Gia Lai: Tết đoàn viên của người dân xã đảo Nhơn Châu

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) rộn ràng không khí mừng Đảng, mừng Xuân.

Trên đảo Cù Lao Xanh, Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới mà còn là dịp để cộng đồng cư dân biển đảo sum vầy, gắn kết trong tinh thần đoàn viên, sẻ chia và gìn giữ những giá trị truyền thống.

Ngay từ cuối tháng Chạp, Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Châu đã xây dựng kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao - lễ nghi truyền thống, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để nhân dân đón Tết an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Tiến Dũng, công tác chỉ đạo được triển khai đồng bộ với việc thành lập Ban Chỉ đạo và các tiểu ban phục vụ Tết, tổ chức lễ chào cờ đầu năm, viếng nghĩa trang liệt sỹ, cùng nhiều hoạt động cộng đồng trên địa bàn đảo.

Điểm nhấn trong chương trình “Tết đoàn viên - Xuân gắn kết” là các hoạt động chăm lo đời sống cho người dân, đặc biệt các hộ khó khăn, gia đình chính sách.

Dịp này, xã đã phối hợp trao hàng trăm phần quà Tết gồm gạo, mì tôm, bánh kẹo…để bà con vui Xuân đón Tết đủ đầy.

Không khí Tết ở Nhơn Châu càng thêm ấm áp khi các đoàn thể, lực lượng vũ trang đứng chân trên đảo cùng nhân dân tham gia nấu bánh chưng, bánh tét, dựng cây nêu - những phong tục truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Các hoạt động văn hóa dân gian như hô bài chòi cổ cũng được tổ chức phục vụ nhân dân trong nhiều đêm liên tiếp tại quảng trường trung tâm xã, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Bà Trần Thị Vương (thôn Tây, xã đảo Nhơn Châu) chia sẻ: Trong những ngày giáp Tết, các tổ chức, đoàn thể, cơ quan đơn vị trong và ngoài xã đảo đã đến thăm, tặng quà cho người dân trên đảo.

Những gian hàng tại Chợ phiên Cù Lao Xanh đã góp phần cung cấp kịp thời nhu yếu phẩm cho người dân xã đảo Nhơn Châu đón Tết. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Đồng thời, nhiều hoạt động hướng đến cho người dân trên đảo đón Tết đủ đầy như Hội chợ “0 đồng,” Chợ phiên Cù Lao Xanh, nấu bánh chưng, bánh tét của Bộ đội Biên phòng Đồn Biên phòng Nhơn Châu… Những hoạt động này đã mang đến không khí Xuân rộn ràng trên khắp xã đảo.

Với những người hộ dân bị thiệt hại tại do bão số 13 (Bão Kalmaegi), công tác chăm lo Tết cũng được chính quyền địa phương của tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm.

Những phần quà Tết của chính quyền địa phương tỉnh, các tổ chức, hội đoàn thể đã đến kịp thời với các hộ dân bị ảnh hưởng đã mang đến một cái Tết đủ đầy.

Bà Nguyễn Thị Sông (thôn Tây, xã đảo Nhơn Châu) xúc động nói: Nhà tôi bị bão số 13 cuốn hết mái ngói. Sau bão, chính quyền địa phương cùng các lực lượng Bộ đội Biên phòng đến hỗ trợ khắc phục hậu quả, dọn nhà, lợp lại mái nhà.

Năm nay, chúng tôi cũng được Chính quyền địa phương, các tổ chức, hội đoàn thể thăm, tặng quà… Tết năm nay chúng tôi đã được đón Tết ấm cúng, đủ đầy.

Trong những ngày cuối năm, lãnh đạo xã cùng nhân dân tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ, bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn,” gắn kết cộng đồng trong thời khắc thiêng liêng đón năm mới.

Bên cạnh đó, lễ chào cờ đầu năm được tổ chức trang trọng vào sáng mùng 1 Tết tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, mở đầu một mùa Xuân mới với niềm tin và quyết tâm xây dựng quê hương biển đảo ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Châu cho biết, Tết ở Nhơn Châu thêm phần sôi động với hàng loạt hoạt động thể thao trên biển và trên bờ như kéo co, bóng chuyền, đập ấm, nhảy bao bố, chèo thuyền trên cát…tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên và nhân dân các thôn.

Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên đảo được tăng cường. Lực lượng công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Nhơn Châu tổ chức tuần tra, kiểm soát, giữ vững bình yên tuyến biển trong dịp Tết.

Tết ở xã đảo Nhơn Châu mang một sắc thái rất riêng, không ồn ào phố thị nhưng đậm đà nghĩa tình. Những hoạt động cộng đồng được tổ chức bài bản đã góp phần làm nên mùa Xuân đoàn viên, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ chủ quyền biển đảo quê hương.

Tết Nguyên đán trên đảo Cù Lao Xanh không chỉ là thời khắc sum họp, mà còn là dịp để mỗi người dân Nhơn Châu cùng hướng về tương lai, chung sức xây dựng xã đảo ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa Tết Việt ở Lâm Đồng "hút" khách nước ngoài Các hoạt động trải nghiệm Tết Việt được tổ chức rộn ràng, phong phú, đặc sắc góp phần tạo điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong mùa du lịch quốc tế ngay từ những ngày đầu năm mới.