Xuân về nơi doanh trại: Vui tươi, kỷ luật và sẵn sàng chiến đấu

Doanh trại được trang trí rực rỡ cờ hoa, câu đối đỏ và tiểu cảnh ngày Tết, mang không khí xuân về với từng góc sinh hoạt của bộ đội. Cán bộ, chiến sĩ tự tay trang trí doanh trại, tạo không gian đón Tết ấm áp, giàu bản sắc truyền thống. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bên cạnh nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân, đón Tết sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và gắn kết tình đồng chí, đồng đội. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)
Trò chơi dân gian truyền thống, tạo không khí vui tươi trong doanh trại. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)
Những tiếng cười rộn rã trong cuộc thi phi tiêu trung bóng giúp bộ đội thêm phấn chấn trước giờ trực sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 95, Sư đoàn 325 tham gia hoạt động “hái hoa dân chủ” trong không khí vui xuân đón Tết. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)
Bữa cơm Tết trong doanh trại được chuẩn bị chu đáo, đủ đầy các món truyền thống, ấm tình đồng đội nơi xa nhà. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam)
Mâm cỗ Tết ở đơn vị đầy đủ hương vị của các món ăn truyền thống. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)
Chiến sĩ Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 cùng cô giáo Trường mầm non Tân Quang, Bắc Ninh cùng nhau gói bánh chưng. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)
Hoạt động chuẩn bị Tết truyền thống giữa cán bộ, chiến sĩ và các cô giáo đơn vị kết nghĩa đã tạo không khí rộn ràng, thắm tình quân. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)
Vui xuân mới không quên nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ họp bàn tác chiến khi nhận lệnh báo động. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)
Chiến sĩ Đại đội phòng không 16, Trung đoàn 95, Sư đoàn 325 vui xuân mới không quên nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ngay khi có hiệu lệnh báo động, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tập hợp đội hình, bảo đảm quân số, vũ khí, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh/Hằng Trần)
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 (Quân đoàn 12) duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)
Đại đội phòng không 16, Trung đoàn Bộ Binh 95 triển khai trận địa phòng không cấp 1, sẵn sàng bảo vệ bình yên bầu trời Tổ quốc. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)
Xuân về nơi doanh trại: Vui tươi, kỷ luật và sẵn sàng chiến đấu

Xuân đến trong doanh trại bằng tiếng cười, sắc đỏ bánh chưng và những trò chơi rộn ràng. Lần đầu đón Tết xa nhà, nhiều chiến sĩ trẻ hòa chung vào bầu không khí đầm ấm ở đơn vị.

Hằng Trần
