Xuân về nơi doanh trại: Vui tươi, kỷ luật và sẵn sàng chiến đấu
Xuân đến trong doanh trại bằng tiếng cười, sắc đỏ bánh chưng và những trò chơi rộn ràng. Lần đầu đón Tết xa nhà, nhiều chiến sĩ trẻ hòa chung vào bầu không khí đầm ấm ở đơn vị.
#Không khí Tết trong doanh trại #Hoạt động vui xuân #đón Tết #Trang trí truyền thống và gắn kết đồng đội #Vui chơi dân gian và gói bánh chưng #Nhiệm vụ trực chiến trong dịp Tết #Bữa cơm Tết truyền thống #Tinh thần sẵn sàng chiến đấu mùa xuân #Gắn kết quân dân qua hoạt động truyền thống #Bảo vệ bình yên đất nước dịp Tết