” của Hội chợ Mùa Xuân. Việc lồng ghép không gian diễn xướng dân gian, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, xen kẽ hoạt động trải nghiệm như gói bánh chưng, nặn tò he… đã tạo nên không khí Tết rất đặc trưng. Những hoạt động này giúp khách ở lại lâu hơn, đồng thời nâng tầm giá trị sản phẩm: mỗi đặc sản vùng miền không chỉ là món hàng, mà còn mang theo câu chuyện văn hóa, tạo sự tin tưởng và niềm tự hào đối với hàng Việt.

Tổng thể, Hội chợ đã xây dựng không gian tiêu dùng mang đậm sắc Xuân, quy tụ sản phẩm Việt Nam chất lượng cao và đặc sản vùng miền, kết hợp các hoạt động trải nghiệm, trình diễn văn hóa-nghệ thuật. Qua đó, khách tham quan không chỉ mua sắm mà còn trải nghiệm giá trị truyền thống gắn với sản phẩm Việt, góp phần nâng cao sức hấp dẫn sự kiện và quảng bá hình ảnh, năng lực sản xuất-thương mại của các địa phương.

- Một trong những mục tiêu quan trọng của xúc tiến thương mại là hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). Chất lượng kết nối cung-cầu tại kỳ hội chợ này được thể hiện ra sao, thưa ông?

Ông Vũ Bá Phú: Nhìn vào thực tế Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, chúng tôi thấy rõ sự chuyển dịch từ không gian mua sắm thuần túy sang một môi trường giao thương thực chất.

Trước hết, hội chợ đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa nhà sản xuất, đơn vị phân phối và người tiêu dùng. Thông qua các khu trưng bày và diễn đàn chuyên đề, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận trực tiếp thị trường và mở rộng mạng lưới bán lẻ ngay tại sự kiện.

Điểm nhấn quan trọng nằm ở việc tạo ra "điểm chạm" cảm xúc. Bằng cách lồng ghép yếu tố văn hóa truyền thống vào trải nghiệm sản phẩm, chúng tôi đã kích thích nhu cầu mua sắm thực tế của người dân. Đây chính là đòn bẩy quan trọng giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa quảng bá thương hiệu và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa trong dịp cận Tết.

Hiệu quả hỗ trợ còn được minh chứng qua các con số tài chính cụ thể với mức tăng trưởng tốt của phần lớn doanh nghiệp tham gia trong các ngày cao điểm. Quan trọng hơn, sau khi hội chợ kết thúc, Bộ Công Thương cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì các mối liên kết với nhà phân phối để chuyển hóa kết quả xúc tiến thành các hợp đồng cung ứng ổn định, dài hạn.

Có thể nói, thành công của hội chợ không chỉ nằm ở những con số doanh thu, mà quan trọng hơn là đã tạo ra một môi trường kết nối, từ đó góp phần bình ổn thị trường và thúc đẩy thói quen dùng hàng nội địa của người dân mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

-Từ thực tiễn tổ chức Hội chợ Mùa Xuân, Bộ Công Thương đúc kết được những bài học kinh nghiệm gì để nâng tầm các hoạt động xúc tiến thương mại trong thời gian tới?

Ông Vũ Bá Phú: Từ thành công của Hội chợ Mùa Xuân 2026, chúng tôi rút ra 4 bài học cốt lõi để xây dựng chiến lược cho các kỳ hội chợ tiếp theo.

Đầu tiên, tư duy tổ chức cần thay đổi, không xem hội chợ là hoạt động bán hàng đơn lẻ mà phải đặt trong chiến lược xúc tiến thương mại cấp quốc gia. Sự phối hợp bài bản với chủ đề xuyên suốt sẽ giúp hội chợ trở thành công cụ điều tiết thị trường và kích cầu tiêu dùng thực chất.

Hội chợ đã xây dựng không gian tiêu dùng mang đậm sắc Xuân, quy tụ sản phẩm Việt Nam chất lượng cao và đặc sản vùng miền. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Kế đến là bài toán niềm tin. Chúng tôi xác định lấy niềm tin người tiêu dùng làm thước đo hiệu quả. Việc tổ chức các khu trưng bày đặc sản vùng miền phải gắn liền với kiểm soát chất lượng chặt chẽ, nguồn gốc rõ ràng và giá cả hợp lý để ổn định tâm lý thị trường.

Tiếp theo, hoạt động kết nối cung-cầu cần đi vào chiều sâu. Kinh nghiệm cho thấy, việc tổ chức đồng bộ từ trưng bày sản phẩm đến diễn đàn giao thương và kết nối trực tiếp với hệ thống phân phối là chìa khóa để thúc đẩy lưu thông hàng hóa và gia tăng sức mua.

Cuối cùng, yếu tố văn hóa sẽ tiếp tục là trọng tâm. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa "mua sắm" và "thưởng thức văn hóa" không chỉ gia tăng hiệu quả quảng bá thương hiệu mà còn tạo nên bản sắc riêng, nâng cao sức hấp dẫn cho các kỳ hội chợ Việt Nam.

Những bài học kinh nghiệm rút ra từ Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 là cơ sở quan trọng để Bộ Công Thương tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức các hội chợ, triển lãm quốc gia theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững hơn trong thời gian tới, qua đó góp phần nâng cao năng lực xúc tiến thương mại quốc gia và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển ổn định trên thị trường trong nước và quốc tế.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!