Bày mâm ngũ quả ngày Tết và đạo lý uống nước nhớ nguồn

Theo phong tục truyền thống của người Việt, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, hầu như nhà nào cũng chuẩn bị một mâm ngũ quả để cúng trên bàn thờ tổ tiên hoặc để bày trong phòng khách. Mâm ngũ quả thường là mâm trái cây có khoảng 5 loại khác nhau.

Cách chưng mâm ngũ quả ngày Tết thường thể hiện mong ước của gia chủ trong năm mới, được thể hiện qua tên gọi, màu sắc và cách trưng bày, sắp xếp các loại trái cây.

Ý nghĩa của mâm ngũ quả ngày Tết

Mâm ngũ quả ngày Tết giữ một vị trí quan trọng với nhiều gia đình, thể hiện lòng thành kính với tổ tiên và đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Cùng với bánh chưng xanh và câu đối đỏ, mâm ngũ quả là một phần không thể thiếu trên bàn thờ của mỗi gia đình người Việt trong mỗi dịp Tết. Người Việt dành nhiều thời gian và tâm sức để bày mâm ngũ quả bởi đó không chỉ mang ý nghĩa về mặt thẩm mỹ mà còn hàm chứa nhiều hy vọng về một năm mới sung túc, nhiều sức khỏe và may mắn.

Gia đình nào cũng bày biện, trang trí sao cho mâm ngũ quả ngày Tết vừa đẹp mắt, vừa làm cho Tết Nguyên đán thêm sinh động, thiêng liêng, đặc biệt hơn là mang hàm ý những điều ước nguyện và ước mong mọi việc tốt lành của gia đình mình trong năm mới.

Với triết lý sống "Uống nước nhớ nguồn", người dân Việt Nam luôn muốn hiến dâng những thành quả của mình lên tổ tiên, không chỉ các thứ bánh ngon mà còn cả các loài hoa thơm trái ngọt để bày tỏ tấm lòng thành. Mâm ngũ quả là nơi kết tinh những giá trị tốt đẹp ấy với những sản vật được cúng dâng vào các ngày lễ nói chung và trong dịp Tết nói riêng.

Đa dạng các loại quả

Mỗi loại quả được lựa chọn để sắp xếp trong mâm ngũ quả đều mang những ý nghĩa riêng nhất định. Do điều kiện ở các khu vực sinh sống của người Việt có khác biệt nên có nhiều cách bày mâm ngũ quả khác nhau.

Việc lựa chọn và bày biện những loại quả gì trên mâm tùy thuộc vào từng địa phương với những đặc thù về khí hậu, sản vật và quan niệm văn hóa riêng. Nhưng nhìn chung mâm ngũ quả trên bàn thờ ngày Tết vẫn là nơi hội tụ của hồn quả, hương cây và ý nguyện cầu hòa, an, đủ mà người dân Việt gửi gắm.

Mỗi loại quả được lựa chọn để sắp xếp trong mâm ngũ quả đều mang những ý nghĩa riêng nhất định (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thông thường, mâm ngũ quả miền Bắc chú trọng ngũ hành gồm Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ tương ứng với các màu trắng, xanh, đen, đỏ, vàng thì mâm ngũ quả miền Trung và miền Nam coi trọng nghĩa của quả, thể hiện khí chất, sự thuận lợi về thiên nhiên.

Người miền Bắc bày mâm ngũ quả theo thuyết Ngũ hành trong văn hóa phương Đông là vạn vật dung hòa cùng trời đất. Vì thế, mâm ngũ quả cũng phải phối theo 5 màu: Kim màu trắng, Mộc màu xanh, Thủy màu đen, Hỏa màu đỏ, Thổ màu vàng. Theo đó, các loại quả không thể thiếu là chuối, bưởi (hoặc quả phật thủ), cam, quất, xoài, hồng, táo, lựu…

Cách trình bày truyền thống thường phải theo ngũ hành, trước hết là nải chuối đặt ở dưới cùng để đỡ lấy toàn bộ những loại quả khác. Chính giữa nải chuối xanh thẫm là quả bưởi tròn căng mọng hoặc quả phật thủ có màu vàng đẹp mắt. Những quả nhỏ hơn như cam, quất, hồng… sẽ xếp xen kẽ xung quanh. Sự sắp xếp khá tinh tế và chi tiết giữa màu sắc và kích thước của các loại quả sẽ mang lại sự hài hòa đẹp mắt.

Trong khi đó, người miền Nam lại trọng về ý nghĩa các loại quả hơn nên mâm ngũ quả thường bao gồm mãng cầu, sung, dừa xiêm, đu đủ, xoài. Trong đó, mãng cầu là cầu chúc cho mọi điều đều như ý; quả dừa, phát âm tương tự như "vừa", có nghĩa là không thiếu; quả sung - sung mãn về sức khỏe, tiền bạc; quả đu đủ có nghĩa mang đến một năm mới được đầy đủ, thịnh vượng; quả xoài, phát âm na ná như là "xài" - cầu mong cho tiêu xài không thiếu thốn. Khi đọc phát âm của những loại quả này tương tự câu "cầu sung vừa đủ xài."

Quả xoài, phát âm na ná như là "xài" - cầu mong cho tiêu xài không thiếu thốn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Người miền Trung lại không quá câu nệ về hình thức hay ý nghĩa của các loại quả, nên mâm ngũ quả ngày Tết của mỗi nhà lại khác nhau, quả gì cũng được miễn tươi ngon và gia chủ thành tâm dâng kính tổ tiên. Có thể kể đến một số loại quả thường thấy như thanh long, dưa hấu, dứa, mãng cầu, cam, quýt, hồng, na...

Cho dù cách lựa chọn cũng như trình bày mâm ngũ quả của ba miền có khác nhau nhưng trên hết đều thể hiện sự thành kính hướng về nguồn cội tổ tiên và ước mong một năm mới sum họp, an khang, hạnh phúc, đủ đầy.

Thông thường, chưng mâm ngũ quả sẽ được chuẩn bị trước 30 Tết, việc mua trái cây sẽ sớm hơn, khoảng 27-28 Tết và duy trì mâm ngũ quả vài ngày sau, có thể đến hết Mồng 3 hoặc hơn. Do đó, khi mua trái cây không nên chọn những trái chín vì khi bày lên bàn thờ có thể bị mềm, nhũn, lá héo, mất thẩm mỹ.

Khi chọn cách chưng mâm ngũ quả ngày Tết, quả chuối thì nhiều gia đình nhất định phải chọn chuối xanh để đủ cứng cáp, làm khung đỡ những trái cây khác và còn đảm bảo đúng ý nghĩa màu sắc theo thuyết Ngũ Hành.

Những loại trái cây thường có và ý nghĩa của nó trong mâm ngũ quả

Chuối: chuối có hình rất đặc trưng, giống với bàn tay ngửa, biểu tượng cho sự chở che, bao bọc. Theo phong thủy, chuối tượng trưng cho may mắn và đủ đầy. Do đó, mẹ chưng chuối trên bàn thờ sẽ thu hút tiền tài và sự may mắn ở mọi mặt trong cuộc sống.

Phật thủ: hình dáng của quả phật thủ được ví như bàn tay Đức Phật. Do đó, loại quả này được nhiều người dùng để chưng trên mâm ngũ quả, với mong muốn gia đình sẽ luôn được các vị thần chở che, có thể vượt qua mọi sóng gió cuộc đời.

(Ảnh: PV/Vietnam+)

Hồng, cam, quýt: là những loại trái cây có màu sắc đẹp và mùi hương dịu nhẹ. Nhiều gia đình chưng những loại trái cây này trên mâm ngũ quả với hy vọng mang đến sự thịnh vượng, may mắn và mùi hương sẽ có thể xua đuổi điều xui xẻo và mang điều lành đến cho gia đình.

Nho: là biểu tượng của sự sinh sôi và nảy nở, ngoài ra còn đại diện cho sự thành công. Theo phong thủy, chùm nho là biểu tượng liên quan các vấn đề sinh nở. Bày quả nho trên mâm ngũ quả ngày Tết với mong muốn gia đình, con cái hòa thuận, khỏe mạnh và con đàn cháu đống.

Đu đủ: là biểu tượng của sự đầy đủ, sung túc và thịnh vượng. Chính bởi cái tên đã nói lên niềm mong ước của mọi người trong năm mới là sự đủ đầy về mặt vật chất và tinh thần.

Dưa hấu: Trong phong tục của người Việt Nam, ngày Tết chưng dưa hấu trên bàn thờ không chỉ là trang trí cho đẹp mà còn có ý nghĩa về cầu sự may mắn, thịnh vượng và tài lộc cho gia đình.

Ngày nay hoa quả ngày càng phong phú, vì thế mâm ngũ quả theo đó cũng có nhiều loại quả hơn. Thế nhưng, tên gọi thì vẫn giữ nguyên là "ngũ quả". Mâm ngũ quả vẫn luôn tạo cho không gian thờ cúng gia tiên thêm phần tươi vui, ấm áp, rực rỡ. Nó thể hiện sinh động cho ý tưởng, triết lý-tín ngưỡng-thẩm mỹ ngày Tết. Tìm hiểu về mâm ngũ quả cũng là tìm hiểu về nguồn gốc, lịch sử, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam./.

