Xuân về nơi doanh trại: Vui tươi, kỷ luật và sẵn sàng chiến đấu

Xuân đến trong doanh trại bằng tiếng cười, sắc đỏ bánh chưng và những trò chơi rộn ràng. Lần đầu đón Tết xa nhà, nhiều chiến sĩ trẻ hòa chung vào bầu không khí đầm ấm ở đơn vị.