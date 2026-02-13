Hoa đẹp, giá tăng, chợ Tết ở Huế thêm nhộn nhịp

Những ngày giáp Tết, sắc màu hoa bừng sáng rực rỡ ở các làng hoa ven đô thành phố Huế và lan tỏa khắp các tuyến đường, chợ hoa. Sau những tháng mưa lũ nhiều lo toan, người trồng hoa lại được đón một vụ Tết khởi sắc khi hoa nở đúng độ, sức mua tăng dần, mang theo niềm hy vọng về một mùa xuân đủ đầy, ấm áp.

Niềm phấn khởi ở những làng hoa

Những ngày cuối năm, khi tiết trời chuyển mình sang xuân, các làng hoa ven đô lại khoác lên mình "tấm áo" rực rỡ sắc màu. Tại phường Dương Nỗ và Thanh Thủy, những luống hoa nối dài, bung nở trong nắng sớm, mang theo niềm hân hoan của người trồng lẫn người mua. Sau một năm nhiều biến động bởi mưa lũ, vụ hoa Tết năm nay như một món quà bù đắp xứng đáng cho sự cần cù, bền bỉ của bà con nông dân.

Dương Nỗ từ lâu được xem là một trong những làng hoa nổi tiếng của thành phố. Mỗi dịp tháng Chạp về, hoa lại đồng loạt khoe sắc, từ cúc pha lê, thạch thảo, Ruby, mai cam đến tứ quý… tạo nên không gian rộn ràng, ngập tràn hương xuân.

Dù những tháng cuối năm 2025, Huế chịu ảnh hưởng của nhiều đợt mưa lũ khiến không ít diện tích hoa bị hư hại, người nông dân không nản lòng. Khi nước rút, họ tất bật cải tạo đất, xuống giống mới, chăm bón từng ngày. Những bàn tay sạm nắng kiên trì nhặt cỏ, tỉa lá, vun gốc… để rồi đúng dịp Tết Nguyên đán, hoa kịp nở rộ, tươi tắn và đồng đều.

Lần đầu đến vườn hoa Dương Nỗ, chị Nguyễn Thị Kim Dung (phường Thanh Thủy) không giấu được sự thích thú trước sắc màu rực rỡ. Chị đã mua được vài ba chậu hoa cùng một ít cành cúc để bày biện bàn thờ ngày cuối năm. Chị chia sẻ, khi đến tận nơi, chị đã bất ngờ vì cảnh tượng rất tuyệt vời.

Nhìn cảnh mua bán nhộn nhịp, chị cảm nhận được Tết đã rất gần. Chị Dung mong rằng người dân, du khách và tiểu thương sớm tìm đến vườn để lựa chọn được hoa đẹp.

Người dân tham quan, mua sắm tại chợ hoa Tết. (Ảnh: Võ Văn Dũng/TTXVN)

Đang chăm chút nhặt cỏ bên các luống hoa, ông Phùng Thành, người gắn bó nhiều năm trồng hoa tại phường Dương Nỗ, cho biết năm nay vườn có hơn 10 loại hoa, phát triển tốt nhờ nắng ấm đúng thời điểm.

Những ngày qua, lượng khách tham quan và mua trực tiếp tăng đáng kể. Bà con trồng hoa rất phấn khởi bởi hoa nở rộ không chỉ cứu vớt được vụ hoa cuối năm mà còn mang theo nhiều hy vọng năm mới thành công.

Tại vườn hoa Vân Thê (phường Thanh Thủy), không khí càng thêm khẩn trương khi hoa bắt đầu "xuống phố." Các nông dân đang tỉ mỉ chăm chút các công đoạn cuối cùng để chậu hoa có được "diện mạo" xinh đẹp nhất.

Dưới nắng xuân, người dân tất bật vận chuyển, sắp xếp chậu hoa lên xe tải, chuẩn bị cho hoa Tết xuống phố khoe sắc. Tiếng nói xen lẫn tiếng động cơ tạo nên nhịp điệu rộn ràng của những ngày cận Tết.

Điểm đáng chú ý của vụ hoa năm nay là nhiều hộ bán trực tiếp tại vườn. Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, bà con chủ động mở cửa đón khách tham quan, chọn mua. Người dân, du khách có thể dạo giữa các luống hoa, tận tay chọn từng chậu cây ưng ý.

Nhờ giảm chi phí vận chuyển, mặt bằng, giá bán tại vườn thấp hơn khi đưa ra phố lên từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/chậu lớn, giúp cả người bán lẫn người mua đều hài lòng.

Hoa xuống phố, Xuân về khắp nơi

Khi những chuyến xe chở hoa lăn bánh, sắc xuân cũng theo đó lan tỏa khắp phố phường. Tại khu vực Nhà văn hóa Trung tâm thành phố Huế và các tuyến đường lớn, chợ hoa Tết dần đông vui.

Sau những ngày vất vả chăm sóc, ông Đỗ Chiến (làng Vân Thê) chở hoa về phố để bán với niềm hy vọng kiếm được nguồn thu lớn từ hoa, chuẩn bị đón Tết đủ đầy. Đưa hơn 200 chậu cúc pha lê về trung tâm thành phố, chỉ trong 5 ngày đầu, khu vực bán hàng của ông Chiến đã vơi đi hơn một nửa. Những sắc vàng của cúc lại tiếp tục được đi khắp các phố phường.

Chăm sóc các chậu hoa Tết. (Ảnh: Võ Văn Dũng/TTXVN)

Theo ông, dòng hoa cúc pha lê ở miền Trung trồng và chăm khá dễ; trong khi đó, thị trường Huế rất ưa chuộng dòng hoa này. Dù mưa lũ gây nhiều khó khăn nhưng thời tiết nắng đẹp những ngày giáp Tết đã giúp hoa nở nhanh, bông to, màu sắc tươi tắn.

Giá bán tăng cao hơn 100.000-150.000 đồng/cây nhỏ, 500.000-1.000.000 đồng/cây lớn so với mọi năm, khiến nông dân rất phấn khởi. Để kịp cung ứng hàng, hiện nay, ông cùng người nhà liên tục bổ sung đưa hoa từ vườn về chợ.

Cùng chung niềm vui với ông Chiến, anh Đỗ Văn Thể (làng Vân Thê, phường Thanh Thủy) cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi hơn 30% số chậu cúc lớn đã "có chủ" sau vài ngày bày bán.

Nhu cầu tăng trong khi nguồn cung giảm do ảnh hưởng thiên tai khiến giá nhích lên khoảng 15-20%. Anh kỳ vọng những ngày sát Tết, không khí mua sắm sẽ còn sôi động hơn.

Tại các chợ hoa, người mua cũng dành nhiều thời gian dạo chợ, ngắm hoa. Bà Nguyễn Thị Như Ý (phường Trường An) cho biết, năm nay hoa đẹp và phong phú, tuy nhiên nở sớm hơn so với mọi năm.

Bên cạnh niềm vui chung của một vụ hoa khởi sắc, vẫn còn đó những nỗi trăn trở của một số tiểu thương. Gắn bó hơn 30 năm với việc đưa quất Tết ra bán tại Huế, bà Nguyễn Thị Thúy Nga (Đà Nẵng) cho biết năm nay bà lo lắng hơn hẳn. Dù quất cảnh đẹp, tán tròn, quả sai và giá cả đã điều chỉnh để kích cầu, sức mua vẫn chậm hơn mọi năm.

Vào thời điểm này năm ngoái, bà cùng nhân viên gần như không có thời gian nghỉ tay vì khách mua tấp nập. Thế nhưng từ ngày 19 tháng Chạp đến nay, lượng khách chỉ lác đác; các chậu quất bán được chủ yếu là loại vừa và nhỏ.

Trong khi đó, vụ quất năm nay chịu ảnh hưởng của thiên tai, chi phí đầu tư, vận chuyển và thuê nhân công đều tăng cao, khiến bà không khỏi sốt ruột. Dẫu vậy, bà vẫn giữ niềm tin rằng những ngày cận Tết, thị trường sẽ sôi động hơn, giúp người buôn vơi bớt nỗi lo và khép lại một mùa bán hàng trọn vẹn.

Dẫu còn những lo toan, chợ hoa Tết Huế vẫn rực rỡ sắc màu và đầy ắp tiếng cười. Từ những vườn hoa ven đô đến các tuyến phố trung tâm, hành trình của mỗi chậu hoa là hành trình mang mùa xuân đến từng ngôi nhà.

Giữa sắc vàng, tím, đỏ rộn ràng ấy, Tết như đang gõ cửa từng ngõ nhỏ. Sau bao gian khó, nụ cười của người trồng hoa và niềm háo hức của người mua đã vẽ nên một mùa xuân tràn đầy hy vọng trên đất cố đô./.

Hoa sen khoe sắc tô điểm vẻ đẹp Kinh thành Huế Cố đô Huế sở hữu nhiều đầm sen tô điểm cho thành phố thêm phần cổ kính và lãng mạn. Cứ độ vào Hè, cuối tháng 5, đầu tháng 6, các hồ sen Huế cùng nhau khoe sắc, tỏa hương thơm nát.