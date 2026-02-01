Hội chợ Mùa Xuân 2026: Hàng hóa đầy ắp, sẵn sàng cho 'đại tiệc' mua sắm Tết

Chiều 1/2, trước thời điểm tổng duyệt, công tác chuẩn bị cho Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, hạ tầng kỹ thuật cơ bản đã hoàn tất, các gian hàng đang tất bật sắp xếp, trang trí để đón khách ngay sau lễ khai mạc vào 9 giờ sáng mai 2/2.

Hạ tầng hoàn thiện, hàng hóa "phủ kín" gian trưng bày

Tính đến chiều 1/2, diện mạo của hội chợ đã hiện lên rõ nét với sắc Xuân rực rỡ. Tại khu vực trung tâm, hệ thống khung gian hàng, sân khấu chính, âm thanh, ánh sáng và các tiểu cảnh check-in đã hoàn thiện theo đúng thiết kế, sẵn sàng cho buổi tổng duyệt.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, các đội thi công đã triển khai theo phương án "cuốn chiếu" – vừa lắp dựng khung, vừa hoàn thiện kỹ thuật để đảm bảo tiến độ từng giờ mà vẫn giữ an toàn tuyệt đối. Khu vực sân khấu chính với màn hình LED hiện đại đã vận hành thử nghiệm trơn tru, trong khi các đoàn nghệ thuật cũng hăng say tập dượt cho chương trình khai mạc.

Điểm nhấn của hội chợ năm nay là sự quy hoạch bài bản các phân khu. Phân khu "Xuân Thịnh Vượng" của Bộ Công Thương quy tụ các thương hiệu lớn đã hoàn tất trưng bày. Đặc biệt, tại phân khu "Nông sản Việt-Lan tỏa sắc xuân" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, nhờ sự hỗ trợ dựng khung gian hàng đồng bộ từ trước, các đơn vị đã nhanh chóng "lấp đầy" kệ hàng bằng những nông sản chủ lực. Tương tự, phân khu "Du xuân quê hương-Sản vật bốn phương" cũng hứa hẹn mang đến bữa tiệc thị giác hấp dẫn với hàng ngàn đặc sản vùng miền.

Nhiều địa phương đã cử cán bộ trực tiếp giám sát việc trang trí, đảm bảo yếu tố văn hóa bản địa được thể hiện rõ nét nhất trên từng gian hàng OCOP, tạo nên một không gian đậm đà bản sắc dân tộc.

Doanh nghiệp, địa phương hào hứng chờ đón khách

Với tiến độ chuẩn bị hiện tại, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã sẵn sàng cả về hạ tầng tổ chức lẫn mức độ tham gia của doanh nghiệp. Các gian hàng cơ bản hoàn thiện, hàng hóa được đưa lên trưng bày đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động mua bán và kết nối thị trường ngay từ những ngày đầu hội chợ.

Các địa phương đến từ miền Tây sông nước hay cực Nam Tổ quốc đều đã sẵn sàng hàng hóa để đón khách tham quan và mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang cho biết tỉnh mang đến hội chợ khoảng 10 tấn hàng hóa từ 20 doanh nghiệp tiêu biểu.

"Đến chiều nay, công tác trưng bày tại hai gian hàng thương mại và du lịch của An Giang đã hoàn tất 100%. Chúng tôi sẵn sàng giới thiệu các sản phẩm chủ lực như gạo, thủy sản, mắm, đường thốt nốt... tới người tiêu dùng Thủ đô. Đây là cơ hội vàng để An Giang mở rộng thị trường phía Bắc và tiếp cận đối tác quốc tế, tạo đà cho sự kiện IBET 2027 sắp tới", ông Việt Anh chia sẻ.

Gian hàng của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang đang hoàn tất việc sắp xếp hàng hoá lên kệ để sẵn sàng phục vụ khách tham quan. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Từ Cà Mau, bà Dương Kiều Lam, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Lam Dương cũng bày tỏ sự lạc quan. Doanh nghiệp chuyên các sản phẩm chế biến từ tôm này đã chuẩn bị lượng hàng lớn, dự kiến doanh số tăng 20-30% so với Hội chợ Mùa Thu 2025.

"Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình từ Sở Công Thương và Ban Tổ chức trong khâu vận chuyển, gian hàng của chúng tôi đã sẵn sàng. Nếu sức mua tốt như các kỳ trước, chúng tôi đã có phương án tiếp tế hàng ngay lập tức từ Cà Mau. Hội chợ không chỉ là nơi bán hàng mà còn là dịp để kết nối đối tác, nhất là trong dịp cao điểm quà tặng Tết này," bà Lam hào hứng cho biết.

Trong không khí hối hả của những ngày cận Tết, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 không chỉ là điểm hẹn mua sắm sầm uất mà còn được kỳ vọng là đòn bẩy kích cầu tiêu dùng, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế ngay từ đầu năm.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết diễn ra trong 12 ngày cao điểm sắm Tết, khi chi tiêu thường tăng gấp 2-3 lần, cùng sự tham gia của 2.500 doanh nghiệp với 3.000 gian hàng, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất 2026 được kỳ vọng sẽ thiết lập một đỉnh cao doanh thu mới cao hơn ngưỡng 1.000 tỷ đồng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025.

"Hơn cả doanh thu, chúng tôi kỳ vọng khơi dậy mạnh mẽ phong trào dùng hàng Việt gắn liền với lòng tự tôn dân tộc. Hàng Việt Nam phải được khẳng định là những sản phẩm tinh hoa, chất lượng cao, xứng đáng với niềm tin của người tiêu dùng," Cục Xúc tiến thương mại nhấn mạnh./.

